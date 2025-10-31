KION рассказал о новинках ноября

«Пингвины моей мамы» и «Ворон»

Одними из главных новинок онлайн-кинотеатра KION в ноябре станут сериал «Близкое счастье» и продолжение «Пингвинов моей мамы». Второй сезон будет доступен для просмотра на стриминге с 14 ноября.

Кроме того, зрителей ждут комедии КОЛБАСА, СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ, МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА и другие новинки.

С 1 ноября:

«Близкое счастье» (мелодрама, реж. Павел Дроздов)

Это история о любви, развернувшаяся на фоне яркого и контрастного Стамбула. В центре сюжета – русская девушка Нина, выросшая в Турции, и бизнесмен Руслан, владелец крупного торгового центра.

«Дорогой Вилли. Настоящая история» (документальный, реж. Олег Пак)

История о тайной дипломатии, большой политике и личной отваге двух мировых лидеров, чья дружба изменила ход Холодной войны. Эта история впервые выходит в свет в документальном формате, дополнительно к художественному сериалу «Дорогой Вилли», где роли Брежнева и Брандта исполнили Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро.

С 2 ноября:

КОЛБАСА (комедия, реж. Андрей Пантелеев)

Молодой избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, отправляется в деревню для оптимизации бизнес-процессов на умирающем колбасном заводе. Глеб стремится доказать своему отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Однако жители деревни во главе с директором завода Фёдором Грудинкиным объявляют ему настоящую войну.

ВОРОН (мистический боевик, реж. Руперт Сандерс)

Эрик и Шелли познакомились в реабилитационном центре и вместе оттуда сбежали, когда за ней пришли те, от кого она пряталась. Влюблённые вновь обретают вкус жизни, но счастье длится недолго – подручные коварного богатея отправляют обоих на тот свет. Однако, умерев с великим чувством скорби, Эрик возвращается в мир живых с одной лишь целью – отомстить за смерть любимой.

С 9 ноября:

«Переплетение судеб Нан и Кэ» (дорама)

В таинственной гостинице «Забытая река» судьба сплетает запутанную историю любви между хладнокровным констеблем Шэнь Нанем и загадочной женщиной А Ке. Благодаря своей уникальной способности проникать в сны живых, А Ке раскрывает секреты прошлого, только чтобы понять, что ее судьба переплетена с судьбой Шэнь Наня, связанных любовью, которая выходит за рамки жизней.

С 13 ноября:

СЕМЬЯНИН (комедия, реж. Бретт Рэтнер)

Судьба в облике чернокожего Санты ставит перед Джеком непростой выбор. Он может быть президентом инвестиционной компании, жить в роскошной квартире, раскатывать на последней модели «Феррари» и при этом оставаться холостяком. А может стать семьянином, но работать продавцом автопокрышек, покупать одежду в супермаркете и ездить на минивэне.

С 14 ноября:

«Пингвины моей мамы», 2 сезон (трагикомедия)

Главный герой Гоша повзрослел: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съём квартиры. Родители погружены в переезд в новый дом – «маминых пингвинов» становится всё больше. Тем временем дети растут и находят свои таланты. Соню приглашают на фестиваль детской анимации в Турции, но родителям не до неё. В итоге она отправляется туда под присмотром братьев, и к путешествию вынужденно присоединяется Гоша. Совместное приключение откроет подросткам жизнь с новой стороны: впервые без взрослых, они пробуют дружбу, влюблённости, смелые поступки и первые разочарования. Главное открытие героев – семья это не то, что ограничивает, а то, что делает сильнее.

С 18 ноября:

ГОЛОС МОНСТРА (фэнтези-драма, реж. Хуан Антонио Байона)

13-летний Конор вынужден принять известие о скорой смерти матери. Смириться с этим, пережить и прийти к пониманию ему помогает монстр из снов – старое тисовое дерево, которое превращается в чудовище и рассказывает мальчику разные истории.

С 22 ноября:

СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ (комедия, реж. Эмин Арфуш)

Двое приятелей работают на роскошной яхте в самом сердце Сен-Тропе. Они ведут гламурную жизнь, выдавая себя за владельцев яхты. Их беззаботные будни нарушает Хлоя, которую собственник-олигарх присылает для продажи судна принцам с Ближнего Востока. И тут им приходит в голову гениальный план – подговорить своих дружков из Парижа выдать себя за тех самых восточных принцев и оттянуться по полной на выходных, чтобы сорвать сделку.

С 29 ноября:

МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (комедия, реж. Павел Воронин)

Вдовец Виктор Степанович – человек старой закалки. В воспитании внука Лёши он придерживается самых суровых взглядов. Ему хочется, чтобы Алексей не вырос размазнёй, как нынешний жених его дочери. Из-за напряженной ситуации и очередного конфликта с дочерью у Виктора Степановича случается сердечный приступ. Врач сообщает неутешительный прогноз: деду осталось жить три месяца, и даже операция не дает гарантий на выздоровление. Отказавшись от лечения, мужчина решается на отчаянный поступок – похитить собственного внука. Вдвоем они отправляются в поездку, полную приключений и дедовских наставлений.

Фото: кадр из сериала «Близкое счастье»