Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября

Новая порция азиатских проектов и турецких сериалов

Зрителей стриминга в последний осенний месяц ждут продолжения российских, турецких и латиноамериканских сериалов, а также новые дорамы, мини-драмы и телевизионные реалити-шоу, и многое другое.

Уже на сервисе:

«Азизе» (криминальная драма, реж. Волкан Коджатюрк)

Медсестра Азизе (Ханде Эрчел), много лет назад потерявшая родителей по вине преступного клана Альпан, мечтает отомстить убийцам. Чтобы приблизиться к врагам, девушка спасает бандита Картала, но в ее планы неожиданно вмешивается любовь.

«Бахар», 3 сезон (драма, реж. Неслихан Ешилюрт)

Бахар пытается вернуть детей к прежней жизни после смерти Тимура и временно оставляет профессию. Но судьба вмешивается: на работе ее ждет неожиданный сюрприз — Харун, человек из прошлого, теперь главный врач. А личная жизнь снова ставит ее на грань испытаний: Бахар и Эврен вместе, но их отношения под угрозой.

«Санкционер» (комедия, реж. Артем Захарьян)

Миллиардер Василий Баранов, из-за санкций потерявший заграничный бизнес и состояние, пытается заново разбогатеть в российской глубинке, где ему никто не рад.

СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (комедия, реж. Ольга Френкель)

Двое бывших случайно арендуют один домик на горнолыжном курорте, куда они приехали со своими новыми возлюбленными.

«Звёзды в джунглях. Карибский сезон» (реалити-шоу)

Актеров, блогеров, спортсменов, резидентов Comedy Club ждут тропические приключения по формату «все выключено». Никаких удобств, телефонов и готовой еды — зато море экстрима и острых ощущений.

«Эльбрус» (детектив, Юлия Гончарова, Сергей Ганночка)

Золотистый ретривер Эльбрус – настоящий герой спасательных операций в горах. Вместе с хозяином Виктором, его детьми Иваном и Катей, а также другом семьи Асланом Эльбрус помогает всем, кто попал в беду. Герои выручают любителей экстремального спорта, столкнувшихся с проблемами, ищут похищенных детей и преследуют беглых преступников.

«Форт. Возвращение легенды» (реалити-шоу)

В новом шоу 52 звездам предстоит искать баланс над пропастью, прыгать в Финский залив с 25-метровой высоты, стрелять из лука по живой мишени, заряжать петровскую пушку, крутить голландское колесо, пробовать суп из опарышей и кулебяку с тараканами, изучать 6-метровую карту мира, борясь с акрофобией, трогать змей, крыс, скорпионов и пауков в кромешной темноте, лететь вниз головой с дымовой шашкой, проходить «мерзкий коридор» и участвовать в других испытаниях на силу духа и тела. В роли ведущего шоу впервые выступит Александр Петров.

«Барсукот. Очень зверский детектив», 2 сезон (семейные приключения, реж. Александра Евсеева)

В уютном и благополучном Дальнем Лесу хищничество запрещено законом, за соблюдением которого строго следит полиция. Всеобщую гармонию нарушает зверское преступление: неизвестный коварно употребил в пищу Зайца. За дело берется опытный следователь Барсук-старший и его юный талантливый напарник Барсукот.

«День семьи» (комедия, реж. Сергей Нотариус)

Семейная пара и их взрослые дети справляются с неожиданными переменами в личной жизни.

«Прикоснуться к душе» (комедийная мелодрама, реж. Ли Чхоль-ха)

Сон У-ён – обычная старшеклассница, жизнь которой совсем не похожа на сказку: одноклассники ее не замечают, а мама любит сына больше, чем дочь. Однажды, идя по улице, У-ён случайно сталкивается с Ку Сон-хо и Нам Гы-рин, которые являются членами клуба «Spirit Fingers». Они просят Со У-ён попозировать им в качестве модели. Случайная встреча с этой компанией заставляет школьницу по-другому взглянуть на свою жизнь. У-ён решает стать частью этого клуба, не догадываясь, что это решение изменит не только ее жизнь, но и жизнь других участников.

«Константинополь» (исторический детектив, реж. Сергей Чекалов)

После поражения в Гражданской войне белые бегут из страны, спасая свои жизни. Среди беженцев и наш главный герой – Сергей Нератов – сломленный полковник, потерявший на войне не только армию, но и жену с детьми. Прибыв в Константинополь, принципиальный офицер сталкивается с совершенно чуждым и часто враждебным ему миром, как и сотни других беженцев. Чтобы отстоять у местного правительства и оккупационных властей Антанты право соотечественников на достойную жизнь, Нератову приходится противостоять сначала местным бандитам, а потом и всей оккупационной власти города.

«Блогеры взаперти» (комедия, реж. Гарик Петросян)

Блогер-миллионник Ольга Малиновская и ее муж, блогер Давид, за неуплату налогов попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без телефонов и интернета. Продюсер Артур советует придумать, как нейтрализовать браслеты, с которыми обязаны ходить блогеры, и бежать в Беларусь, откуда он сможет переправить их в Мексику. Все попытки бежать заканчиваются неудачами, однако следователь говорит блогерам, что если местные напишут на них положительные характеристики, то он переведет их под домашний арест обратно в роскошную московскую квартиру. Попытки интегрироваться в деревенский быт начинают коренным образом менять их жизнь и ценности.

С 31 октября:

«Основание: Орхан» (историческая драма)

Наследнику Эртугрула – Осману удалось достичь немалых успехов на поле боя. Он одержал множество славных побед и значительно усилил влияние османов в мире. Но над временем не властен никто. Годы стремительно бегут и теперь уже сам Осман должен передать бразды правления своему первенцу Орхану. Сына Малхун-хатун впереди ждет множество битв и испытаний, но он сумеет доказать всем, что вырос достойным наследником великого Османа Гази. Орхан Гази считается одним из самых великих османских правителей. Именно он смог покорить Бурсу, Никею и Никомедию. Сын Османа создал первый османский флот, завоевал Анкару и отчеканил первую собственную монету.

«Женщины-убийцы», 3 сезон (криминальная драма, Кристоффер Рас)

Медсестра Сильвия вместе с матерью годами терпели физическое и психологическое насилие со стороны отца и мужа, бывшего полицейского. Когда ее мама умирает, девушка придумывает план убийства родителя с помощью медицинских знаний. Юная Лупе в детстве была похищена Тере, когда с родителями пыталась пересечь границу США. Тере заставляет девочку работать на улице, но родной сын похитительницы пытается защитить подругу от матери. Когда Тере приводит в дом 6-летнюю Аниту, Лупе решает отомстить преступнице и положить конец похищениям детей. Алехандра выходит замуж за заботливого Фермина. Но спустя время девушка понимает, что внимательность мужа – не что иное, как проявление его безудержной ревности.

С 1 ноября:

«Близкое счастье» (мелодрама, Павел Дроздов)

«Близкое счастье» – торговый центр в Стамбуле, принадлежащий Руслану Адамову. После смерти жены герой целиком уходит в работу, воспитание сына и, несмотря на популярность у девушек, не заводит серьезные отношения. Но в его жизнь вмешивается встреча с русской девушкой Ниной. Дом ее приемных родителей сгорел, и теперь она отчаянно нуждается в работе. В ней Руслан видит не только хорошего продавца, но и человека с редким талантом: Нина предлагает идеи, которые помогают бизнесу процветать. Постепенно между героями возникает взаимное чувство, однако на их пути – множество испытаний. Семья Руслана против его романтических увлечений, а влиятельная чиновница, с которой его связывали романтические отношения, намерена отомстить. Смогут ли влюбленные отстоять право на близкое счастье, когда всё вокруг против них?

С 6 ноября:

«Дорогой Икс» (триллер, реж. Ли Ын-бок, Пак Со-хён)

В детстве Пэк А-джин подвергалась насилию, поэтому научилась прятать эмоции и манипулировать окружающими. Эти навыки позволили ей реализоваться в качестве востребованной актрисы. Ее друг Юн Джун-со, который был рядом с девушкой всю жизнь и единственный человек, которому она может доверять, решает ради ее же блага разрушить ее карьеру.

С 7 ноября:

«Никто, кроме тебя» (мелодрама, реж. Сальвадор Гарсини, Фез Норьега)

После свадьбы с Софией Алехандро едет в командировку и погибает в авиакатастрофе. София отправляется в Кабо, чтобы познакомиться с семьей мужа, и узнает, что Алехандро жив, а его настоящее имя – Эдуардо.

С 9 ноября:

«Настоящая Луна» (мини-драма)

Когда Эмме Паркер исполняется 18 лет, она узнает, что Логан Картер, альфа ее стаи, – ее будущий суженый. Но ее счастье оказывается недолгим: Логан отвергает ее ради другой волчицы.

С 11 ноября:

«Четвертая революция любви» (комедийная мелодрама, реж. Юн Сон-хо, Хан Ин-ми)

Из-за беспочвенного слияния двух университетов факультеты компьютерной инженерии и модельного бизнеса объединяются в один. Именно благодаря этому и происходит знакомство двух молодых людей, которые являются полными противоположностями друг друга. Чу Ён-са была лучшей студенткой факультета компьютерной инженерии. Она умна, а каждый день ее жизни похож на предыдущий – любую свободную минуту своего времени девушка тратит на учебу. Именно из-за этого ей трудно общаться с окружающими людьми, а о любви она даже и не думает. Кан Мин-хак – студент модельного факультета и настоящая знаменитость в соцсетях. Участие в шоу знакомств принесло ему миллионы подписчиков и огромную популярность. Он обаятелен, харизматичен и очень умен. После объединения факультетов Мин-хак и Ён-са становятся однокурсниками, а в скором времени их начинает связывать не только учеба.

С 16 ноября:

«Как приручить мужчину постарше» (мини-драма)

Харпер планирует соблазнить чрезмерно заботливого друга своего отца Криса, чтобы добиться его увольнения. Но поскольку он продолжает то и дело вытаскивать ее из неприятностей, в ней начинают зарождаться настоящие чувства.

