На условиях стопроцентной возвратности Фонд кино поддержит три фильма

Автор: БК

31 октября 2025

Это «Чебурашка 3», «Незнайка» и «На связи»

Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку производства фильмов на условиях стопроцентной возвратности. К получению поддержки было утверждено 3 картины:

НА СВЯЗИ («Водород 2011», 55 млн рублей, ранее получено 50 млн, еще 100 млн выделено в 2025 году по итогам отбора в конкурсе анимации)

НЕЗНАЙКА («ВБД Груп», 200 млн рублей)

ЧЕБУРАШКА 3 («ВБД Груп», 150 млн рублей)

Отбор не прошли РУСЛАН И ЛЮДМИЛА от «Марс Медиа» и ТРИ СТРУНЫ от «Окапи Продакшн».

Подробнее о фильмах можно прочитать в нашем материале.

