Фонд кино провел защиту фильмов для семейной аудитории

В блоке игрового кино экспертам представили 31 проект

15 сентября в Фонде кино состоялась очная защита национальных фильмов для детской и семейной аудитории на участие в отборе с целью получения финансовой поддержки производства на возвратной основе.

Первым представленным проектом стала сказка БОГАТЫРИ от кинокомпании «Наше кино». Картина расскажет о похождениях двух отважных витязей (Роман Курцын и Роман Постовалов), которым предстоит отправиться в далекое будущее, чтобы спасти мир от могущественной колдуньи. Поможет им в этом обычный восьмилетний школьник, который увлекается историями о богатырях. Съемки фильма с бюджетом в 220 млн рублей были завершены совсем недавно. Министр культуры Ольга Любимова уточнила у команды, что вдохновило ее на создание проекта – продюсер картины и управляющий партнер «Нашего кино» Максим Рогальский отметил, что кассовые сборы проектов-аналогов.

Еще одним представленным проектом «Нашего кино» стало продолжение сказки ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА. В сиквеле героям предстоит одолеть могущественную ведьму Морену, которая с помощью волшебных камней планирует обрести абсолютную власть над всем миром. В актерском составе задействованы Александр Метелкин, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Никита Кологривый, Дарья Блохина, Ян Цапник и многие другие. Рогальский напомнил, что первый фильм собрал почти 600 млн рублей. Бюджет ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ – 250 млн рублей с учетом компьютерной графики, съемки почти завершены. Ведущий питчинга Иван Кудрявцев, в свою очередь, заметил, что первый фильм был сделан без государственной поддержки.

Детский приключенческий фильм ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ («Киностудия Соль») представили продюсер Павел Старобогатов, а также режиссер и автор сценария Олег Денисов. По сюжету, в предгорье Алтая, в детский летний лагерь, возле курорта Белокуриха, куда в годы Великой Отечественной был эвакуирован «Артек», попадают три подростка – книжный мальчик Илья из Минска, спортсменка Даша из Москвы и хулиганистая «оторва» Айлу. Во время туристического маршрута в районе Тавдинских пещер случается землетрясение, нередкое в этих краях, и подростки оказываются под землей, отрезанными от выхода. В одной из пещер, где усталые герои находят приют, они обнаруживают вещи солдата, полевую офицерскую сумку с двуглавым орлом. В сумке – письмо времен Гражданской войны, на обратной стороне которого на алтайском языке кровью сделана какая-то надпись. Дети понимают, что речь идет о золоте Колчака. В дримкасте заявлены Денис Давыдов, Анна Пересильд и Александра Бабаскина. Свое согласие на участие в проекте уже дали Павел Деревянко и Амаду Мамадаков. Режиссер заявил, что они хотят сделать фильм для детей, где простым языком и приключенческой историей авторы хотят продемонстрировать важность традиционных ценностей. Генеральный директор компании «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов заметил из зала, что заявленных 30 млн рублей на промокампанию очень мало для раскрутки подобного проекта.

Детское фэнтези КАРНАВАЛ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ («Н2О ПРОДАКШН») – это история про трех друзей, которые из реального мира попадают в подземную страну. В основе картины лежит одноименная пьеса Ярославы Пулинович и повесть Анатолия Погорельского «Черная курица». Продюсер Татьяна Навка отметила, что она много лет создает фэнтези-шоу на льду, поэтому подобная история – это абсолютно ее формат. Фильм, по ее словам, рассказывает о том, что важно ценить дружбу и идти к своим мечтам, несмотря на все преграды. В дримкасте заявлены Софья Петрова, Марк-Малик Мурашкин, Александр Новиков, София Лопунова, Роман Евдокимов. На участие в проекте уже согласился Алексей Гуськов. Режиссером картины выступает Евгений Стычкин. В числе референсов – ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ, ЛАВКА ЧУДЕС и СКАЗКИ НА НОЧЬ. Продюсер Наталья Коткова заявила, что при создании визуальных эффектов планируется задействовать нейросети.

Компания «Синематографика» представила картину КАК ГАГАРИН. Действие картины разворачивается в маленьком городе. По сюжету, 12-летний Саша мечтает о космосе, и хочет стать космонавтом, однако он одинок в своей мечте. И когда в Звездном городке объявляют набор в первую Академию космонавтов, он хочет любыми способами туда попасть. Создатели уверены, что этот фильм будет интересен, как взрослым, так и детям. По картине продемонстрировали видеообращение космонавта Андрея Борисенко, который отметил, что, судя по сценарию, у фильма есть все шансы встать в один ряд с такими лентами, как МОСКВА-КАССИОПЕЯ и ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. На роль космонавта Михаила уже утвержден Андрей Мерзликин. В дримкасте, в свою очередь, заявлены Нил Бугаев, Анна Шевченко, Глеб Кулаков, Ольга Лерман и Егор Корешков. Проект уже поддержали кинопрокатная компания «Каро Премьер» и платформа «Триколор ТВ» Бюджет картины – 115 млн рублей, у Фонда запрашивается 100 млн. Продюсер Сергей Сельянов отметил из зала, что команда проекта запрашивает сумму больше положенной регламентом ведомства. В свою очередь, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов заявил, что на детских питчингах у Фонда можно просить больше 70% бюджета. Министр культуры Ольга Любимова уточнила из зала – разговаривали ли создатели ленты с семьей Гагарина об использовании его фамилии. Ответ оказался отрицательным.

Приключенческая лента ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ («Студия Н340») по мотивам одноименной книги уже снята. Главные роли в картине исполнили Алиса Клагиш и Алексей Воробьев. В центре повествования – 11-летняя Злата, которая увлекается играми и игнорирует просьбы отца убрать посуду, повторить математику, а также выгулять собаку. Отец наказывает девочку и конфискует ее игровые устройства до конца каникул. Злата очень огорчается и перед сном желает: «Играть всегда и без всяких лимитов!». Утром ее желание сбывается, и Злата оказывается в игре. Бюджет фильма – 55 млн рублей, у Фонда запрашивается 38,5 млн. Дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».

Компания Legio Felix представила романтическую комедию МАСЛЕНИЦА. Лента расскажет о девушке, которая мечтает поехать учиться в Китай, но несправедливо проваливается на отборе для программы по обмену. Теперь ей остается единственная возможность все-таки попасть на учебу за границу: нужно провести масленичную неделю с высокомерным студеном из Китая, познакомив его с нашими традициями провода зимы. Перелом ноги ставит планы Полины под угрозу, но лучшая подруга Оля, веселая и невозмутимая, вызывается помочь: она выдаст себя за Полину и организует вредному китайцу незабываемое погружение в русскую культуру. Продюсеры отметили, что МАСЛЕНИЦА представляется на Фонде уже не впервые – на этот раз проект переформатировался в детское кино. Помимо уже ранее заявленных актеров (Диана Милютина, Николай Наумов, Валентина Ляпина, Денис Васильев, У Цзунзун) в картине также появятся Елена Валюшкина и Александр Самойленко – последний выступит в качестве рассказчика, который поведает зрителям о традициях народного праздника. Режиссером картины выступает Михаил Мерзликин (ШАМАН). Съемки картины запланированы в Красноярске на конец ноября. Ожидается, что власти региона поддержат проект. Дистрибьютор «Атмосфера кино» планирует выпустить фильм 8 марта 2027 года.

Главным героем детской приключенческой фантастики ПОТАПЫЧ (Legio Felix) станет оживший плюшевый медведь, а действие развернется в Новороссийске 1941 года и Москве нулевых. По сюжету, отец маленькой Маши перед отправкой на фронт зашивает внутрь игрушечного медвежонка Потапыча прощальное письмо. Благодаря этому игрушка оживает, становится ей лучшим другом, и помогает девочке пережить войну, справиться с потерей отца и найти маму, с которой они теряются во время эвакуации. Но жизнь разлучает лучших друзей. А спустя 60 лет, когда уже никакой надежды найтись не остается, в жизни разочаровавшегося Потапыча появляется добрая девочка Женя, которая намерена отыскать Машу, и вернуть Потапычу веру в людей. Режиссером картины выступит Байбулат Батуллин (БЕРИ ДА ПОМНИ), в числе референсов называются МАЛЫШ Чарли Чаплина, ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, а также ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА. Ожидается, что главную роль в картине исполнит тот же актер, что и будет озвучивать медведя. В дримкасте на мужские роли – Тихон Жизневский, Федор Федотов, Максим Матвеев. Свое согласие на участие в проекте уже дала Ирина Горбачева. Бюджет – 460 млн рублей, у Фонда запрашивается 250 млн. Картина будет выпущена компанией «Атмосфера Кино», релиз предварительно намечен на 2027 год.

«Студия «КиноПРОБА» представила фильм НАХИМОВЦЫ. ОПЕРАЦИЯ «АГОН». Триквел расскажет о приключениях двух парней, один из которых на грани отчисления из Нахимовского училища, другой – на пороге поступления в престижный университет Великобритании. Им вместе удалось изобрести инновационный вид связи, противостоять смертельной угрозе от западных спецслужб, а также вернуть свою семью и обрести Родину. Режиссером выступит Андрей Иванов, а оператором – Сергей Астахов. Партнером картины вновь выступает Министерство обороны России, продюсеры заявили, что ведомство уже одобрило новую версию сценария. Съемки предполагается провести на киностудии «Ленфильм» в следующем году. В дримкасте – Олег Чугунов, Валентин Анциферов, Константин Мирошников, Илья Лейбин, Кирилл Кузнецов, Антон Кузнецов, Мария Мацель и Сергей Гармаш. «Годар сказал, что для создания хорошего фильма нужна девушка и пистолет. Мне кажется, что здесь все это есть», – заявил со сцены Иванов.

Компания «Мармот-фильм» представила музыкальную приключенческую ленту НЕДЕТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. В центре повествования – брат и сестра, которые ненавидят друг друга. Они ссорятся, дерутся, крадут еду, строят баррикады и обзываются так, что у бабушки в ухе звенит. Родители, отчаявшись, оставляют их одних под Новый год – без телефонов, но под скрытым видеонаблюдением. То, что начинается как семейная провокация, перерастает в комедийный апокалипсис. Режиссером картины выступит Александра Сарана (ВТРОЕМ). Продюсеры видят в истории возможность развития потенциальной франшизы. В актерском составе проекта заявлены Иса Новиков, Полина Бах, Александр Паль, Яна Кошкина, Игорь Гордин и Евгения Дмитриева. Бюджет картины 130 млн рублей, у Фонда запрашивается полная сумма.

Семейная комедия НЕДУРИ («СнимиСинема») расскажет о странной девочке Любе Недури, которая ни у кого не находит понимания, кроме своего чудаковатого деда. Повзрослев, Люба понимает, что нет в жизни волшебства. Чтобы доказать внучке обратное, Дед сообщает, что открыл портал в Счастливые острова прямо в их квартире и исчезает. Теперь внучка отправляется на его поиски всячески препятствует продаже и размену квартиры. Сценарий картины написала Инга Киркиж, которая отметила, что это глубоко личная история о тех, кто не вписывается в социум. Роль деда в проекте исполнит Юрий Ицков.

Приключенческая лента ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДРУГОМ ПЕТЕРБУРГЕ («Зрительный контакт») основана на книге Петра Власова «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов». Это современная сказка о юной балерине Маше, которая после отчисления из балетной школы, оказывается втянутой в битву за волшебный Другой Петербург – параллельный мир, населенный ожившими персонажами из произведений искусства. В этом мире Маша должна противостоять коварному магу Бутадеусу, стремящемуся разрушить Эрмитаж и высвободить древнее зло. Режиссер Евгения Тирдатова отметила, что в картине будут задействованы как живые актеры, так и анимационные персонажи. В дримкасте проекта заявлены Артем Ткаченко, Полина Ауг, Илья Сигалов, Алексей Бардуков, Александр Яценко, Александр Клюквин.

Компания «Смарт Фильм» представила семейную ленту ПРИНЦ. По сюжету, бигль Принц влюбляется в Молли – такую же идеальную породистую собаку как он. Однако пару разлучают, когда их забирают разные хозяева. Чтобы воссоединиться с возлюбленной, Принц сбегает и отправляется из Москвы в Санкт-Петербург, однако понимает, что совершенно не приспособлен к жизни вне дома. Поэтому бигль вынужден принять помощь дворняжки Жизель – она навязчива и не соответствует его благородному статусу, но зато знает, как выжить в диких условиях. Режиссером выступит Анна Курбатова (МОЙ ДИКИЙ ДРУГ), а продюсерами – Григорий Подземельный и Михаил Курбатов. Креативный продюсер и автор сценария – стипендиат программы «Автор» Олег Курочкин. Ожидается, что все животные в проекте будут говорить голосами известных актеров. В заявленном актерском составе на главные роли – Марк Эйдельштейн и Екатерина Новокрещенова. Помимо этого, в озвучании предполагается участие Вадима Галыгина, Гарика Харламова, Анны Уколовой и Филиппа Киркорова. В числе референсов – ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ, МОЙ ДИКИЙ ДРУГ и ЛЕДИ И БРОДЯГА. Продюсеры отметили, что это кино об эмпатии и умении слушать друг друга. Есть предварительные договоренности с кинопрокатной компанией «НМГ Кинопрокат». Съемки намечены на май-июнь 2026 года, а релиз – на лето 2027-го.

Семейная комедия РОДИТЕЛЕЙ ВЫБИРАЮТ (Студия Look Film) рассказывает о простом фермере Михаиле, который начинает встречаться с бывшей школьной любовью – искусствоведом Анной – и зовет ее с детьми к себе на ферму. У нее двое изнеженных мальчишек, у него – две суровые девчонки и молчаливый сын. Дети сразу же друг другу не нравятся и договариваются расстроить отношения родителей до Нового года. Режиссером картины выступает Ира Волкова. В дримкасте на роль Михаила – Николай Наумов, Николай Шрайбер и Денис Шведов. Роль Анны исполнит Ольга Сутулова, которая уже дала согласие на участие в картине. В числе референсов по сборам называется комедия НЕ ОДНА ДОМА.

Съемки картины ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ 2. ХОД КОНЕМ (Киностудия «ДОМБАЙФИЛЬМ») уже идут. По сюжету продолжения, 13-летний городской блогер из Москвы спустя год вновь приезжает в аул к дедушке на летние каникулы. Его визит омрачается встречей с двоюродным старшим братом Батыром, который становится для мальчика конкурентом, ведь он быстро завоевывает внимание местных детей, включая девочку Асию, и оказывается фаворитом дедушки. Бюджет картины – 35 млн рублей. У Фонда запрашивается 9 млн рублей на досъемки и постпродакшн. Создатели напомнили, что первая часть ИСПЫТАНИЯ АУЛОМ стала хитом, заработав в кинотеатральном прокате 41 млн рублей при бюджете в 19 млн рублей. Ведутся переговоры с «Централ Партнершип» насчет проката ленты.

В сиквеле спортивной комедии ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ («Кугуар») главным героям предстоит принять участие в международном турнире «Игры будущего». Режиссером картины вновь выступит Андрей Булатов. В актерском составе будут задействованы Алексей Бардуков, Анна Чиповская, Михаил Пореченков, Владислав Ветров, Юрий Чурсин, Сергей Перегудов, Александр Обласов, Андрей Феськов. Ожидается, что в сиквеле примут участие многие известные хоккеисты – в частности, Александр Овечкин, который должен также помочь в продвижении проекта. Партнерами проекта снова станут Министерство спорта России, КХЛ, компания MAER. Продолжение будет создаваться совместно с турниром «Игры будущего». Бюджет – 380 млн рублей. Релиз запланирован на конец 2026 года.

Компания «СП Продакшн» представила сказку ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА. В центре повествования – двое подростков, которые внезапно оказываются втянуты в волшебное приключение, когда таинственный маг Немир похищает эмоции Агаты, превращая ее в современную Несмеяну. Вслед за злодеем друзья попадают в сказочное царство Зарея, где живёт безэмоциональная царевна Лана, а саркастичный блогер Гоша случайно становится их напарником по нелепым и смешным приключениям. С помощью искренности, дружбы и чувства юмора герои преодолевают магические испытания, разрушают планы злодея и понимают, что настоящее счастье кроется не в лайках и популярности, а в простых радостях и искренних эмоциях. Режиссером картины выступает Александр Цой («Фишер. Затмение», «Жвачка»). В дримкасте на роли Коли и Агаты – Никита Конкин, Марк-Малик Мурашкин, Александра Бабаскина и Полина Айнутдинова. К проекту также проявил интерес Леонид Ярмольник.

Семейная комедия КОТОВАСИЯ («КиноФирма») расскажет о приключениях кота в Москве. По сюжету, Василий Пыжиков уже пять лет работает менеджером по онлайн-продажам в магазине товаров для котов «Мягкие лапки». Однажды босс дает ему поручение взять к себе кота Ваську − лицо бренда их магазина, пока домочадцы в отъезде. Через три дня приедут зарубежные партнеры для заключения договора, и, если что-то случится с котом, Пыжикова точно уволят. Оказавший в квартире Пыжикова кот и соседский голубь придумывает план побега − надо посмотреть с высоты на Москву и тогда Васька должен узнать свой дом. Теперь всей семье Пыжиковых предстоит найти Ваську в большом городе, вернуть его боссу и получить долгожданное повышение. Запланированный актерский состав картины – Никита Кологривый, Ольга Лерман, София Петрова, Максим Лагашкин и Снежана Самохина. Продюсер Василий Ровенский заявил, что фильм может стать новой летней франшизой. Так как главный герой сделан при помощи анимации, есть потенциал для международного проката. Релиз КОТОВАСИИ намечен на 6 августа 2027 года.

Компания «ЭМАЙ Энтертейнмент» рассказала о приключенческой комедии ШЕСТОЙ ОКЕАН. В центре повествования – 17-летний Ян, который приезжает из Китая в российский лагерь «Океан» по настоянию деда, дипломата Чэнь Ли. Вместе с путевкой он получает карту с пометками, где спрятаны тайники из далекого 1986 года, когда сам Чэнь провел здесь незабываемое лето. Вместе с девушкой Машей и новыми друзьями Ян находит тайники с письмами, дневниками, и флагом мира, сшитым детьми из флагов 14 стран. Приняв эстафету, они создают свою версию «Шестого океана» – воображаемой страны, где границы условны и главная сила – это единство. В дримкасте на роли главных героев – Алексей Чагай, Алена Долголенко. В числе рефенерсов – франшиза АРТЕК, ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН и ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА. Бюджет – 111 млн рублей. В режиссерском кресле – Андрей Силкин («Плакса»). Креативным продюсером и исполнителем одной из ролей выступает Андрей Анкудинов. Дистрибьютором ленты должна стать компания «Наше кино».

Полнометражная комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (АО «ВБД Груп») выйдет в прокат уже совсем скоро, 30 октября. Съемки фильма прошли в Кисловодске и Москве. Отмечается, что у проекта огромная фанатская база, которая включает в себя как поклонников оригинального сериала, так и нового шоу. Эстимейт продюсеров по сборам – 300 млн рублей.

В основе семейной ленты ДЕТЕКТИВ МУРЗИЛКА («Ярко») – герой детского журнала, издающегося с 1924 года. По сюжету, подросток Антон, замкнувшийся после пропажи отца и одержимый мечтой о славе, случайно втягивается в расследование по поиску таинственного Автора. Сопровождает Антона в расследовании его сестра и сказочное существо Мурзилка, который хочет спасти свой волшебный мир – Переплет. Создатели отмечают, что это кино о памяти, творчестве и о том, как сказки помогают нам взрослеть и возвращают веру в близость. В числе референсов – ПРИКДЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА, ЧЕБУРАШКА и ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ. Прокатчиком ленты выступит «Централ Партнершип», релиз картины намечен на 18 ноября 2027 года.

Продюсеры Вадим Верещагин и Константин Эрнст рассказали о сказочном детективе ХРУМ («Централ Партнершип»), основанном на радиосериале «Детского радио», который выходит в эфир с 2016 года. Отмечается, что это фильм-гибрид, сочетающий в себе две реальности – реалистичную кинематографичную и сказочную анимационную. Эрнст заявил, что по стилю проект будет похож на сериал «Аркейн». Режиссером картины выступит Артемий Драгунский (ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ).

Блок проектов, претендующих на дофинансирование, открыла компания «Централ Партнершип», представившая совместную со Star Media сказку МОРОЗКО. Главные героини истории – Настя и Марфа – лучшие подруги и справляются не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не идет снег. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь. Съемки проекта Эдуарда Бордукова завершены. Роли в картине исполнили Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Артем Быстров, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Валентина Мазунина, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин. Продюсеры – Мария Гречишникова, Филипп Брусникин, Вадим Верещагин. Фильм получил в прошлом году 150 млн рублей на безвозвратное основе. «Централ Партнершип» выпустит картину на большие экраны 12 февраля 2026 года.

Также «Централ Партнершип» запросила средства на завершение производства семейной приключенческой комедии МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ. По сюжету, в 1960 году возле Байконура мальчик спасает ласковую дворняжку, но его отец отвозит собаку в тренировочный лагерь космодрома, где она готовится к опасному полету в космос. Мальчик знакомится с дочкой инженера, и они объединяются, чтобы спасти любимую собаку. Создатели называют тсторию дружбы мальчика и собаки Белки перед легендарным полетом «ХАТИКО в космосе» и «ПАЛЬМА на космодроме». В фильме Михаила Морскова снимались Кирилл Зайцев, Ольга Лерман, Павел Ворожцов, Даниил Воробьев, Соня Присс, Степан Девонин. Продюсерами выступили Вадим Верещагин, Владимир Маслов, Максим Олейников, Филипп Нестеров, Павел Верещагин, Валерий Колесов. Проект с бюджетом 390 млн рублей был поддержан в 2023 и 2024 годах и получил 155 млн. Релиз намечен на 9 апреля 2026 года.

«Студия РоЕл» участвует в конкурсе со школьной драмой ЧУЖОЙ ЗВОНОК об истории любви двух старшеклассников от встречи до взрослого возраста. По сюжету, художница Наташа готовится к выставке своих картин и перед открытием узнает в одном из сотрудников галереи бывшего одноклассника и первую любовь – музыканта Игоря. И погружается в воспоминания о том, как Игорь в юности помог ей пойти на риск и поступить в Академию художеств вопреки воли родителей. Съемки картины в разгаре. В фильме Светланы Белкиной играют Алевтина Майер, Денис Косиков, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Максим Сапрыкин, Владислав Ветров, Людмила Артемьева, Ксения Алферова, Елена Сафонова. Продюсеры – Елизавета Елистратова, Алексей Земский, Софья Митрофанова, Илья Бурец, Максим Филатов. Фонд кино выделил картине в 2024 году 50 млн рублей.

Компания «Дудка Филмс» представила на дофинансирование семейную комедию 14 ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ. По сюжету, 12-летний блогер Марк во время гонки на электросамокатах сбивает случайную прохожую. Эта авария приводит к публичному скандалу, который ставит под удар карьеру матери Марка, продюсера молодежного телеканала. Чтобы спасти свою репутацию и «перезагрузить» сына, мать отправляет его на Камчатку, к отцу, суровому каюру. В фильме будут сниматься Николай Наумов, Ева Смирнова, Ида Галич. Режиссерское кресло займет Виталий Дудка, продюсер проекта – Роксана Санкина. Начало съемок запланировано на февраль 2026 года. Проекту с бюджетом 230 млн рублей в прошлом году выделили 70 млн. Прокатчик – «Атмосфера кино». Ожидаемые кассовые сборы – 280 млн.

«Свободное кино» запросила дополнительные средства на окончание производства драмеди СВОЯ В ДОСКУ, ранее известному под названием СКЕЙТ. По сюжету, строгая учительница физики пытается отговорить сына от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним спор, что если пройдет квалификацию на крупных скейт-соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика-двоечника она учится кататься, не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию. Главные роли исполнили Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев, Максим Карушев, Александра Тихонова, Антон Риваль. Режиссером стал Илья Лебедев. Продюсеры – Александр Ермолин, Дмитрий Шепелев, Максим Рогальский, Василий Ровенский, Василий Быстров, Николай Алексеев, Дмитрий Якунин, Антон Симухин, Никита Ватулин-Тарасенко. Съемки совместного с компанией «Наше кино» проекта завершены. Бюджет картины составляет 90 млн рублей. В прошлом году от Фонда кино создатели получили субсидию 50 млн. «Наше кино» выпустит картину 14 мая 2026 года.

Компания «Смешарики» участвует в конкурсе на дофинансирование с фантастической приключенческой комедией СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ. По сюжету, Крош и Ежик находят странный прибор, переносящий их в компьютерную игру, где они оказываются мальчиками на терпящем бедствие космическом корабле. Все вокруг кажется им невероятно знакомым: и коридоры, и каюты, и космос за окном. Решив разобраться в чем дело, друзья понимают, что все взрослые Ромашковой долины что-то от них скрывают. Чем больше Крош и Ежик стараются выяснить правду, тем больше оба мира переплетаются, становясь все загадочнее и опаснее. И вот уже и космическому кораблю, и Ромашковой долине грозит катастрофа. Картина по сценарию Сергея Лукьяненко совмещает игровой и анимационный форматы. Съемки игровой части завершены. Главные роли исполнили Ян Цапник, Людмила Артемьева, Александр Лыков, Надежда Михалкова, Александр Устюгов. Режиссерами выступают Андрей Мармонтов и Илья Максимов. Продюсеры – Юлия Николаева, Илья Попов. Проекту с бюджетом 343 млн рублей Фонд кино выделил в прошлом году 75 млн. «Вольга» выпустит картину 13 августа 2026 года.

Yellow, Black and White запросила дополнительные средства на создание фэнтези КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ. Поругавшись с родителями и бабушкой, Оля получает совет посмотреть на себя со стороны и, волшебным образом, оказывается в зазеркалье, где знакомится со своим отражением – Яло. Девочки отправляются в путешествие по Королевству кривых зеркал, которым правят король Фукс и королева Аципут. В Королевстве можно не учиться, а работают только провинившиеся. Остальные жители просто наслаждаются жизнью, постоянно любуясь собой в кривых зеркалах, которые все приукрашивают, и следуют постоянно меняющимся трендам. Оле очень нравится в Королевстве, и она готова остаться тут навсегда, и только Яло, вобравшая в себя все лучшие качества Оли, доказывает ей своим примером, что в жизни есть много более важных вещей – дружба, чувство долга, сострадание, семейные ценности. По замыслу создателей, королевство кривых зеркал напоминает современный мир, а зеркала – метафора смартфонов. Продюсеры – Эдуард Илоян, Константин Эрнст, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Георгий Шабанов, Дмитрий Пермяков. Совместному с Первым каналом проекту с бюджетом 750 млн рублей в прошлом году выделили 150 млн. Бюджет картины снизился на 25%, в прошлом году заявляли 1 млрд. «Атмосфера кино» выпустит картину 22 октября 2026 года.

На возвратные средства Yellow, Black and White претендует со сказочным проектом НЕЗНАЙКА. Еще один совместный с Первым каналом фильм создается по книге Николая Носова. В центре повествования оказывается Незнайка – любопытный и неугомонный подросток, который стремится быть полезным, но избегает учебы и часто попадает в беду. После череды неудач он оказывается в чужом городе, где притворяется главой своего родного города. Режиссерское кресло займет Дмитрий Дьяченко. Бюджет проекта – 2 млрд рублей. Картина впервые участвует в конкурсе Фонда кино. Съемки запланированы на начало следующего года.

Впервые на питчинге YBW представила фэнтези ЧЕБУРАШКА 3. Продюсеры – Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Антон Златопольский, Юлиана Слащева, Михаил Ткаченко.