Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства

Всего экспертам был представлен 21 проект

18 ноября Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Питчинг открыла приключенческая сказка КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, которая претендует на дофинансирование. В центре повествования – мальчик, который не любил и не верил в русские сказки. Правда, до того момента, пока случайно не попал в волшебный сундук и не оказался в сказочном мире. Именно там Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей, совершить самый настоящий подвиг, а также начать понимать глубокий смысл русских сказок. Режиссером картины выступает Алексей Нужный (БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ). «Мне кажется, что мы стремимся сделать картину о высокой значимости нашей культуры у молодых людей», – заявил постановщик. Съемки фильма уже завершены, сейчас идет работа над монтажом и компьютерной графикой. Гостям презентации показали рабочие материалы.

Вторым проектом от студии «ТРИТЭ» стала лента Андрея Кравчука РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ, которая также претендует на дофинансирование. Байопик о Петре I рассказывает о периоде жизни правителя после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. Съемки картины уже завершены, идет монтажно-тонировочный период. По словам продюсера Леонида Верещагина, в картине будет более полутора тысяч кадров с компьютерной графикой. Проект делается совместно с телеканалом «Россия 1» и компанией «Централ Партнершип», генеральным партнером выступает ПАО «Роснефть».

Блок проектов Кинокомпании СТВ открыла мистическая семейная драма ДРЕМА от режиссера «Короля и Шута» Рустама Мосафира. В центре повествования – успешный художник, который вынужден после смерти отца принять страшную правду: его семья веками борется с темной богиней Марой и охраняет от нее человечество. Чтобы спасти сына и весь мир, герой ставит на кон собственную жизнь. По словам продюсера Сергея Сельянова, это страшная сказка, где семейные и родовые ценности переданы с наибольшей силой. «Мы рассчитываем на этот фильм. Мне кажется, что он отличается не только от нашего текущего репертуара. Российское кино вообще нуждается в расширении разножанровых картин, и это одна из них», – добавил он. Мосафир, в свою очередь, подчеркнул, что это фильм «не о монстрах, а о разрушении семейных уз». В дримкасте на главные роли заявлены Константин Плотников, Петр Федоров, Григорий Чабан, Евгений Харитонов, Евгений Ткачук, Евгений Санников, Сергей Гилев, Анастасия Куимова и Софья Лебедева. В числе референсов создатели называют картины польского художника Здзислава Бексиньского. Съемки предварительно запланированы в Сибири.

Приключенческая сказка ИВАН ДА МАРЬЯ от создателей ГОРЫНЫЧА провозглашает простые и понятные истины – за семью надо бороться, а членов семьи оберегать. На текущем этапе ведутся подготовительные работы по локациям, а также кастинг на главные роли. На данный момент утвержден только один актер. Съемки картины предварительно запланированы на май, а релиз – на октябрь 2027 года.

Еще одним представленным проектом от Кинокомпании СТВ, который делается совместно с ID Production, стала сказка САДКО. По сюжету Садко без гроша в кармане возвращается в Великий Новгород после долгих странствий. Волею случая он встречает княгиню Забаву и сразу же в нее влюбляется. Однако злая боярыня Глафира вынуждает девушку выйти замуж за богатого царя ради большого выкупа. Чтобы побороться за руку любимой, Садко заключает сделку с Морским царем. Креативным продюсером и композитором проекта выступает Даша Чаруша, а автором сценария – Александр Архипов. Над костюмами будет работать Надежда Васильева. Создатели отмечают, что история Садко является частью школьной программы и знакома всем с раннего детства. В утвержденном актерском составе – Антон Рогачев (Садко), Анна Пересильд (Забава), Никита Кологривый (Буслай) и Николай Валуев (Тролль). Съемки запланированы на май 2026 года.

Семейное фэнтези ЧУДО-ЮДО рассказывает о дочери могущественных магов по имени Отрада, которая в день совершеннолетия узнает, что она лишена волшебной силы, переходящей по наследству от родителей. Вместе со своим таинственным другом Чудо-Юдо девушка отправляется в мир людей на поиски жениха, чтобы снять проклятье. В актерском составе заняты София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Сергей Епишев и другие. Постановщиком ленты выступил Серик Бейсеу (ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ). Съемки картины уже завершены, впереди – постпродакшен. Релиз предварительно запланирован на осень 2026 года. Гостям презентации продемонстрировали первый ролик проекта.

Последним проектом от Кинокомпании СТВ стал фантастический экшн ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА. Это фильм о простом автомеханике, который неожиданно начинает вспоминать странные вещи: службу на далекой планете и схватки с чудовищами. «Главные герои – не какие-то абстрактные бойцы спецназа. Зритель узнает в них парней с нашего двора. А также здесь есть довольно оригинальное лавстори, которое великолепно сыграно Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Картина, на мой взгляд, сильная. Хочется, чтобы это было подтверждено не только моим взглядом», – подчеркнул продюсер Сергей Сельянов. Релиз проекта, который делается совместно с «Газпром-Медиа Холдингом», запланирован на сентябрь 2026 года.

Сказку ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА (Art Pictures Studio) представил генеральный директор кинокомпании и продюсер Денис Баглай. В центре повествования картины окажется московский школьник, который случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу с джинном. Хоттабыч обещает исполнить любые желания Володи, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. В какой-то момент герои оказываются в прошлом на древней восточной свадьбе – им предстоит разрушить брак дочери Хоттабыча с нелюбимым мужчиной и освободить самого джинна. Режиссером фильма выступает Никита Власов («Комбинация», «Лада Голд»). Также он стал со-автором сценария фильма вместе с Андреем Золотаревым. Сейчас стартовал съемочный блок в Марокко, затем планируются съемки в Москве. Предполагается, что первые материалы по проекту будут представлены на зимнем Кинорынке, а первый тизер появится в кинотеатрах на новогодних праздниках. Релиз запланирован на 1 января 2027 год. Генеральный директор компании «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов добавил из зала, что это один из любимых проектов холдинга, и он будет поддерживаться очень весомо.

Блок проектов компании «Водород 2011» открыла приключенческая фантастика ВЕСЕЛЬЧАК У – второй фильм франшизы СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД о приключениях персонажа Александра Петрова, который застрял в современной Москве. По словам режиссера и продюсера Александра Андрющенко, это один из самых сложных проектов, который ему когда-либо доводилось делать. «Я должен быть скромным, это должно быть в два раза круче, чем СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД», – добавил постановщик. Съемки картины начались на прошлой неделе. Релиз предварительно запланирован на апрель 2027 года, дистрибьютор – «Централ Партнершип».

Приключенческая комедия НЕАНДЕРТАЛЕЦ («Водород 2011») расскажет об успешном бойце ММА, который не способен контролировать свой гнев и из-за этого теряет и семью, и репутацию. В целях исправления ситуации он летит в ретрит на Алтай, но вместо этого попадает за 10 тысяч лет до нашей эры. Местные принимают Федора за воина из будущего, который поможет им победить агрессивное вражеское племя, однако оказывается, что он там самый слабый. Режиссером проекта по сценарию Андрея Золотарева и Олега Маловичко выступил Юрий Хмельницкий (АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС). Продюсер Михаил Врубель заявил, что картина – настоящий бенефис Никиты Кологривого. «Очень важно, что в такой обертке развлекательного кино нам удается поговорить о важных ценностях – об отношении к ближнему, о поддержке друг друга и о гуманизме», – добавил он. Съемки картины на днях завершились в Дагестане. Гостям презентации показали первый рабочий вариант ролика.

Компания «ВБД Груп» представит на питчинге четыре проекта. Первым из них стала сказка НЕЗНАЙКА от режиссера ЧЕБУРАШКИ Дмитрия Дьяченко. Сопродюсер проекта Константин Эрнст заявил со сцены, что было нелегко получить права на экранизацию книги Николая Носова. По его словам, франшиза будет состоять как минимум из трех игровых картин, а также анимационного проекта. Дьяченко добавил, что сейчас ведется работа над созданием игрового мира – Цветочного города и Зеленого города. Также уже идет кастинг. «Это история не одного Незнайки, а всего коллектива, в котором он живет», – подчеркнул режиссер. Съемки предварительно запланированы на март-июль 2026 года, а кинотеатральный релиз – на 1 января 2028 года.

Еще одна сказка в пакете «ВБД Груп» – это романтическая лента СНЕГУРОЧКА. Переосмысление классической истории о двух людях, которые не могут быть вместе, написал Олег Маловичко. Режиссером грядущей картины выступает Клим Шипенко. По словам сопродюсера Константина Эрнста, постановщик горит этой историей, и для него очень важно подарить зрителям что-то совершенно новое.

Фэнтезийная комедия ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК («ВБД Груп») от режиссера сериала «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова расскажет о харизматичном и дерзком Колобке, который решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона. Съемки картины уже завершены. В актерском составе проекта задействованы Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, а также Гарик Харламов, который вновь подарит свой голос главному герою. Релиз предварительно запланирован на лето 2026 года.

Съемки ХОЛОПА 3 («ВБД Груп») с Милошем Биковичем идут. Уже закончен съемочный блок в Турции. По сюжету триквела в эксперимент попадает семейная пара на грани развода (Павел Прилучный и Кристина Асмус), чье перевоспитание инициируют их дети (Виталия Корниенко и Степан Шевяков). Продюсер Денис Жалинский отметил, что масштаб третьего фильма значительно превосходит его предшественника. Над компьютерной графикой работают сразу несколько подрядчиков, включая компанию Unit Five VFX. Лента выйдет в кинотеатральный прокат 12 июня 2026 года, став первым фильмом франшизы, который дебютирует на экранах не в новогодний уикенд. По словам Жалинского, летний релиз потребует нового подхода к промо-кампании. Партнером проекта выступает телеканал «Россия 1».

Продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов вновь представили на питчинге сказку АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК («Дирекция Кино»). По их словам, картина должна стать новым подходом к жанру. «Мы пытаемся сделать сказочный проект в формате исторического кино», – подчеркнули они. Максимов добавил, что история о купеческой дочери, попавшей во дворец аристократа – это переживательная сказка, где большая роль уделяется как юмору, так и компьютерной графике. «Гарантируем, что цветочек будет свеженький, а не вяленький», – пошутил Эрнст. Релиз картины предварительно запланирован на 1 января 2028 года. Тем не менее, Константин Эрнст отметил, что дата не финальная и все может измениться.

Компания «МЕМ» открыла свой блок приключенческой сказкой 1001 НОЧЬ, которая претендует на дофинансирование. По сюжету мальчик Даня не может ходить после травмы. В больничной палате от страха и уныния его спасает уборщик Сергей – с помощью сказок 1001 ночи он переносит Даню в мир воображения, где вместе с Али-Бабой, Джинном, Синдбадом учится быть смелым и стойким. Режиссером фильма по сценарию Олега Маловичко выступает Константин Смирнов (ВОЛЧОК). «История немного отличается по жанру от обычных сказок – картина рассчитана как на юного, так и взрослого зрителя. В каком-то смысле – это еще и мелодраматическая история про семью», – добавил постановщик. В дримкасте на роль Дани – Адам Кумаев и Федор Самков, на роль его аватара в сказке – Рузиль Минекаев, Эльдар Калимулин и Марк Эйдельштейн, а на роль Сергея / Синдбада – Константин Хабенский, Сергей Безруков и Тимофей Трибунцев. Уже ведется разработка художественного мира, в этом создателям ленты помогает компания Main Road Post. Съемки намечены на апрель-июль 2026 года, а релиз – на декабрь 2027 года. Партнерами проекта выступают «Централ Партнершип», онлайн-кинотеатр Okko и «Москино».

Вторым проектом компании «МЕМ», который претендует на дофинансирование, стала лирическая комедия под рабочим названием ДЕД. Это история о том, как один настойчивый дедушка решил возродить целую деревню, хотя люди покинули ее много лет назад. Продюсеры Таймураз Бадзиев и Давид Цаллаев заявили, что фильм уже снят и показан партнерам. Сейчас идет постпродакшн. Релиз ориентировочно намечен на лето 2026 года.

Компания «Профит» представила приключенческую семейную ленту УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ. Экранизация книги Яна Ларри расскажет о родных брате и сестре, которые, вдохнув неизвестную сыворотку, случайно уменьшают себя до размера насекомых. Верхом на жуке они переносятся в удивительный мир растений и насекомых, живущий по своим законам. Догадавшись, что Карик и Валя угодили в неприятности, дедушка-профессор отправляется на поиски внуков. Режиссером картины выступает Дмитрий Киселев (МИРА, ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ). В дримкасте на главные роли заявлены Михаил Смазнов (Карик), Александра Бабаскина (Валя), Ольга Лерман (мама), Тихон Жизневский (папа) и Константин Хабенский (дедушка-профессор). В числе референсов создатели называют картины ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ, ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, а также аниме АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ. Съемки запланированы на июль-октябрь 2026 года, а релиз – на 2028 год. Дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».

Блок проектов «Централ Партнершип» открыла картина ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ – триквел сказочной франшизы по мотивам книг Александра Волкова. К актерскому составу третьего фильма присоединилась Саша Бортич, которая исполнит роль Стеллы, доброй волшебницы Розовой страны. Продюсер Петр Ануров в очередной раз напомнил, что создатели пока не раскрывают имя актера, сыгравшего Гудвина, однако добавил, что это «выдающийся русский артист». Режиссером картины вновь выступит Игорь Волошин. Релиз намечен на 1 июня 2028 года.

Режиссером спортивной приключенческой комедии КАК РУСИЧИ НА ОЛИМПИАДУ ЕЗДИЛИ («Централ Партнершип») выступит Марюс Вайсберг. Действие картины будет разворачиваться в Древней Греции. Чтобы остановить войны, Зевс объявляет первые международные Олимпийские игры. Одно из приглашений попадает в руки русича Ярослава, который решает отправиться вместе с друзьями в Афины. За ними увязывается царская дочь Варвара, которая выдает себя за крестьянку. Тем временем, на Олимпе зреет заговор – Аид засыпает всю Грецию снегом. Так летняя Олимпиада превращается в зимнюю. В актерском составе заявлены Олег Гаас (Ярослав), Ангелина Стречина (Варвара), Александр Яценко (Левша), Омар Алибутаев (Шмыга), Амаду Мамадаков (Булат), Михаил Пореченков (Зевс), Филипп Янковский (Аид), Павел Деревянко (Мегер), Светлана Ходченкова (Афродита) и Алексей Розин (Царь). Релиз комедии запланирован на осень 2027 года. Картину поддерживает Министерство спорта РФ.

Заключительным проектом компании «Централ Партнершип» и самого питчинга стала военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, рассказывающая подлинную историю подвига спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда. Съемки завершены, сейчас фильм находится на финальной стадии постпродакшена. В актерском составе задействованы Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов. Картина создавалась совместно с холдингом ВГТРК. Выход в прокат запланирован на 23 апреля 2026 года.

