Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2025 года
В топе оказались «Пойман с поличным» и «ПИН-код»
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в октябре 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место в полнометражном чарте заняла криминальная комедия ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ Даррена Аронофски. Вторая строчка досталась комедийному боевику КОД 3. Бронзу получила антиутопия по Стивену Кингу ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА, официальный релиз которой по миру состоялся 21 октября, и легально доступная онлайн и в России. На четвертой строке оказался детектив ДЕВУШКА ИЗ КАЮТЫ №10 – премьера триллера с Кирой Найтли на сервисе Netflix состоялась 10 октября. Замкнул пятерку вестерн с Гаем Пирсом ПРОКЛЯТИЕ ПУСТОШИ. Любопытно, что самый высокобюджетный проект всего топа, фантастический сиквел ТРОН: АРЕС, расположился только на седьмой позиции. В десятке также можно встретить еще один проект с крупными голливудскими звездами – на девятой строчке расположился триллер ГРЯЗНАЯ ИГРА с Марком Уолбергом.
Пиратский чарт самых популярных сериалов в октябре возглавил проект «ПИН-код» – релиз отечественного сериала состоялся 29 сентября. Серебро досталось сериалу «Олдскул» с Марией Ароновой, которая стартовал на российских платформах START и Premier 1 сентября. На третьем месте оказался «Чужой: Земля». Фантастика от Ноя Хоули стартовала на FX c 12 августа. Также в пятерке оказались «Черный кролик» от Netflix и «Лихие» Юрия Быкова. Помимо этого, в официальных онлайн-кинотеатрах зрителям были доступы отечественные проекты «Таксопарк №13», «Планетяне» и «Бессонница».
Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в октябре 2025 года
1. ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ
2. КОД 3
3. ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
4. ДЕВУШКА ИЗ КАЮТЫ №10
5. ПРОКЛЯТИЕ ПУСТОШИ
6. АСТРОНАВТ
7. ТРОН: АРЕС
8. ПЕРВОБЫТНАЯ ВОЙНА
9. ГРЯЗНАЯ ИГРА
10. КОНТИНУУМ
Топ-20: Самые популярные у российских пиратов сериалы в октябре 2025 года
1. «ПИН-код»
2. «Олдскул»
3. «Чужой: Земля»
4. «Лихие»
5. «Чёрный кролик»
6. «Таксопарк №13»
7. «Поколение «Ви»
8. «Дом Гиннессов»
9. «Планетяне»
10. «Бессонница»
Топ целиком будет доступен в электронном выпуске БК.
Фото: кадр из фильма ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ