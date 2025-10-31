Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2025 года

В топе оказались «Пойман с поличным» и «ПИН-код»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в октябре 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте заняла криминальная комедия ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ Даррена Аронофски. Вторая строчка досталась комедийному боевику КОД 3. Бронзу получила антиутопия по Стивену Кингу ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА, официальный релиз которой по миру состоялся 21 октября, и легально доступная онлайн и в России. На четвертой строке оказался детектив ДЕВУШКА ИЗ КАЮТЫ №10 – премьера триллера с Кирой Найтли на сервисе Netflix состоялась 10 октября. Замкнул пятерку вестерн с Гаем Пирсом ПРОКЛЯТИЕ ПУСТОШИ. Любопытно, что самый высокобюджетный проект всего топа, фантастический сиквел ТРОН: АРЕС, расположился только на седьмой позиции. В десятке также можно встретить еще один проект с крупными голливудскими звездами – на девятой строчке расположился триллер ГРЯЗНАЯ ИГРА с Марком Уолбергом.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в октябре возглавил проект «ПИН-код» – релиз отечественного сериала состоялся 29 сентября. Серебро досталось сериалу «Олдскул» с Марией Ароновой, которая стартовал на российских платформах START и Premier 1 сентября. На третьем месте оказался «Чужой: Земля». Фантастика от Ноя Хоули стартовала на FX c 12 августа. Также в пятерке оказались «Черный кролик» от Netflix и «Лихие» Юрия Быкова. Помимо этого, в официальных онлайн-кинотеатрах зрителям были доступы отечественные проекты «Таксопарк №13», «Планетяне» и «Бессонница».

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в октябре 2025 года

1. ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ

2. КОД 3

3. ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

4. ДЕВУШКА ИЗ КАЮТЫ №10

5. ПРОКЛЯТИЕ ПУСТОШИ

6. АСТРОНАВТ

7. ТРОН: АРЕС

8. ПЕРВОБЫТНАЯ ВОЙНА

9. ГРЯЗНАЯ ИГРА

10. КОНТИНУУМ

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов сериалы в октябре 2025 года

1. «ПИН-код»

2. «Олдскул»

3. «Чужой: Земля»

4. «Лихие»

5. «Чёрный кролик»

6. «Таксопарк №13»

7. «Поколение «Ви»

8. «Дом Гиннессов»

9. «Планетяне»

10. «Бессонница»

Топ целиком будет доступен в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ