Фонд кино опубликовал список поддержанных мультфильмов

Фонд кино завершил процедуру отбора в целях оказания поддержки производства анимационных национальных фильмов. По результатам отбора к получению субсидии было утверждено 16 проектов.

ГРУЗОВИЧКИ («Форпост Продакшн», 46,7 млн рублей, еще 319 тыс из перераспределенных средств субсидии прошлых лет; ранее получено 50 млн) ДОКТОР АЙБОЛИТ («АСВ», 50 млн рублей; ранее получено 30 млн) КОТ УЧЕНЫЙ («Централ Партнершип», 75 млн рублей) КУСЬ («ЛЕГИО ФЕЛИКС», 50 млн рублей) ЛЕЧО («ЧЕРНОВиК», 20 млн рублей) ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ («Кинокомпания «СТВ», 75 млн рублей) МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК («Кинокомпания «СТВ», 50 млн рублей) МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА («Централ Партнершип», 50 млн рублей, ранее получено 25 млн) НА СВЯЗИ («Водород 2011», 100 млн рублей; ранее получено 50 млн) НЕВЕЛЬСКОЙ («АС «Мечталет», 35 млн рублей, ранее получено 50 млн) ПЕТРУШКА («Муха», 35 млн рублей) СКАЗКИ ЕНИСЕЯ («ЧЕРНОВиК», 20 млн рублей, ранее получено 60 млн) СУПЕРГЕРОИ.РУ: СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА («АСВ», 50 млн рублей) ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ («АЭРОПЛАН», 50 млн рублей, ранее получено 100 млн) ФИННИК 3 («Продюсерский центр «Рики», 100 млн рублей) ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ («ЦТВ», 50 млн рублей; ранее получено 60 млн).

Фото: кадр из ДОКТОРА АЙБОЛИТА