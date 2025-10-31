Фонд кино опубликовал список поддержанных мультфильмов
31 октября 2025
К получению субсидии утверждено 16 проектов
Фонд кино завершил процедуру отбора в целях оказания поддержки производства анимационных национальных фильмов. По результатам отбора к получению субсидии было утверждено 16 проектов.
- ГРУЗОВИЧКИ («Форпост Продакшн», 46,7 млн рублей, еще 319 тыс из перераспределенных средств субсидии прошлых лет; ранее получено 50 млн)
- ДОКТОР АЙБОЛИТ («АСВ», 50 млн рублей; ранее получено 30 млн)
- КОТ УЧЕНЫЙ («Централ Партнершип», 75 млн рублей)
- КУСЬ («ЛЕГИО ФЕЛИКС», 50 млн рублей)
- ЛЕЧО («ЧЕРНОВиК», 20 млн рублей)
- ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ («Кинокомпания «СТВ», 75 млн рублей)
- МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК («Кинокомпания «СТВ», 50 млн рублей)
- МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА («Централ Партнершип», 50 млн рублей, ранее получено 25 млн)
- НА СВЯЗИ («Водород 2011», 100 млн рублей; ранее получено 50 млн)
- НЕВЕЛЬСКОЙ («АС «Мечталет», 35 млн рублей, ранее получено 50 млн)
- ПЕТРУШКА («Муха», 35 млн рублей)
- СКАЗКИ ЕНИСЕЯ («ЧЕРНОВиК», 20 млн рублей, ранее получено 60 млн)
- СУПЕРГЕРОИ.РУ: СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА («АСВ», 50 млн рублей)
- ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ («АЭРОПЛАН», 50 млн рублей, ранее получено 100 млн)
- ФИННИК 3 («Продюсерский центр «Рики», 100 млн рублей)
- ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ («ЦТВ», 50 млн рублей; ранее получено 60 млн).
Подробнее о каждом из проектов можно прочитать в нашем материале
Фото: кадр из ДОКТОРА АЙБОЛИТА
Самое читаемое
Касса четверга: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» возглавили прокатПодробнее
Роскомнадзор заблокировал MyAnimeListПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 октября 2025 годаПодробнее
Кинофестиваль «Послание к человеку» назвал лауреатовПодробнее
Опубликован список финалистов Конкурса игрового кино ФПРК и Red Pepper FilmПодробнее
«Контент-Клуб» выиграл суд у киносети «Синема Парк»Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноябряПодробнее
Предварительная касса уикенда: в битве сказочных новинок победу одержал «Горыныч»Подробнее
Открыта регистрация на форум CSTB.PRO.MEDIA 2026Подробнее
Запрещенный в России фильм «Айта» вышел на AmazonПодробнее
Тейлор Шеридан планирует заключить долгосрочное сотрудничество с NBCUniversalПодробнее
Названы победители первого этапа Международного студенческого фестиваля ВГИКПодробнее
Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 годуПодробнее
Определены победители конкурса игрового кино ФПРК и Red Pepper FilmПодробнее
Netflix предложит пользователям новые форматы вертикальных видеоПодробнее
Аюр Базаров запустил новую прокатную компанию «Киномания»Подробнее
Касса России: в прокате началась схватка «Горыныча» и «Алисы в стране чудес»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папины дочки. Мама вернулась» опережают «Алису в стране чудес»Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 октября – 2 ноября 2025 годаПодробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Папины дочки. Мама вернулась»Подробнее