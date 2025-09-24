Всего было представлено 23 мультфильма

Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов. Стартовым блоком питчинга стали анимационные национальные фильмы, представленные впервые.

Первый блок мультфильмов открыла картина АЙЯ («Спарк фильм»). В центре повествования – дочка вождя племени из народа найнов, чья беззаботная жизнь меняется после того, как ее остров захватывают, а всех мужчин увозят в плен. Юной Айе удается сбежать, и она отправляется на поиски отца и брата в логово захватчиков. Роль главной героини озвучит Дарья Блохина. Также в составе озвучания заявлены Виталия Корниенко, Федор Парамонов и группа OTYKEN, которая еще и напишет музыку к проекту. В числе референсов создатели называют МУЛАН, ПЕСНЬ МОРЯ и КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. Бюджет картины – 210 млн рублей, выход в прокат запланирован предварительно на 2028 год. Партнером в прокате выступит «Синема Парк».

Продюсер Антон Щукин рассказал о музыкальной сказке ДЮЙМОВОЧКА (ООО «ГС»). Он отметил, что по проекту уже проведена большая предварительная работа. Сценарий написали Ирина Аркадьева и Евгения Богомякова. Заявленный бюджет мультфильма по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена – 445 млн рублей. Предполагаемым партнером заявлен онлайн-кинотеатр Okko. «Мы хотим сделать эту историю не для детей, а больше для женской аудитории – девочек и мам», – подчеркнул Щукин.

Сценарий картины КУСЬ («ЛЕГИО ФЕЛИКС») написала Анастасия Кислица, участвовавшая в программе «Автор». В центре повествования – котенок-сирота Кусь, которому приходится столкнуться со злым баюном Рыжим и спасти мир. Авторы отмечают, что это история о том, что настоящая сила не разрушает, а созидает. По словам режиссера Марины Машковой, в числе референсов – КОТ В САПОГАХ: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ, КУНГ-ФУ ПАНДА, а также сериал «Подземелья и котята». Прокатчиком ленты выступает «Атмосфера Кино». Релиз предварительно запланирован на первую половину 2029 года.

Глава Кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов представил мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. Основное действие картины, как можно догадаться из названия, будет разворачиваться на Луне. Продюсер отметил, что работы над проектом идут уже несколько месяцев. Анимационная лента делается совместно с телеканалом «Россия 1». Также Сельянов признался, что сборы первого полнометражного ЛУНТИКА стали для него сюрпризом.

Еще один проект Кинокомпании «СТВ» – мультфильм МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК. По сюжету сиквела в мир Маракуды попадет продавец пончиков из будущего, который мечтает построить свою империю. Однако его деятельность ставит под угрозу существование доисторического племени. Зрителям питчинга представили по проекту первые рабочие видеоматериалы.

В основе мультфильма СЕРДЦЕ ДЖУНГЛЕЙ («ВИЗАРТ ФИЛЬМ») лежат пять или шесть историй Редьярда Киплинга, некоторые из которых никогда ранее не экранизировались. По сюжету Маугли предстоит разгадать древние тайны, скрытые в самом сердце джунглей, и спасти все, что ему действительно дорого. В качестве референсов создатели называют мультфильмы МОАНА, КНИГА ДЖУНГЛЕЙ, РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, а также франшиза ИНДИАНА ДЖОНС. Заявленный бюджет – 350 млн рублей, у Фонда запрашивается 100 млн. Релиз картины намечен на 2028 год.

«КЛАКСОН ПРОДАКШН» представил мультфильм УМ И ХРУМ. СИЛА ПЯТИ ВКУСОВ. Полнометражное продолжение популярного сериала расскажет о приключениях двух друзей в мире, где все состоит из еды. По сюжету Ум и Хрум случайно пробуждают древнего злодея, который хочет лишить вкуса всю съедобную планету. Режиссером выступает Олег Шепляков, а свои голоса героям подарят Иван Чабан, Максим Сергеев и Ирина Обрезкова. По словам продюсеров, в картине будет очень много музыки. Бюджет проекта – 120 млн рублей, у Фонда запрашивается 84 млн. Фильм должен быть готов к лету 2027 года.

Режиссером приключенческого мультфильма ЛЕЧО («ЧЕРНОВиК») выступает Денис Чернов. По его словам, это подростковый экшн, в котором есть что-то от фильмов Гая Ричи. В центре повествования картины оказывается живущий заурядной жизнью брокколи Коля, которому вместе с друзьями предстоит спасти город овощей и фруктов «Лечо» от неминуемой гибели. Визуально лента будет стилизована под графику 20-30-х годов, а в саундтреке авторы задействуют джаз вперемешку с кибермузыкой.

Анимационная студия «Воронеж» представила полнометражную картину франщизы «Супергерои.ру», получившую название СУПЕРГЕРОИ.РУ: СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА. По сюжету фантастического проекта, семье Сыромятниковых предстоит столкнуться с инопланетными захватчиками. Авторы отмечают, что лента должна вдохновить детей на интерес к науке, космосу и инженерии. В числе референсов – ДЕТИ ШПИОНОВ, СУПЕРСЕМЕЙКА, МЕГАМОЗГ, ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: АГЕНТСТВО МАГИИ и сериал «Гравити Фолз».

Компания «КиноАтис» представила на питчинге триквел франшизы КОЩЕЙ. ТРИ СЕСТРЫ. По сюжету добрый молодец Елисей вместе со своим другом Колобком отправляются на остров Буян, чтобы освободить красавицу. Однако, совершая свой подвиг, они понимают, что есть вещи важнее славы и почестей. Режиссером вновь выступит Роман Артемьев, а к озвучанию своих персонажей вернутся Виктор Добронравов, Екатерина Тарасова, Владимир Сычев, Ирина Савина, Антон Эльдаров и Александр Якин. В дримкасте на новых героев заявлены Юлия Снигирь (Белладонна), Анастасия Талызина (Урсула) и Валентина Мазунина (Русалка). Бюджет – 260 млн рублей.

Блок проектов Продюсерского центра «Рики» открыл мультфильм ТИМА И ТОМА. СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Полнометражное продолжение популярного сериала расскажет о друзьях Тиме и Томе, которые в последний день лета оказываются внутри книги сказок и отправляются в яркое путешествие. Производственный бюджет – 185 млн рублей.

Еще одним проектом Продюсерского центра «Рики» стал ФИННИК 3. В триквеле Финник и Кристина попадут в современный мегаполис Мегаград, где есть все не только для людей, но и для домовых. На этот раз героям предстоит расследование серии краж с исчезновением зданий, из-за чего под угрозой оказывается весь город. По словам продюсера Елены Чирковой, большое внимание уделяется разработке Мегаграда и новым персонажам. В числе референсов картины называются ЛЮДИ В ЧЕРНОМ и ЗВЕРОПОЛИС. Производственный бюджет – 430 млн рублей.

Компания «Централ Партнершип» представила мультфильм КОТ УЧЕНЫЙ, вдохновленный сказкой А.С. Пушкина. Генеральный директор и генеральный продюсер студии «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова отметила, что это оригинальная история, которая расскажет историю Кота Баюна до того, как он попал в Лукоморье и начал ходить по золотой цепи. Главную роль в картине озвучит Михаил Галустян.

Блок анимационных проектов, претендующих на дофинансирование, открыл мультфильм МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА («Централ Партнершип»). Главный герой – 14-летний гонщик Митя, который мечтает вырваться из трущоб и улететь на Землю. Для этого ему нужно попасть в знаменитую Марсианскую гонку и выиграть главный приз, победив легендарного гонщика. Сейчас уже разработаны персонажи и идет процесс создания самого мира. В числе аналогов называются ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ, ТРОН: НАСЛЕДИЕ, ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ.

Лента ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ («АЭРОПЛАН») расширяет вселенную популярной франшизы: на этот раз фиксикам предстоит познакомиться с новыми персонажами – в частности, с любопытной девочкой-инопланетянкой Юной. Главного антагониста – телепродюсера Жанну Экрановну – озвучит Ольга Картункова, а Юной станет певица Елка. Производственный бюджет – 380 млн рублей, у Фонда запрашивается еще 100 млн рублей. Релиз картины намечен на 27 мая 2027 года, дистрибьютор – кинопрокатная компания «Вольга».

Во второй части мультфильма КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ («КиноАтис») главные герои отправятся в опасное путешествие за живой водой, чтобы спасти Варвару. Однако добыть ее может только Добрый молодец с горячим сердцем и чистыми помыслами. Режиссер Роман Артемьев отметил, что сейчас идет работа над сложными постановочными сценами. Также в картине появятся музыкальные номера. Сиквел выйдет в прокат 28 мая 2026 года.

«Анимационная студия «Воронеж» рассказала о работе над мультфильмом ДОКТОР АЙБОЛИТ, который делается совместно с кинокомпанией «Марс Медиа Энтертейнмент». По сюжету Айболит, отправленный на принудительный отдых в пятизвездочный отель, узнает от ручной обезьянки Чи-Чи, что среди животных в Африке началась эпидемия. Вдвоем они понимают, что это происки злого разбойника Бармалея. Сейчас ведется разработка локаций. Продюсеры отметили, что у проекта высокий потенциал для международных продаж. Производственный бюджет – 400 млн рублей. Выход в прокат запланирован на 2027 год.

Мультфильм СКАЗКИ ЕНИСЕЯ (ООО «ЧЕРНОВиК») рассказывает о волшебном существе из «породы кикиморовых», который приезжает в Сибирь на летние каникулы. Создатели отмечают, что это история любви к своей родине. Проект находится в активной фазе производства. По словам продюсеров, дистрибьютором ленты выступит «Вольга», релиз намечен на 2026 год.

«Форпост Продакшн» запросил дофинансирование на мультфильм ГРУЗОВИЧКИ. Продюсер Денис Баглай отметил, что картина должна стать началом новой вселенной механизмов, которая в будущем объединит не только машины, но и паровозики, кораблики, спутники и многое другое. Продолжительность ленты составляет 78 минут. Ее международными продажами занимается Art Pictures Distribution. Картина выйдет в прокат 30 апреля 2026 года, дистрибьютором и сопродюсером выступает кинопрокатная компания «Вольга».

Компания «Водород» вновь представила картину НА СВЯЗИ. Продюсер Михаил Врубель напомнил, что это история, действие которой разворачивается в двух мирах – современной Москве и в мире мобильных телефонов, где царствуют приложения. В центре повествования – самоуверенный и эгоцентричный ID телефона, который решает во чтобы то ни стало поссорить своего владельца, подростка Макса с его возлюбленной Лизой. Режиссером картины выступает Юрий Хмельницкий (ЛЕД 3, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС), над сценарием работали Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Ксения Мирошник. В числе референсов создатели называют картины ГОЛОВОЛОМКА, МИТЧЕЛЛЫ ПРОТИВ МАШИН, РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА и МИНЬОНЫ. Роли тинейджеров озвучат Денис Власенко и Полина Гухман, а голосами ID их телефонов станут Сергей Бурунов и Юлия Пересильд.

ООО «Муха» запросила дофинансирование на мультфильм ПЕТРУШКА. В центре повествования – двенадцатилетний Петя, который живет в приюте у злой старухи и вынужден побираться на рынке, прося милостыню. Украв необычную куклу у бродячего кукольника, Петя в одночасье становится самым богатым сиротой города. Но все меняется, когда кукла показывает свое истинное лицо. Заключено соглашение с «Союзмультфильмом» – студия поделится своей экспертизой, ресурсами и специалистами. В частности, сценарий проекта недавно был отредактирован в сторону детской истории. В картине принимают участие креативный продюсер Борис Машковцев, художник по персонажам Юрий Пронин и художник по фонам Степан Гудинин. В числе референсов – ОЛИВЕР!, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС и ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН.

Мультфильм ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ (АО «ЦТВ») – это новая часть кинофраншизы мультсериала «Сказочный патруль». По сюжету вольная ведьма-воровка Ядвига решила любой ценой выиграть грандиозные Волшебные гонки без правил, не догадываясь, что они – часть зловещего заговора Ордена Черной звезды. Создатели отметили, что уже готов 90-минутный аниматик проекта и проработана большая часть локаций Производственный бюджет – 508 млн рублей. У Фонда запрашивается 200 млн (60 млн было получено в 2024 году). Выход в прокат запланирован на конец 2027-го – начало 2028 года.

Заключительным проектом блока мультфильмов, претендующих на дофинансирование, стала лента КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА (ООО «АС «Мечталет»). Картина рассказывает о капитане военно-морского флота, который отправляется вместе с девочкой Надей к последнему неизученному месту – Белому пятну. Там им предстоит узнать тайну Черного Дракона и спасти народ земель от гибели. Проект, по которому показали рабочие фрагменты, планируется завершить весной 2026 года.

