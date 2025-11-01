Анастасия Чулкова назначена генеральным директором «Марс Медиа»

Юлия Иванова покидает свой пост

Продюсерская компания «Марс Медиа» объявляет о кадровых изменениях. Юлия Иванова покидает пост генерального директора компании «Марс Медиа» с 1 ноября 2025 года. Ее сменит Анастасия Чулкова, занимавшая должность коммерческого директора «Марс Медиа» с момента основания компании и активно участвовавшая в её развитии. Обязанности Анастасии Чулковой включали также взаимодействие с партнерами.

Юлия Иванова остается соучредителем компании и продюсером проектов «Марс Медиа». В их числе: «Княгиня Ольга», РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», ЗЕМЛЯ САННИКОВА и др. Юлия Иванова занимала пост генерального директора со дня основания «Марс Медиа» в 2011 году. Под ее руководством состоялись такие громкие проекты, как фильмы Т-34, МАСТЕР И МАРГАРИТА, ПАЛЬМА 2, МИРА, ПЛАГИАТОР, сериалы «Чики», «Шторм», «Великая», «Она такая классная» и др.

«Работа в «Марс Медиа» уже давно перестала для меня быть просто работой. Это часть моей жизни, команда единомышленников и настоящая семья. В этом году мы с Рубеном Левоновичем отметили 25-летие совместной работы. За эти годы мы прошли через многое, и у меня нет ни малейших сомнений, что впереди нас ждут новые свершения!», – призналась Анастасия Чулкова, генеральный директор «Марс Медиа».

«За годы работы в «Марс Медиа» я приобрела колоссальный опыт. Искренне благодарна «Марсу» и Рубену Левоновичу за доверие. Эта компания – часть моей души, и я рада возможности сосредоточиться на реализации творческих замыслов. Уверена, с приходом Анастасии Чулковой на должность генерального директора «Марс Медиа» откроет перед собой новые горизонты», – рассказала Юлия Иванова.

Вместе с тем, директор по продажам Ольга Семенова займет пост коммерческого директора. Также в «Марс Медиа» сменилась команда маркетинга и PR, ее возглавили Анна Свиридова и Диана Урманцева.

«Сегодня «Марс» проходит важный этап обновления. Мы меняемся, чтобы сохранить главное – нашу любовь к делу и к зрителю. Я верю, что именно команда – главный источник силы компании, и впереди у нас много новых побед!», – отметил Рубен Дишдишян, основатель и генеральный продюсер «Марс Медиа».

Анастасия Чулкова окончила Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Со дня основания «Марс Медиа» занимала должность коммерческого директора. До прихода в «Марс Медиа» работала в компании «Централ Партнершип» в роли финансового директора и директора по работе с телевизионными каналами.

Фото: пресс-служба «Марс Медиа»