top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Анастасия Чулкова назначена генеральным директором «Марс Медиа»

Анастасия Чулкова назначена генеральным директором «Марс Медиа»

Автор: БК

1 ноября 2025

Юлия Иванова покидает свой пост

Продюсерская компания «Марс Медиа» объявляет о кадровых изменениях. Юлия Иванова покидает пост генерального директора компании «Марс Медиа» с 1 ноября 2025 года. Ее сменит Анастасия Чулкова, занимавшая должность коммерческого директора «Марс Медиа» с момента основания компании и активно участвовавшая в её развитии. Обязанности Анастасии Чулковой включали также взаимодействие с партнерами.

Юлия Иванова остается соучредителем компании и продюсером проектов «Марс Медиа». В их числе: «Княгиня Ольга», РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», ЗЕМЛЯ САННИКОВА и др. Юлия Иванова занимала пост генерального директора со дня основания «Марс Медиа» в 2011 году. Под ее руководством состоялись такие громкие проекты, как фильмы Т-34МАСТЕР И МАРГАРИТА, ПАЛЬМА 2, МИРА, ПЛАГИАТОР, сериалы «Чики», «Шторм», «Великая», «Она такая классная» и др.

«Работа в «Марс Медиа» уже давно перестала для меня быть просто работой. Это  часть моей жизни, команда единомышленников и настоящая семья. В этом году мы с Рубеном Левоновичем отметили 25-летие совместной работы. За эти годы мы прошли через многое, и у меня нет ни малейших сомнений, что впереди нас ждут новые свершения!», – призналась Анастасия Чулкова, генеральный директор «Марс Медиа». 

«За годы работы в «Марс Медиа» я приобрела колоссальный опыт. Искренне благодарна «Марсу» и Рубену Левоновичу за доверие. Эта компания – часть моей души, и я рада возможности сосредоточиться на реализации творческих замыслов. Уверена, с приходом Анастасии Чулковой на должность генерального директора «Марс Медиа» откроет перед собой новые горизонты», – рассказала Юлия Иванова.

Вместе с тем, директор по продажам Ольга Семенова займет пост коммерческого директора. Также в «Марс Медиа» сменилась команда маркетинга и PR, ее возглавили Анна Свиридова и Диана Урманцева.

«Сегодня «Марс» проходит важный этап обновления. Мы меняемся, чтобы сохранить главное – нашу любовь к делу и к зрителю. Я верю, что именно команда – главный источник силы компании, и впереди у нас много новых побед!», – отметил Рубен Дишдишян, основатель и генеральный продюсер «Марс Медиа».

Анастасия Чулкова окончила Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Со дня основания «Марс Медиа» занимала должность коммерческого директора. До прихода в «Марс Медиа» работала в компании «Централ Партнершип» в роли финансового директора и директора по работе с телевизионными каналами.

Фото: пресс-служба «Марс Медиа»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Роскомнадзор заблокировал MyAnimeList
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 октября 2025 года
Подробнее
Кинофестиваль «Послание к человеку» назвал лауреатов
Подробнее
«Контент-Клуб» выиграл суд у киносети «Синема Парк»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: в битве сказочных новинок победу одержал «Горыныч»
Подробнее
Открыта регистрация на форум CSTB.PRO.MEDIA 2026
Подробнее
Запрещенный в России фильм «Айта» вышел на Amazon
Подробнее
Аюр Базаров запустил новую прокатную компанию «Киномания»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября
Подробнее
Названы победители первого этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Тейлор Шеридан планирует заключить долгосрочное сотрудничество с NBCUniversal
Подробнее
Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 году
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Netflix предложит пользователям новые форматы вертикальных видео
Подробнее
Касса России: в прокате началась схватка «Горыныча» и «Алисы в стране чудес»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папины дочки. Мама вернулась» опережают «Алису в стране чудес»
Подробнее
Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 октября – 2 ноября 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 октября – 2 ноября
Подробнее