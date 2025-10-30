top banner
Предварительная касса четверга: «Папины дочки» уверенно возглавили прокат

Автор: Георгий Романов

30 октября 2025

«Мажор в Дубае» стартовал с четвертой строчки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала новинка ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK). Фанатский ажиотаж и осенние школьные каникулы позволили релизу заработать в первый день проката внушительные 82 млн рублей. Даже с учетом того, что на жтой неделе суббота является рабочим днем, с таким стартом фильм может рассчитывать на 300-350 млн рублей к вечеру воскресенья.

Другая крупная новинка уикенда, боевик МАЖОР В ДУБАЕ (CP) стартовала с четвертой строчки чарта. Заработанные ей 34 млн рублей за четыре дня проката могут превратиться в 120-150 млн.

Замкнули десятку лучших два фильма ужасов – ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) и ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (VLG). Оба хоррора показали схожие результаты в 2 с лишним млн рублей, но за счет Хэллоуина, который в этом году выпадает на пятницу, по итогу уикенда на их счету должно оказаться порядка 15-20 млн рублей.

 

Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

