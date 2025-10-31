Фонд кино поддержит 15 национальных фильмов для детской и семейной аудитории
В их числе – «Смешарики сквозь вселенные», «Хоккейные папы 2» и многое другое
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.
Всего к получению поддержки было утверждено пятнадцать семейных проектов и восемь авторских анимационных фильмов.
Национальные фильмы для детской и семейной аудитории
– 14 ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ (50 млн рублей, ООО «Дудка Филмс»)
– КАРНАВАЛ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ (75 млн рублей, ООО «Н2О ПРОДАКШН»)
– ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА (20 млн рублей*, ООО «СТУДИЯ Н340»)
– КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ (125 млн рублей, АО «ВБД Груп»)
– МАСЛЕНИЦА (70 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (60 млн рублей*, АО «ВБД Груп»)
– ПОТАПЫЧ (70 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– МОРОЗКО (100 млн рублей*, ООО «Централ Партнершип»)
– МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (115 млн рублей*, ООО «Централ Партнершип»)
– ПРИНЦ (70 млн рублей, ООО «Смарт Фильм»)
– СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (43,4 млн рублей + 56,6 млн рублей*, ООО «Смешарики»)
– ХОД КОНЕМ (9 млн рублей, ООО Киностудия «ДОМБАЙФИЛЬМ»)
– ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 2 (70 млн рублей, ООО «Кугуар»)
– ХРУМ (100 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)
– ЧУЖОЙ ЗВОНОК (20 млн рублей, ООО «Студия РоЕл»)
Уникальные авторские национальные анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов:
– АНИМАЦИОННЫЕ СТРАНИЦЫ ЖЗЛ. ГРИН, МАЯКОВСКИЙ, ЧЕХОВ (30 млн рублей, ООО «Студия М.И.Р.»)
– БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА (13,5 млн рублей, АО «Киностудия «Союзмультфильм»)
– БУЛГАКОВЪ. МИСТЕРИЯ (50 млн рублей, ООО «СИНЕМАСКОП»)
– КНЯЗЬ (84,1 млн рублей, ООО студия «ПАНОРАМА»)
– ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА (20 млн рублей, ООО "Студия «Мастер-Фильм»)
– ТЕОРИЯ СОВПАДЕНИЙ (50 «млн рублей, АО «Киностудия «Союзмультфильм»)
– «Фро (20 млн рублей, ООО ИТД анимэйшн»)
– ЧАЙКА (30 млн рублей, ООО «Союзмультфильм»)
*из перераспределенных средств субсидии прошлых лет
Фото: кадр со съемок фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ