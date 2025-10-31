Фонд кино поддержит 15 национальных фильмов для детской и семейной аудитории

В их числе – «Смешарики сквозь вселенные», «Хоккейные папы 2» и многое другое

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

Всего к получению поддержки было утверждено пятнадцать семейных проектов и восемь авторских анимационных фильмов.

Национальные фильмы для детской и семейной аудитории

– 14 ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ (50 млн рублей, ООО «Дудка Филмс»)

– КАРНАВАЛ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ (75 млн рублей, ООО «Н2О ПРОДАКШН»)

– ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА (20 млн рублей*, ООО «СТУДИЯ Н340»)

– КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ (125 млн рублей, АО «ВБД Груп»)

– МАСЛЕНИЦА (70 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (60 млн рублей*, АО «ВБД Груп»)

– ПОТАПЫЧ (70 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– МОРОЗКО (100 млн рублей*, ООО «Централ Партнершип»)

– МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (115 млн рублей*, ООО «Централ Партнершип»)

– ПРИНЦ (70 млн рублей, ООО «Смарт Фильм»)

– СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (43,4 млн рублей + 56,6 млн рублей*, ООО «Смешарики»)

– ХОД КОНЕМ (9 млн рублей, ООО Киностудия «ДОМБАЙФИЛЬМ»)

– ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 2 (70 млн рублей, ООО «Кугуар»)

– ХРУМ (100 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)

– ЧУЖОЙ ЗВОНОК (20 млн рублей, ООО «Студия РоЕл»)

Уникальные авторские национальные анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов :

– АНИМАЦИОННЫЕ СТРАНИЦЫ ЖЗЛ. ГРИН, МАЯКОВСКИЙ, ЧЕХОВ (30 млн рублей, ООО «Студия М.И.Р.»)

– БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА (13,5 млн рублей, АО «Киностудия «Союзмультфильм»)

– БУЛГАКОВЪ. МИСТЕРИЯ (50 млн рублей, ООО «СИНЕМАСКОП»)

– КНЯЗЬ (84,1 млн рублей, ООО студия «ПАНОРАМА»)

– ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА (20 млн рублей, ООО "Студия «Мастер-Фильм»)

– ТЕОРИЯ СОВПАДЕНИЙ (50 «млн рублей, АО «Киностудия «Союзмультфильм»)

– «Фро (20 млн рублей, ООО ИТД анимэйшн»)

– ЧАЙКА (30 млн рублей, ООО «Союзмультфильм»)

*из перераспределенных средств субсидии прошлых лет

Фото: кадр со съемок фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ