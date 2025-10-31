top banner
  • Фонд кино поддержит 15 национальных фильмов для детской и семейной аудитории

Фонд кино поддержит 15 национальных фильмов для детской и семейной аудитории

Автор: Никита Никитин

31 октября 2025

В их числе – «Смешарики сквозь вселенные», «Хоккейные папы 2» и многое другое

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

Всего к получению поддержки было утверждено пятнадцать семейных проектов и восемь авторских анимационных фильмов.

Национальные фильмы для детской и семейной аудитории

–  14 ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ (50 млн рублей, ООО «Дудка Филмс»)
–   КАРНАВАЛ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ (75 млн рублей, ООО «Н2О ПРОДАКШН»)
–  ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА (20 млн рублей*, ООО «СТУДИЯ Н340»)
–  КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ (125 млн рублей, АО «ВБД Груп»)
–  МАСЛЕНИЦА (70 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
–  ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (60 млн рублей*, АО «ВБД Груп»)
–  ПОТАПЫЧ (70 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
–  МОРОЗКО (100 млн рублей*, ООО «Централ Партнершип»)
–  МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (115 млн рублей*, ООО «Централ Партнершип»)
–  ПРИНЦ (70 млн рублей, ООО «Смарт Фильм»)
–  СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (43,4 млн рублей + 56,6 млн рублей*, ООО «Смешарики»)
–  ХОД КОНЕМ (9 млн рублей, ООО Киностудия «ДОМБАЙФИЛЬМ»)
–  ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 2 (70 млн рублей, ООО «Кугуар»)
–  ХРУМ (100 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)
–  ЧУЖОЙ ЗВОНОК (20 млн рублей, ООО «Студия РоЕл»)

Подробнее о каждом из представленных на защите проектов можно прочитать в нашем материале.

Уникальные авторские национальные анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов:

–  АНИМАЦИОННЫЕ СТРАНИЦЫ ЖЗЛ. ГРИН, МАЯКОВСКИЙ, ЧЕХОВ (30 млн рублей, ООО «Студия М.И.Р.»)
–   БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА (13,5 млн рублей, АО «Киностудия «Союзмультфильм»)
–  БУЛГАКОВЪ. МИСТЕРИЯ (50 млн рублей, ООО «СИНЕМАСКОП»)
–  КНЯЗЬ (84,1 млн рублей, ООО студия «ПАНОРАМА»)
–  ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА (20 млн рублей, ООО "Студия «Мастер-Фильм»)
–  ТЕОРИЯ СОВПАДЕНИЙ (50 «млн рублей, АО «Киностудия «Союзмультфильм»)
–  «Фро (20 млн рублей, ООО ИТД анимэйшн»)
–  ЧАЙКА (30 млн рублей, ООО «Союзмультфильм»)

Подробнее о каждом из представленных на защите проектов можно прочитать в нашем материале.

*из перераспределенных средств субсидии прошлых лет

Фото: кадр со съемок фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

