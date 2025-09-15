Фонд кино провел защиту авторских национальных анимационных фильмов

Всего экспертам представили девять проектов

15 сентября в Фонде кино состоялась очная защита уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов на участие в отборе с целью получения финансовой поддержки производства на возвратной основе.

Открыла блок анимации «Студия М.И.Р.» с биографическим проектом АНИМАЦИОННЫЕ СТРАНИЦЫ ЖЗЛ. ГРИН, МАЯКОВСКИЙ, ЧЕХОВ. Зрители познакомятся с трогательной историей отношений Владимира Маяковского и приблудного щенка, а также станут свидетелями рождения знаковых стихов знаменитого поэта. Рассказ «Радость» Антона Чехова представлен скромной и наполненной самоиронией жизнью самого писателя и его сестры Маши. Романтик и символист Александр Грин прожил трудную, полную лишений и драматизма жизнь, но не потерял веру в Мечту, которая нашла отражение в его произведениях «Алые паруса» и «Блистающий мир». Режиссер картины – Ирина Евтеева, продюсер – Ирина Марголина.

Киностудия «Союзмультфильм» представила на дофинансирование фантастическую комедию БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА о худшем экипаже Галактики. По сюжету, двое космонавтов-недотеп отправляются на поиски сбежавшей живой планеты. В пути их ждут испытания дружбы и преодоления веселых и сумасшедших трудностей: погони и сражения, злодеи, роботы, щупальца чудовищ, кротовые норы, запретные сектора галактики и их обитатели, дурацкие трюки и неожиданные превращения. Режиссером выступает Сергей Меринов. Производство картины началось.

Еще одним проектом «Союзмультфильма» стала комедия ТЕОРИЯ СОВПАДЕНИЙ. На примере жизни Александра Татарского в комедийном псевдонаучно-популярном фильме схлестнутся точки зрения ученых, студентов, эзотериков, таксистов, котов, футболистов и аниматоров о том, случайны ли случайные совпадения. «Исследование» проведет Станислав Дробышевский. В числе референсов создатели называют картину ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ (как ностальгическое кино с анимационными вставками) и альманах ГОРА САМОЦВЕТОВ. Режиссер картины – Наталья Березовая. Бюджет проекта – 159 млн.

Также «Союзмультфильм» представил на отборе аниме-адаптацию пьесы А.П. Чехова ЧАЙКА. По сюжету, в наши дни молодой мечтатель-режиссер Костя Треплев пытается вернуть сердце юной актрисы Нины Заречной, но она безнадежно влюблена в уже состоявшегося кинорежиссера Тригорина. Костя бросает вызов индустрии, пробивается через питчинги, встречи, отказы, идет на большие жертвы – все ради того, чтобы его фильм c Заречной в главной роли получил зеленый свет. Ведь тогда Костя и Нина встретятся на съемочной площадке, и он получит свой шанс на любовь. Это история о юных мечтателях, которые сталкиваются со взрослым миром и пытаются найти в нем свое место. Режиссер картины – Виктор Кравченко. По его словам, главное отличие от пьесы – фильм дает надежду.

Компания «Синемаскоп» запросила средства на создание анимационного фэнтези БУЛГАКОВЪ. МИСТЕРИЯ по дневникам и произведениям писателя. Действие разворачивается в нескольких измерениях – реальных и воображаемых. Фантазия Булгакова перенесла героев в величественные интерьеры дома, наполненные экзотикой, невероятной реальностью, вымыслом и мистическими образами. Режиссер проекта – Станислав Соколов.

Компания «ЧЕРНОВиК» представила короткометражное аниме ИЗ ЖИЗНИ ВОЛКА. Фильм дает новый взгляд на Серого волка, который в картине представлен как уставший психолог. История показана через переосмысление классических сказок, где Волк становится жертвой медийной травли и фейков. Картина иронизирует над СМИ и соцсетями, которые искажают реальность, создавая ложные нарративы для управления общественным мнением. Режиссер – Денис Чернов.

Студия «Панорама» запросила средства на завершение создания исторической фантазии КНЯЗЬ Александра Петрова. Фильм рассказывает о духовном пути Александра Невского. По сюжету, молодой новгородский князь Александр отправляется в ставку монгольского хана, чтобы отомстить за гибель отца. События и встречи на этом пути меняют мировоззрение героя: на смену страстной, роковой мечте приходит осознание долга и ответственности за землю и народ, порученные ему свыше. Работа над проектом идет уже шесть лет, релиз намечен на 2027 год.

«Студия «Мастер-Фильм» представила историческое фэнтези ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА по биографии Михаила Врубеля. В центре картины – художник Михаил Врубель, композитор Николай Римский-Корсаков и прототип большинства картин Врубеля и исполнительница главных партий опер Римского-Корсакова – певица Надежда Забела, жена Врубеля. Через призму сказки будут трансформироваться события из жизни героев. Режиссер фильма – Дмитрий Наумов.

Завершающим проектом питчинга Фонда кино стала короткометражная трагикомедия «Фро» по рассказу Андрея Платонова от компании «ИТД анимэйшн». Главная героиня, Фрося, тяжело переживает временную разлуку с мужем, уехавшим в далекую командировку. Фрося настолько погружена в свои переживания, что почти не живет, пока рядом нет мужа. Она превращается в одно сплошное ожидание, теряет интерес к учебе и развлечениям. Чтобы вернуть супруга, Фрося даже посылает ему ложную телеграмму о смерти. У мужа Фроси свои интересы: он спешит строить новое общество, желая счастья для всех, и в его мечтах жене отведено не самое главное место. В финале Фрося смиряется со своей судьбой. Героиня понимает, что ей всю жизнь придется подстраиваться, а не жить, как велит ей сердце. Режиссер – Светлана Филиппова, ранее уже иллюстрировавшая рассказы Платонова «Чевенгур» и «Котлован».