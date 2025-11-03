Предварительная касса уикенда: «Папины дочки» вырвались в лидеры

«Мажор в Дубае» расположился на четвертой строчке чарта

Несмотря на рабочую субботу, почти все проекты первой десятки показали хорошие множители и выступили выше ожиданий. По предварительным данным, лидером уикенда стало полнометражное продолжение отечественного сериала ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK). Проект записал на свой счет больше 350 млн рублей и к концу праздников может покорить престижную отметку сборов в 600 млн рублей.



Другая крупная новинка уикенда – боевик МАЖОР В ДУБАЕ (CP) – также прекрасно показал себя, освоив за четыре дня проката около 170 млн рублей. Впрочем, этого не хватило чтобы попасть в тройку лучших релизов: фильм с Павлом Прилучным пропустил вперед себя холдоверы ГОРЫНЫЧ и АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС.



Замкнули десятку лучших два зарубежных хоррора – ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) и ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (VLG), записавшие на свой счет 16 и 15 млн рублей соответственно.



Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ