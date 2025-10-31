Вокруг света: cборы российского кино за рубежом по итогам трех кварталов 2025 года

Сборы российских проектов в третьем квартале показали заметную положительную динамику. Если по итогам полугодия они составляли $4,633 млн, то после девяти месяцев 2025-го достигли $8,458 млн. Впрочем, годом ранее за аналогичный отрезок времени этот показатель был равен $15,292 млн, так что для чересчур сильного оптимизма время еще явно не пришло.

Лидером чарта стал экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК, который в Китае смог привлечь почти $1,8 млн. Он оттеснил на вторую позицию драму МАСТЕР И МАРГАРИТА, сборы которой выросли до $1,564 млн. Замкнул тройку лидеров мультфильм ВОКРУГ СВЕТА. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. На десяти рынках в 2025 году он пока что успел освоить $1,051 млн.

Совсем немного не хватило для попадания в топ-3 фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Проект вышел в прокат в восемнадцати странах и заработал в общей сложности $1,022 млн. Пятая строчка досталась анимационной ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПЯТЕРКЕ с $753 тысячами в копилке.

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2025 ГОДАХ

Год Сборы за рубежом 2018 $43 388 832 2019 $52 551 609 2020 $20 495 878 2021 $18 232 327 2022 $17 001 248 2023 $17 611 432 2024 $16 616 628 III кв 2025 $8 457 663

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА

Учтены только фильмы, в которых страна указана основным или единственным производителем (данные Comscore)

Страна Сборы за рубежом,

01.01.25 – 30.09.25 Япония $548 635 561 Великобритания $370 051 629 Китай $111 090 862 Франция $70 877 586 Австралия $50 591 583 Южная Корея $42 721 496 Германия $39 452 969 Испания $36 306 449 Италия $34 129 328 Бразилия $20 951 665 Россия $8 457 663 Мексика $1 525 457

По итогам трех кварталов 2025 года наибольшую прибыль российским проектам принес китайский рынок – $1,854 млн. На вторую строчку вырвался Израиль с $890 тысячами. Место в первой тройке сохранила Германия с $880 тысячами.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА

Страна Сборы 1. Китай $1 854 400 2. Израиль $889 975 3. Германия $879 718 4. Румыния $703 109 5. Италия $547 757

Полностью топ-10 самых успешных российских проектов в международном прокате (без учета СНГ) по итогам III кварталов 2025 года выглядит следующим образом:

№ Название Сборы с 01.01.25 по 30.09.25 1. КРАСНЫЙ ШЕЛК $1 789 501 2. МАСТЕР И МАРГАРИТА $1 564 345 3. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА $1 050 722 4. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА $1 022 331 5. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА $753 122 6. МАРАКУДА $520 564 7. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА $331 782 8. ФИННИК $245 029 9. МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 $206 828 10. Ретроспективные показы $188 521

Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК

31.10.2025 Автор: Максим Острый