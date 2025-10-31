Вокруг света: cборы российского кино за рубежом по итогам трех кварталов 2025 года
Отечественные картины за девять месяцев освоили $8,5 млн
Сборы российских проектов в третьем квартале показали заметную положительную динамику. Если по итогам полугодия они составляли $4,633 млн, то после девяти месяцев 2025-го достигли $8,458 млн. Впрочем, годом ранее за аналогичный отрезок времени этот показатель был равен $15,292 млн, так что для чересчур сильного оптимизма время еще явно не пришло.
Лидером чарта стал экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК, который в Китае смог привлечь почти $1,8 млн. Он оттеснил на вторую позицию драму МАСТЕР И МАРГАРИТА, сборы которой выросли до $1,564 млн. Замкнул тройку лидеров мультфильм ВОКРУГ СВЕТА. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. На десяти рынках в 2025 году он пока что успел освоить $1,051 млн.
Совсем немного не хватило для попадания в топ-3 фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Проект вышел в прокат в восемнадцати странах и заработал в общей сложности $1,022 млн. Пятая строчка досталась анимационной ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПЯТЕРКЕ с $753 тысячами в копилке.
СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2025 ГОДАХ
|
Год
|
Сборы за рубежом
|
2018
|
$43 388 832
|
2019
|
$52 551 609
|
2020
|
$20 495 878
|
2021
|
$18 232 327
|
2022
|
$17 001 248
|
2023
|
$17 611 432
|
2024
|
$16 616 628
|
III кв 2025
|
$8 457 663
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА
Учтены только фильмы, в которых страна указана основным или единственным производителем (данные Comscore)
|
Страна
|
Сборы за рубежом,
|
Япония
|
$548 635 561
|
Великобритания
|
$370 051 629
|
Китай
|
$111 090 862
|
Франция
|
$70 877 586
|
Австралия
|
$50 591 583
|
Южная Корея
|
$42 721 496
|
Германия
|
$39 452 969
|
Испания
|
$36 306 449
|
Италия
|
$34 129 328
|
Бразилия
|
$20 951 665
|
Россия
|
$8 457 663
|
Мексика
|
$1 525 457
По итогам трех кварталов 2025 года наибольшую прибыль российским проектам принес китайский рынок – $1,854 млн. На вторую строчку вырвался Израиль с $890 тысячами. Место в первой тройке сохранила Германия с $880 тысячами.
ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА
|
|
Страна
|
Сборы
|
1.
|
Китай
|
$1 854 400
|
2.
|
Израиль
|
$889 975
|
3.
|
Германия
|
$879 718
|
4.
|
Румыния
|
$703 109
|
5.
|
Италия
|
$547 757
Полностью топ-10 самых успешных российских проектов в международном прокате (без учета СНГ) по итогам III кварталов 2025 года выглядит следующим образом:
|
№
|
Название
|
Сборы с 01.01.25 по 30.09.25
|
1.
|
КРАСНЫЙ ШЕЛК
|
$1 789 501
|
2.
|
МАСТЕР И МАРГАРИТА
|
$1 564 345
|
3.
|
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА
|
$1 050 722
|
4.
|
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|
$1 022 331
|
5.
|
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
|
$753 122
|
6.
|
МАРАКУДА
|
$520 564
|
7.
|
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА
|
$331 782
|
8.
|
ФИННИК
|
$245 029
|
9.
|
МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2
|
$206 828
|
10.
|
Ретроспективные показы
|
$188 521
Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК
31.10.2025 Автор: Максим Острый