top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Вокруг света: cборы российского кино за рубежом по итогам трех кварталов 2025 года

Аналитика


Вокруг света: cборы российского кино за рубежом по итогам трех кварталов 2025 года

Отечественные картины за девять месяцев освоили $8,5 млн

Сборы российских проектов в третьем квартале показали заметную положительную динамику. Если по итогам полугодия они составляли $4,633 млн, то после девяти месяцев 2025-го достигли $8,458 млн. Впрочем, годом ранее за аналогичный отрезок времени этот показатель был равен $15,292 млн, так что для чересчур сильного оптимизма время еще явно не пришло.

Лидером чарта стал экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК, который в Китае смог привлечь почти $1,8 млн. Он оттеснил на вторую позицию драму МАСТЕР И МАРГАРИТА, сборы которой выросли до $1,564 млн. Замкнул тройку лидеров мультфильм ВОКРУГ СВЕТА. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. На десяти рынках в 2025 году он пока что успел освоить $1,051 млн.

Совсем немного не хватило для попадания в топ-3 фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Проект вышел в прокат в восемнадцати странах и заработал в общей сложности $1,022 млн. Пятая строчка досталась анимационной ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПЯТЕРКЕ с $753 тысячами в копилке.

 

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2025 ГОДАХ

Год

Сборы за рубежом

2018

$43 388 832

2019

$52 551 609

2020

$20 495 878

2021

$18 232 327

2022

$17 001 248

2023

$17 611 432

2024

$16 616 628

III кв 2025

$8 457 663

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА
Учтены только фильмы, в которых страна указана основным или единственным производителем (данные Comscore)

Страна

Сборы за рубежом,
01.01.25 – 30.09.25

Япония

$548 635 561

Великобритания

$370 051 629

Китай

$111 090 862

Франция

$70 877 586

Австралия

$50 591 583

Южная Корея

$42 721 496

Германия

$39 452 969

Испания

$36 306 449

Италия

$34 129 328

Бразилия

$20 951 665

Россия

$8 457 663

Мексика

$1 525 457

 

По итогам трех кварталов 2025 года наибольшую прибыль российским проектам принес китайский рынок – $1,854 млн. На вторую строчку вырвался Израиль с $890 тысячами. Место в первой тройке сохранила Германия с $880 тысячами.

 

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА

 

Страна

Сборы

1.

Китай

$1 854 400

2.

Израиль

$889 975

3.

Германия

$879 718

4.

Румыния

$703 109

5.

Италия

$547 757

 

Полностью топ-10 самых успешных российских проектов в международном прокате (без учета СНГ) по итогам III кварталов 2025 года выглядит следующим образом:

Название

Сборы с 01.01.25 по 30.09.25

1.

КРАСНЫЙ ШЕЛК

$1 789 501

2.

МАСТЕР И МАРГАРИТА

$1 564 345

3.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА

$1 050 722

4.

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

$1 022 331

5.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

$753 122

6.

МАРАКУДА

$520 564

7.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА

$331 782

8.

ФИННИК

$245 029

9.

МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2

$206 828

10.

Ретроспективные показы

$188 521

Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК

31.10.2025 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Касса четверга: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» возглавили прокат
Подробнее
Роскомнадзор заблокировал MyAnimeList
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 октября 2025 года
Подробнее
Кинофестиваль «Послание к человеку» назвал лауреатов
Подробнее
Опубликован список финалистов Конкурса игрового кино ФПРК и Red Pepper Film
Подробнее
«Контент-Клуб» выиграл суд у киносети «Синема Парк»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: в битве сказочных новинок победу одержал «Горыныч»
Подробнее
Открыта регистрация на форум CSTB.PRO.MEDIA 2026
Подробнее
Запрещенный в России фильм «Айта» вышел на Amazon
Подробнее
Тейлор Шеридан планирует заключить долгосрочное сотрудничество с NBCUniversal
Подробнее
Названы победители первого этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 году
Подробнее
Определены победители конкурса игрового кино ФПРК и Red Pepper Film
Подробнее
Netflix предложит пользователям новые форматы вертикальных видео
Подробнее
Аюр Базаров запустил новую прокатную компанию «Киномания»
Подробнее
Касса России: в прокате началась схватка «Горыныча» и «Алисы в стране чудес»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папины дочки. Мама вернулась» опережают «Алису в стране чудес»
Подробнее
В Москве состоялась презентация телеканала ТНТ
Подробнее
В Москве проходит конференция «Медиабизнес», организованная изданием «Ведомости»
Подробнее