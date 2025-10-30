«Синема Парк» отсудил у «Контент-Клуба» упущенную выгоду

«Контент-Клуб» теперь должен киносети 162 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск одного из юрлиц объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» к компании «Контент-Клуб», сообщает «РБК». Экс-офис Sony Pictures в России теперь должен ООО «Райзинг стар медиа» 162 млн рублей упущенной выгоды из-за ухода мейджора с российского рынка.

ООО «Райзинг стар медиа» и АО «Синема парк», два юрлица объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», подали иски к ООО «Контент-Клуб» в августе 2025 года. Общая сумма требований по данному иску составила 578 млн рублей, именно в такую сумму «Синема парк» оценил упущенную выгоду из-за ухода голливудского мейджора с российского рынка в марте 2022 года. Свои требования «Синема парк» объясняет тем, что за период с 2022 по 2025 год Sony Pictures выпустила в мировой прокат 15 фильмов. Тем не менее в России они показаны не были, из-за чего киносеть недополучила кассовые сборы.

После проведения судебной экспертизы по ходатайству истца сумма исковых требований ООО «Райзинг стар медиа» была увеличена со 104 млн до 162 млн руб. Ответчик подавал ходатайства об отводе экспертной организации и о назначении повторной экспертизы, но удовлетворены они не были.

Представители «Синема парка» в суде настаивали, что «Контент-Клуб» злоупотреблял своим правом, не заключая соглашения на предоставление лицензий на показ фильмов компаний Sony и Columbia Pictures. Представители «Контент-Клуба» в свою очередь утверждали, что предоставление лицензий – это право, а не обязанность компании.

Напомним, что позавчера, 28 октября, Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с киносети «Синема Парк» 471,6 млн рублей в пользу компании ООО «Контент-Клуб». Иск киносети к экс-офису Sony Pictures в данном случае является ответным. Спор «Контент-Клуба» с «Синема Парком» является самым большим по сумме взыскания среди двух десятков исков к кинопоказчикам, которые экс-офис Sony подало в российский арбитраж с февраля 2025 года. Общий размер требований по ним достиг примерно 1 млрд рублей.

