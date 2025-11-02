top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 27 октября – 2 ноября 2025 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 27 октября – 2 ноября 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

2 ноября 2025

Полнометражный «Человек-бензопила», режиссерская версия «Стиляг» и многое другое

На минувшей неделе компания HHG временно убрала из прокатной сетки драму Сергея Члиянца ВЕТЕР. Релиз картины был намечен на 6 ноября.

«Пионер» поставил на 4 декабря аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ. Это полнометражное продолжение культовой вселенной Тацки Фудзимото, созданной студией MAPPA.

«Русский Репортаж», в свою очередь, сдвинул релиз аниме АГЕНТ ВРЕМЕНИ: ГЛАВА ИНДУ. ФИЛЬМ на неделю позже – с 4 на 11 декабря.

К24 заявила на 11 декабря перевыпуск мюзикла СТИЛЯГИ. Картина будет показана в режиссерской версии Валерия Тодоровского.

VERETENO выпустит 5 марта 2026 года драму Юлии Трофимовой БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ. Премьера картины с Артемом Быстровым, Анастасией Куимовой и Рузилем Минекаевым состоялась ранее в этом году на фестивале «Окно в Европу».

Global Film поменял местами даты выхода хоррора ОБИТЕЛЬ и триллера НОЧЬ КОЙОТА – теперь картины выйдут 20 ноября и 18 декабря соответственно. Мелодрама СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ переместилась с 27 ноября на 11 декабря.

«Киномания» поставила на 11 декабря триллер СТЕРВЯТНИКИ, а на 22 января 2026 года – мелодраму ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ.

«Иноекино» выпустит в российский прокат новый фильм Кристиана Петцольда ОТРАЖЕНИЯ № 3. Лента с Паулой Бер появится на экранах 5 февраля 2026 года.

BASE Development заявил на 20 ноября документальный фильм ФЕДОР ТОМСКИЙ. ТАЙНА СИБИРСКОГО СТАРЦА.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Контент-Клуб» выиграл суд у киносети «Синема Парк»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
«Синема Парк» отсудил у «Контент-Клуба» упущенную выгоду
Подробнее
Предварительная касса уикенда: в битве сказочных новинок победу одержал «Горыныч»
Подробнее
На IV фестивале «Зимний» вводится новая программа
Подробнее
Открыта регистрация на форум CSTB.PRO.MEDIA 2026
Подробнее
Стартовал форум «Российская креативная неделя. Альметьевск»
Подробнее
Аюр Базаров запустил новую прокатную компанию «Киномания»
Подробнее
Запрещенный в России фильм «Айта» вышел на Amazon
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Папины дочки» уверенно возглавили прокат
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Названы победители первого этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Тейлор Шеридан планирует заключить долгосрочное сотрудничество с NBCUniversal
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2025 года
Подробнее
Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папины дочки. Мама вернулась» опережают «Алису в стране чудес»
Подробнее
Касса России: в прокате началась схватка «Горыныча» и «Алисы в стране чудес»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 октября – 2 ноября 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 октября – 2 ноября
Подробнее