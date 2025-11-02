Обзор изменений графика релизов на неделе 27 октября – 2 ноября 2025 года

Полнометражный «Человек-бензопила», режиссерская версия «Стиляг» и многое другое

На минувшей неделе компания HHG временно убрала из прокатной сетки драму Сергея Члиянца ВЕТЕР. Релиз картины был намечен на 6 ноября.

«Пионер» поставил на 4 декабря аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ. Это полнометражное продолжение культовой вселенной Тацки Фудзимото, созданной студией MAPPA.

«Русский Репортаж», в свою очередь, сдвинул релиз аниме АГЕНТ ВРЕМЕНИ: ГЛАВА ИНДУ. ФИЛЬМ на неделю позже – с 4 на 11 декабря.

К24 заявила на 11 декабря перевыпуск мюзикла СТИЛЯГИ. Картина будет показана в режиссерской версии Валерия Тодоровского.

VERETENO выпустит 5 марта 2026 года драму Юлии Трофимовой БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ. Премьера картины с Артемом Быстровым, Анастасией Куимовой и Рузилем Минекаевым состоялась ранее в этом году на фестивале «Окно в Европу».

Global Film поменял местами даты выхода хоррора ОБИТЕЛЬ и триллера НОЧЬ КОЙОТА – теперь картины выйдут 20 ноября и 18 декабря соответственно. Мелодрама СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ переместилась с 27 ноября на 11 декабря.

«Киномания» поставила на 11 декабря триллер СТЕРВЯТНИКИ, а на 22 января 2026 года – мелодраму ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ.

«Иноекино» выпустит в российский прокат новый фильм Кристиана Петцольда ОТРАЖЕНИЯ № 3. Лента с Паулой Бер появится на экранах 5 февраля 2026 года.

BASE Development заявил на 20 ноября документальный фильм ФЕДОР ТОМСКИЙ. ТАЙНА СИБИРСКОГО СТАРЦА.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ