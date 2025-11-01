Okko представляет новинки ноября

Вторые сезоны «Волшебного участка» и «Черного облака», «Вампиры средней полосы 3», ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ

В ноябре подписчиков онлайн-кинотеатра Okko ждут продолжения двух оригинальных сериалов платформы – комедии «Волшебный участок» и триллера «Черное облако». Во втором сезоне сказочного хита герои отправляются разбираться с нечистью в Санкт-Петербурге, чтобы добраться до Кощея. В продолжении «Черного облака» героиня Марьяны Спивак пытается восстановить в памяти детали рокового дня, перевернувшего ее судьбу, и подозревает, что обладает страшной и разрушительной внутренней силой.

Также пользователи стриминга смогут посмотреть третий сезон «Вампиров средней полосы», криминальную комедию ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ, мелодраму СВОДИШЬ С УМА, триллер ВНИЗ, приключенческую комедию (НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

Со 2 ноября

ВНИЗ (триллер, реж. Марюс Вайсберг)

Счастливые молодожены в исполнении Егора Крида и Анфисы Черных застревают в лифте без мобильной связи вместе с подозрительным незнакомцем (Игорь Миркурбанов), который, как выясняется, знает о них все. Постепенно становится понятно, что поломка лифта была спланирована, а замкнутое пространство из стекла и металла с видом на мегаполис превращается в смертельную ловушку. Героям предстоит борьба за выживание и попытки разгадать, кто и зачем втянул их в эту жуткую игру.

С 3 ноября

«Россия 360» (документальный сериал, роуд-муви, реж. Богдан Булычев)

Знаменитый путешественник Богдан Булычев собирает команду, чтобы отправиться в уникальное путешествие на вездеходах по сухопутным границам России. Первая континентальная экспедиция стартует в Мурманске и проходит по многочисленным регионам страны от Арктики до Калининграда. Отважным путешественникам предстоит пережить смену климатических поясов, насладиться разнообразной и живописной природой, посетить дикие непроходимые места и погрузиться в невероятные приключения, которые потребуют от них выносливости и взаимовыручки.

С 4 ноября

ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ (документальный фильм, реж. Джемма Мнацян)

Иеродьякон Алексий (в миру Сергей Писанюк) не отказывает в помощи никому: чинил крыши, копал огороды, развозил по вечерам прихожан. Добровольно взял на себя послушание предавать земле по христианскому обряду невостребованных покойников, в том числе бездомных. Со всеми находил общий язык, мог решить любую проблему. «Леша из лавры» — так он обычно представлялся при знакомстве. В фильме использованы архивные кадры, фрагменты интервью со священниками, которые лично знали Алексия, и людьми, которые стали свидетелями его поступков.

С 6 ноября

«Волшебный участок 2» (комедия, реж. Степан Гордеев)

Во времена Великого Посольства Петр Первый привез в Петербург не только новые технологии и знания. Вместе с ними в город тайно проникли иностранные «сказочные», которые и по сей день живут в Питере. Бывший снайпер Леха вместе с командой московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями нападают на след Кощея и отправляются в северную столицу, чтобы раскрыть тайну гибели сотрудников местного ОБСП. Им предстоит расследовать множество загадочных преступлений, отыскать Василису и противостоять злым силам, способным уничтожить весь мир.

СВОДИШЬ С УМА (комедия, мелодрама, реж. Дарья Лебедева)

Алиса находит просторное и удобное жилье в самом сердце Санкт-Петербурга, но владельцы предпочитают сдавать квартиру семейной паре. Любитель вечеринок Иван тоже хочет снять эту квартиру и соглашается сыграть роль мужа Алисы. В итоге после перепалки квартира все же достается Алисе. Однако происходит странный феномен – реальность разделяется на две части: в одной версии в квартире живет Алиса, а в другой – Иван, связующим звеном становится зеркало в ванной, открывающее портал в альтернативные измерения. Теперь, каждый раз заглядывая в зеркало, Алиса вынуждена наблюдать жизнь Ивана, и наоборот. Поначалу молодые люди воспринимают это как дурную шутку и испытывают взаимную неприязнь, но со временем между ними зарождаются чувства, преодолевающие границы этой загадочной мультивселенной.

С 9 ноября

УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ (семейная фэнтези-комедия, реж. Сет Уорли)

После смерти матери 10-летняя Эмбер с братом переезжает к отцу. У девочки — богатое воображение и талант художницы, но она рисует слишком мрачных, хотя и забавных персонажей, которых называет «ужастиками». В школе ее увлечение вызывает тревогу, тем не менее психолог советует направить всю боль от потери в творчество. Однажды скетчбук Эмбер падает в таинственный пруд, и нарисованные монстры оживают, превращая жизнь города в хаос. Теперь героине при поддержке близких придется столкнуться с реальным воплощением своих негативных эмоций.

ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (криминальная комедия, реж. Дерек Сиенфрэнс)

Байопик с Ченнингом Татумом. Бывший армейский офицер и один из самых неуловимых грабителей Америки, Джеффри Манчестер, вошел в криминальную историю как «грабитель с крыши». Проделывая отверстия в потолках ресторанов McDonald’s, он проникал внутрь до открытия, скрывался в туалетах, а затем совершал ограбления, удивляя своей вежливостью и поразительной организованностью. Его дерзость достигла апогея, когда он обустроил себе тайное жилище прямо в магазине игрушек. Захватывающая история хитроумного преступника, которому долго удавалось оставаться на шаг впереди закона.

С 10 ноября

«Нейровася» (комедия, реж. Георгий Даниелянц)

Брутальный русский мент Вася живет по своим понятиям и не признает технологии. Однако судьба сводит его с искусственным интеллектом svt 1,9, или просто Светой. Вася пытается избавиться от навязанного «напарника», но со временем понимает, что Света не только помогает ему раскрывать преступления, но и дает шанс разобраться в собственной жизни. Необычная парочка расследует новые дела, сталкиваясь с курьезами, конфликтами и неожиданными открытиями.

С 18 ноября

СЕКРЕТ НА ДВОИХ (мелодрама, реж. Хаято Каваи)

Музыкальная карьера молодого Минато в Англии была оборвана травмой, и он был вынужден вернуться на родину в Японию, где продолжил обучение в престижном музыкальном университете. Однажды в стенах школы его слух уловил пленительную фортепианную мелодию, которая его очаровала. Эта музыка стала мостом к знакомству с юной пианисткой Юкино. Но когда Минато попытался узнать название этой волшебной композиции, девушка лишь загадочно ответила, что это секрет. Благодаря Юкино Минато смог вновь почувствовать себя живым, обрести утраченное вдохновение и исцелиться от последствий травмы, черпая силы в музыке. Между ними зародились романтические чувства, но у Юкино есть свой секрет, который заставляет ее внезапно исчезнуть…

С 27 ноября

«Абдукция» (анимационный сериал, реж. Анастасия Бондаренко)

Два враждующих одноклассника – юный и безбашенный конспиролог Данил и популярный красавчик, капитан хоккейной команды Сергей – сталкиваются с мистическими явлениями и заговорами в маленьком городке на Дальнем Востоке – Амурграде. Ребятам приходится объединить свои усилия в борьбе с нечистью, чтобы спасти друзей, школу, город, и раскрыть стоящих за всем злодеев. Но они еще не знают, что тайна, с которой им предстоит столкнуться, выходит далеко за границы их маленького городка.

С 28 ноября

«Черное облако 2» (триллер, драма, реж. Карен Оганесян)

Спустя полгода следователь Оксана живет в доме своего одноклассника Александра и не помнит событий прошлой жизни. Оксана начинает замечать за собой приступы неконтролируемого гнева и подозревает, что обладает некой страшной и разрушительной внутренней силой. Женщина пытается восстановить в памяти детали рокового дня, перевернувшего ее судьбу. Но правда окажется куда страшнее, чем она могла предполагать. Оксана понимает, что ее зловещий дар могла унаследовать дочь. Чтобы остановить череду загадочных смертей, героине предстоит сделать сложный моральный выбор.

Также в ноябре:

(НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (комедия, приключения, фантастика, реж. Алексей Чадов)

Семнадцатилетний студент первого курса Женя отправляется на экскурсию в научно-исследовательский центр. Во время прогулки по учреждению он случайно оказывается в испытательном образце инновационного робота, который называется «Апостол» (A.P.O100L) и обладает волей и высоким интеллектом. Почувствовав неопытность нового пилота, «Апостол» забирает у него управление и принимает решение покинуть центр. Так Женя оказывается далеко от дома. Чтобы вернуться, ему предстоит наладить взаимоотношения со своим неожиданным компаньоном.

Фото: кадр из сериала «Волшебный участок 2»