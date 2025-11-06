top banner

Премия «Большая цифра» открыла прием заявок на 2026 год

Автор: БК

6 ноября 2025

Участие в отборе возможно до 29 декабря

Организаторы 17-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра» объявили о старте приема заявок на участие в профессиональном конкурсе.

К участию приглашаются телеканалы и продюсерские компании, создающие телепрограммы, оригинальные шоу, фильмы, сериалы, анимационные проекты, а также те, кто применяет в работе новейшие технологии производства видеоконтента.

Подать заявку можно на официальном сайте премии до 29 декабря.

Оценку работ проводит авторитетное жюри, в состав которого входят почетные деятели и ведущие эксперты индустрии. В ключевых номинациях (таких как телеканалы, шоу, фильмы, документальное кино и сериалы) проходит открытое зрительское голосование.

Финал конкурса Национальной премии «Большая цифра» пройдет в рамках медиафорума CSTB.PRO.MEDIA в Москве, который состоится 17 и 18 февраля 2026 года.

