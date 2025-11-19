top banner

Стартовал прием заявок на участие в PROMO FEST PAY TV

Автор: БК

19 ноября 2025

Принять участие в конкурсе можно до 23 января

18 февраля в рамках деловой программы форума CSTB.PRO.MEDIA в третий раз пройдет фестиваль PROMO FEST PAY TV, в рамках которого платные телеканалы представят операторам и онлайн-платформам проморолики собственного производства.

За звание лучшего будут соревноваться проекты в четырех номинациях: «Лучший проморолик программы», «Лучший проморолик детского телевизионного контента», «Лучший проморолик сериала/фильма» и «Лучший имиджевый проморолик телеканала».

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 23 января. Принимаются проморолики телевизионных программ, сериалов, фильмов, а также имиджевые ролики телеканалов, созданные в 2024-2025 годах.

Более подробная информация доступна на официальном сайте форума.

Фото: пресс-служба форума

