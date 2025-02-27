Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+
Главный приз получила комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко
В Москве завершился IV Фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.
Обладателем главного приза за оригинальный сериал сразу двух жюри – основного и жюри СМИ – стала комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко.
Победителями нового конкурса смотра «Номинация Инновация», который призван зафиксировать достижения в области применения новых технологичных инструментов для создания киноконтента на российском рынке, стали фантастическая комедия ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, а также сериалы «Мирный атом» и «Плевако».
Полный список лауреатов
• Оригинальный сериал – «Актерище» (KION)
• Самый ожидаемый оригинальный проект – «Баранкины и камни силы» («Кинопоиск»)
• Оригинальное режиссерское видение – Иван Китаев («Опасная близость», Start)
• Оригинальный актер – Никита Касьяненко («Актерище», KION)
• Оригинальная актриса – Дарья Румянцева («Опасная близость», Start)
• Оригинальная музыка – «Октагон» (VK Creative)
• Оригинальный сценарий – «Гипнозис» (Okko)
• Оригинальная коллаборация – «Оперативная память» («Иви»)
• Оригинальное шоу – «Новое слово» («VK Видео»)
Жюри СМИ
• Оригинальный сериал – «Актерище» (KION)
• Оригинальное шоу – «ЛПШКИ» («VK Видео»)
• Специальный приз «Кинопоиска» за самый ожидаемый проект – «Актерище» (KION)
• Специальный приз «РГ Медиа» – «Тайга» (Premier)
• Специальный приз Гильдии кастинг-директоров России за подбор оригинального актерского ансамбля – Дарья Кожарская («Павел. Первый и последний», Kino1TV)
• Лучшая презентация нано-презентации – «ОК на связи» («Одноклассники»)
• Оригинальный эксперимент с контентом – «Мамонты» (Okko)
• «Номинация Инновация» Virtual Production – ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
• «Номинация Инновация» Motion Capture – «Плевако»
• «Номинация Инновация» «AI в создании визуального контента» – «Мирный атом»
Фото: кадр из сериала «Актерище»