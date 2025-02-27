top banner

Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+

Автор: БК

27 февраля 2025

Главный приз получила комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко

В Москве завершился IV Фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.

Обладателем главного приза за оригинальный сериал сразу двух жюри – основного и жюри СМИ – стала комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко.

Победителями нового конкурса смотра «Номинация Инновация», который призван зафиксировать достижения в области применения новых технологичных инструментов для создания киноконтента на российском рынке, стали фантастическая комедия ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, а также сериалы «Мирный атом» и «Плевако».
 
Полный список лауреатов
• Оригинальный сериал – «Актерище» (KION)
• Самый ожидаемый оригинальный проект – «Баранкины и камни силы» («Кинопоиск»)
• Оригинальное режиссерское видение – Иван Китаев («Опасная близость», Start)
• Оригинальный актер – Никита Касьяненко («Актерище», KION)
• Оригинальная актриса – Дарья Румянцева («Опасная близость», Start)
• Оригинальная музыка – «Октагон» (VK Creative)
• Оригинальный сценарий – «Гипнозис» (Okko)
• Оригинальная коллаборация – «Оперативная память» («Иви»)
• Оригинальное шоу – «Новое слово» («VK Видео»)

Жюри СМИ
• Оригинальный сериал – «Актерище» (KION)
• Оригинальное шоу – «ЛПШКИ» («VK Видео»)

• Специальный приз «Кинопоиска» за самый ожидаемый проект – «Актерище» (KION)
• Специальный приз «РГ Медиа» – «Тайга» (Premier)
• Специальный приз Гильдии кастинг-директоров России за подбор оригинального актерского ансамбля – Дарья Кожарская («Павел. Первый и последний», Kino1TV)
• Лучшая презентация нано-презентации – «ОК на связи» («Одноклассники»)
• Оригинальный эксперимент с контентом – «Мамонты» (Okko)
• «Номинация Инновация» Virtual Production – ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
• «Номинация Инновация» Motion Capture – «Плевако»
• «Номинация Инновация» «AI в создании визуального контента» – «Мирный атом» 

Фото: кадр из сериала «Актерище»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Бывший российский офис Sony Pictures требует от киносетей почти 1 млрд рублей
Подробнее
«Нэчжа побеждает царя драконов» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Подробнее
Касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» снова на вершине
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 февраля 2025 года
Подробнее
Стали известны победители премии «Большая цифра»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Пророк. История Александра Пушкина» вновь первый
Подробнее
Стали известны победители 75-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Касса России: «Красный шелк» взял серебро
Подробнее
В Новосибирской области пройдет форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь»
Подробнее
Контроль над франшизой о Джеймсе Бонде обошелся Amazon в дополнительный $1 млрд
Подробнее
Netflix инвестирует $1 млрд в производство фильмов и сериалов в Мексике
Подробнее
«Анора» выиграла главную награду премии Independent Spirit Awards
Подробнее
Netflix планирует сделать восемь фильмов по мотивам «Хроник Нарнии»
Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA представил полную программу форума
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ представил состав жюри
Подробнее
Международная касса: сиквел франшизы «Нэчжа» стал восьмым самым успешным проектом за всю историю
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 27 февраля – 02 марта
Подробнее
Гильдия актеров США объявила лауреатов своей премии за 2024 год
Подробнее
Американская касса: новый «Капитан Америка» продолжает лидировать
Подробнее

Новости по теме

Стали известны победители премии «Большая цифра»
Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA представил полную программу форума
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ представил состав жюри
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ представил жюри и шорт-лист конкурса «Номинация Инновация»
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров
Подробнее