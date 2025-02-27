Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+

Главный приз получила комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко

В Москве завершился IV Фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.

Обладателем главного приза за оригинальный сериал сразу двух жюри – основного и жюри СМИ – стала комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко.

Победителями нового конкурса смотра «Номинация Инновация», который призван зафиксировать достижения в области применения новых технологичных инструментов для создания киноконтента на российском рынке, стали фантастическая комедия ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, а также сериалы «Мирный атом» и «Плевако».



Полный список лауреатов

• Оригинальный сериал – «Актерище» (KION)

• Самый ожидаемый оригинальный проект – «Баранкины и камни силы» («Кинопоиск»)

• Оригинальное режиссерское видение – Иван Китаев («Опасная близость», Start)

• Оригинальный актер – Никита Касьяненко («Актерище», KION)

• Оригинальная актриса – Дарья Румянцева («Опасная близость», Start)

• Оригинальная музыка – «Октагон» (VK Creative)

• Оригинальный сценарий – «Гипнозис» (Okko)

• Оригинальная коллаборация – «Оперативная память» («Иви»)

• Оригинальное шоу – «Новое слово» («VK Видео»)

Жюри СМИ

• Оригинальный сериал – «Актерище» (KION)

• Оригинальное шоу – «ЛПШКИ» («VK Видео»)

• Специальный приз «Кинопоиска» за самый ожидаемый проект – «Актерище» (KION)

• Специальный приз «РГ Медиа» – «Тайга» (Premier)

• Специальный приз Гильдии кастинг-директоров России за подбор оригинального актерского ансамбля – Дарья Кожарская («Павел. Первый и последний», Kino1TV)

• Лучшая презентация нано-презентации – «ОК на связи» («Одноклассники»)

• Оригинальный эксперимент с контентом – «Мамонты» (Okko)

• «Номинация Инновация» Virtual Production – ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ

• «Номинация Инновация» Motion Capture – «Плевако»

• «Номинация Инновация» «AI в создании визуального контента» – «Мирный атом»

Фото: кадр из сериала «Актерище»