Фестиваль ORIGINAL+ представил жюри

Автор: БК

13 марта 2026

Председателем индустриального жюри станет Александра Ремизова

Организаторы пятого фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ представили жюри.

Проекты из программы оценивают три состава профессионального жюри: в первую группу входят эксперты из сферы кинематографа, во вторую – представители СМИ и блогеры. Третье жюри – конкурса технологий «Номинации Инновация» – было объявлено ранее.

Председателем индустриального жюри в этом году стала шоураннер, режиссер и продюсер Александра Ремизова. Вместе с ней победителей выберут продюсер и соучредитель COSMOS studio Наталия Шнейдерова, режиссер Феликс Умаров, актер Никита Волков и эксперт в сфере международной дистрибуции и копродукции Катерина Пшеницына.

Жюри СМИ возглавила обозреватель «Коммерсант – Weekend» и «Кинопоиска» Татьяна Алешичева. Также в команде работают заместитель редактора отдела Потребительского рынка Объединенной редакции РБК Евгения Стогова, редактор российского направления медиа «Кинопоиска» Никита Демченко, кинообозреватель журнала «Профиль» Анастасия Гладильщикова и aнонимный telegram-канал «Кино_Ёж».

V фестиваль ORIGINAL+ пройдет с 18 по 20 марта на Киностудии им. Горького.

