ORIGINAL+ представил программу конкурса «Номинация Инновация»
Фестиваль пройдет с 18 по 20 марта на Киностудии Горького
На фестивале контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ вновь пройдет конкурс «Номинация Инновация», который призван зафиксировать достижения в области применения новых технологичных инструментов (Virtual Production, AI и Motion Capture) для создания киноконтента на российском рынке.
Жюри секции возглавит генеральный продюсер студии CGF Александр Горохов. Вместе с ним победителей выберут генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов, исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова, главный редактор «Техинсайдер» Александр Грек, основатель CG-агрегатора «Студия и Достоевская» и ИИ-видеопродакшна «На нейронках» Наталья Иванова-Достоевская, а также декан Высшей школы креативных индустрий Плехановского университета Дмитрий Котов.
В список финалистов «Номинации Инновация» попали:
Virtual Production
• СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА
• ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
• СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
• БУРАТИНО
• ЛЕВША
AI (искусственный интеллект)
• «Вашингтон 77, или приключения советского разведчика в Америке»
• «Волшебный участок»
• «Улетная история»
Анимация
• «Чемпионы»
• «Булгаковъ. Мистерия»
• «Поцелуй Лягушки»
• «Чебурашка»
• «Море волнуется раз»
Внеконкурсная программа
• «Русские народные. Вся правда о сказках»
• «Вашингтон 77, или приключения советского разведчика в Америке»
В программе фестиваля ORIGINAL+ также произошли изменения – в конкурсе сериалов вместо ранее заявленного «Когда горит огонь» платформа «Смотрим» представит сериал «Выход» (реж. Оксана Барковская). Помимо этого, во внеконкурсную программу вертикальных сериалов «Мир перевернулся» добавились проекты, которые будут демонстрироваться в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» — «Женщина, которую он не смог убить» (Япония) и «Сначала свадьба, потом любовь» (Корея).
Фото: пресс-служба фестиваля