ORIGINAL+ представил программу конкурса «Номинация Инновация»

Фестиваль пройдет с 18 по 20 марта на Киностудии Горького

На фестивале контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ вновь пройдет конкурс «Номинация Инновация», который призван зафиксировать достижения в области применения новых технологичных инструментов (Virtual Production, AI и Motion Capture) для создания киноконтента на российском рынке.

Жюри секции возглавит генеральный продюсер студии CGF Александр Горохов. Вместе с ним победителей выберут генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов, исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова, главный редактор «Техинсайдер» Александр Грек, основатель CG-агрегатора «Студия и Достоевская» и ИИ-видеопродакшна «На нейронках» Наталья Иванова-Достоевская, а также декан Высшей школы креативных индустрий Плехановского университета Дмитрий Котов.

В список финалистов «Номинации Инновация» попали:

Virtual Production

• СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА

• ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ

• СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

• БУРАТИНО

• ЛЕВША

AI (искусственный интеллект)

• «Вашингтон 77, или приключения советского разведчика в Америке»

• «Волшебный участок»

• «Улетная история»

Анимация

• «Чемпионы»

• «Булгаковъ. Мистерия»

• «Поцелуй Лягушки»

• «Чебурашка»

• «Море волнуется раз»

Внеконкурсная программа

• «Русские народные. Вся правда о сказках»

• «Вашингтон 77, или приключения советского разведчика в Америке»

В программе фестиваля ORIGINAL+ также произошли изменения – в конкурсе сериалов вместо ранее заявленного «Когда горит огонь» платформа «Смотрим» представит сериал «Выход» (реж. Оксана Барковская). Помимо этого, во внеконкурсную программу вертикальных сериалов «Мир перевернулся» добавились проекты, которые будут демонстрироваться в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» — «Женщина, которую он не смог убить» (Япония) и «Сначала свадьба, потом любовь» (Корея).

Фото: пресс-служба фестиваля