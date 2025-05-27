Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил даты проведения
Автор: БК
27 мая 2025
Заявки на участие принимаются с 30 мая по 20 июля
Организаторы III фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc назвали даты проведения смотра – он пройдет в Москве с 22 по 25 августа.
В конкурсной программе будут представлены документальные фильмы и сериалы стриминговых сервисов, которые ранее не размещались в открытом доступе в интернете и не участвовали в других конкурсах.
Помимо конкурса, в рамках ORIGINAL+Doc пройдет внеконкурсная программа, специальные показы, а также секция «Биржа доков. Ищу стриминг», где создатели фильмов смогут презентовать свой проект и найти стриминговую платформу для показа.
Заявки на участие можно подать с 30 мая по 20 июля по адресу Program@originalplus.ru.
Фото: пресс-служба фестиваля
Самое читаемое
Компания Slon Sales House заключила ряд сделок по российским проектам на Marche du film 2025Подробнее
Документальный фильм Маши Черной «Осколки» получил награду Doc AllianceПодробнее
Предпродажи уикенда: «Соловей против Муромца» стартует вровень со сказкой «Баба Яга спасает мир»Подробнее
«Новый сезон» объявил даты проведения в 2025 годуПодробнее
Подведены итоги «Недели критики» Каннского кинофестиваляПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 маяПодробнее
Пророк и шелк: итоги российского онлайн-проката в апреле 2025 годаПодробнее
Фестиваль «Медвежонок 3» объявил состав «детского» жюриПодробнее
Предварительная касса четверга: «Соловей против Муромца» ожидаемо возглавил прокатПодробнее
Выручка «МТС Медиа» в первом квартале 2025 года выросла на 1,4 млрд рублейПодробнее
Официальная касса России: длинные щупальца российского блокбастераПодробнее
Стали известны победители 78-го Каннского кинофестиваляПодробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Фишер. Затмение»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 мая 2025 годаПодробнее
В Москве состоялась премьера трагикомедии «Правила Филиппа»Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Соловей против Муромца»Подробнее
В Каннах вручили призы программы «Особый взгляд»Подробнее
Стали известны лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоровПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Соловей против Муромца» расположился на первой строчкеПодробнее
Американская касса: заключительная «Миссия невыполнима» уступила «Лило и Стичу»Подробнее