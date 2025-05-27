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Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил даты проведения

Автор: БК

27 мая 2025

Заявки на участие принимаются с 30 мая по 20 июля

Организаторы III фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc назвали даты проведения смотра – он пройдет в Москве с 22 по 25 августа.

В конкурсной программе будут представлены документальные фильмы и сериалы стриминговых сервисов, которые ранее не размещались в открытом доступе в интернете и не участвовали в других конкурсах. 

Помимо конкурса, в рамках ORIGINAL+Doc пройдет внеконкурсная программа, специальные показы, а также секция «Биржа доков. Ищу стриминг», где создатели фильмов смогут презентовать свой проект и найти стриминговую платформу для показа.

Заявки на участие можно подать с 30 мая по 20 июля по адресу Program@originalplus.ru.

Фото: пресс-служба фестиваля

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