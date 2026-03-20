Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+

Автор: БК

20 марта 2026

Главная награда досталась сериалу «Гордость»

В Москве завершился V Фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.

Обладателем главного приза за оригинальный сериал по версии индустриального жюри и жюри СМИ стала романтическая комедия Wink «Гордость».

Ведущими церемонии выступили программный директор фестиваля Сусанна Альперина и актер Жаргал Бадмацыренов.

Индустриальное жюри
• Оригинальный сериал – «Гордость»
• Самый ожидаемый оригинальный проект – «Зовите Витю!»
• Оригинальное режиссерское видение – «Гордость»
• Оригинальный актер – Илья Соболев («Зовите Витю!»)
• Оригинальная актриса – Алана Чочиева («Гордость»)
• Оригинальный сценарий – «Черная графиня»
• Лучший вертикальный сериал – «Беременна от Олигарха»
• Оригинальное шоу – «Кулинарная битва»

Жюри СМИ
• Оригинальный сериал – «Гордость»
• Специальный диплом – «Черная графиня»
• Лучший вертикальный сериал – «За экраном»
• Оригинальное шоу – «Вахта»

• Лучшая презентация нано-презентации – «Смотрим» и VK Видео 
• «Номинация Инновация» в категории Virtual Production – ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ 
• «Номинация Инновация» в категории «Анимация» – «Море волнуется раз»
• «Номинация Инновация» «Специальный приз жюри в категории Virtual Production» – БУРАТИНО
• «Номинация Инновация» «Специальный диплом в категории AI в создании визуального контента» – «Вашингтон 77, или Приключения советского разведчика в Америке»
• «Номинация Инновация» «Специальный диплом в категории «Анимация» – «Поцелуй лягушки»
• Специальный приз «РГ Медиа» – «Затмение»
• Оригинальный эксперимент с контентом – «Камбэк»
• Оригинальная коллаборация – «Время Счастливых» (Start и Okko)

Фото: кадр из сериала «Гордость»

Самое читаемое

Российские кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 марта 2026 года
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2025 год
Подробнее
Касса России: пиратские релизы вырвались вперед
Подробнее
КИОН рассказал о новинках апреля
Подробнее
Комедия «Скуф» не выйдет в российский прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 марта
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Дух огня»
Подробнее
На Rutube начнут выходить микродрамы
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Домовенок Кузя 2» обгоняет «Царевну-лягушку 2»
Подробнее
Работа Telegram замедлена почти на 80%
Подробнее
Искусственный интеллект и кино: новый инструмент или новая индустрия
Подробнее
В Беларуси пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Домовенок Кузя 2»
Подробнее
Кинокомпания «Маурис Филм» вошла в состав АПКиТ
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Домовенок Кузя 2» ожидаемо возглавил прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр КИОН вновь эксклюзивно покажет премию «Ника»
Подробнее
В Ханты-Мансийске стартовал кинофестиваль «Дух огня»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» дотягивается до 2 млрд рублей
Подробнее
«Золотой ворон» объявил программу и жюри
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль ORIGINAL+ представил жюри
Подробнее
ORIGINAL+ представил программу конкурса «Номинация «Инновация»
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил площадку
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ открывает прием заявок на «Номинацию «Инновация»
Подробнее