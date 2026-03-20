Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+

Главная награда досталась сериалу «Гордость»

В Москве завершился V Фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.

Обладателем главного приза за оригинальный сериал по версии индустриального жюри и жюри СМИ стала романтическая комедия Wink «Гордость».

Ведущими церемонии выступили программный директор фестиваля Сусанна Альперина и актер Жаргал Бадмацыренов.

Индустриальное жюри

• Оригинальный сериал – «Гордость»

• Самый ожидаемый оригинальный проект – «Зовите Витю!»

• Оригинальное режиссерское видение – «Гордость»

• Оригинальный актер – Илья Соболев («Зовите Витю!»)

• Оригинальная актриса – Алана Чочиева («Гордость»)

• Оригинальный сценарий – «Черная графиня»

• Лучший вертикальный сериал – «Беременна от Олигарха»

• Оригинальное шоу – «Кулинарная битва»

Жюри СМИ

• Оригинальный сериал – «Гордость»

• Специальный диплом – «Черная графиня»

• Лучший вертикальный сериал – «За экраном»

• Оригинальное шоу – «Вахта»

• Лучшая презентация нано-презентации – «Смотрим» и VK Видео

• «Номинация Инновация» в категории Virtual Production – ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ

• «Номинация Инновация» в категории «Анимация» – «Море волнуется раз»

• «Номинация Инновация» «Специальный приз жюри в категории Virtual Production» – БУРАТИНО

• «Номинация Инновация» «Специальный диплом в категории AI в создании визуального контента» – «Вашингтон 77, или Приключения советского разведчика в Америке»

• «Номинация Инновация» «Специальный диплом в категории «Анимация» – «Поцелуй лягушки»

• Специальный приз «РГ Медиа» – «Затмение»

• Оригинальный эксперимент с контентом – «Камбэк»

• Оригинальная коллаборация – «Время Счастливых» (Start и Okko)

Фото: кадр из сериала «Гордость»