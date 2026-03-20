Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+
Главная награда досталась сериалу «Гордость»
В Москве завершился V Фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.
Обладателем главного приза за оригинальный сериал по версии индустриального жюри и жюри СМИ стала романтическая комедия Wink «Гордость».
Ведущими церемонии выступили программный директор фестиваля Сусанна Альперина и актер Жаргал Бадмацыренов.
Индустриальное жюри
• Оригинальный сериал – «Гордость»
• Самый ожидаемый оригинальный проект – «Зовите Витю!»
• Оригинальное режиссерское видение – «Гордость»
• Оригинальный актер – Илья Соболев («Зовите Витю!»)
• Оригинальная актриса – Алана Чочиева («Гордость»)
• Оригинальный сценарий – «Черная графиня»
• Лучший вертикальный сериал – «Беременна от Олигарха»
• Оригинальное шоу – «Кулинарная битва»
Жюри СМИ
• Оригинальный сериал – «Гордость»
• Специальный диплом – «Черная графиня»
• Лучший вертикальный сериал – «За экраном»
• Оригинальное шоу – «Вахта»
• Лучшая презентация нано-презентации – «Смотрим» и VK Видео
• «Номинация Инновация» в категории Virtual Production – ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
• «Номинация Инновация» в категории «Анимация» – «Море волнуется раз»
• «Номинация Инновация» «Специальный приз жюри в категории Virtual Production» – БУРАТИНО
• «Номинация Инновация» «Специальный диплом в категории AI в создании визуального контента» – «Вашингтон 77, или Приключения советского разведчика в Америке»
• «Номинация Инновация» «Специальный диплом в категории «Анимация» – «Поцелуй лягушки»
• Специальный приз «РГ Медиа» – «Затмение»
• Оригинальный эксперимент с контентом – «Камбэк»
• Оригинальная коллаборация – «Время Счастливых» (Start и Okko)
Фото: кадр из сериала «Гордость»