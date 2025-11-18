Фестиваль ORIGINAL+ открывает прием заявок на «Номинацию «Инновация»

Смотр состоится в Москве с 18 по 20 марта

Организаторы фестиваля ORIGINAL+ объявили о том, что во второй раз проведут конкурс «Номинация «Инновация», который посвящен новым высокотехнологичным инструментам создания контента в фильмах и сериалах.

Подать заявку можно на e-mail с 24 ноября 2025 года до 05 марта 2026 года включительно.

В числе требований:

– полнометражные художественные/анимационные фильмы и сериалы должны быть запущены в производство, эфир или на экраны с 1 февраля 2025 года по 1 февраля 2026 года;

– полнометражные художественные/анимационные фильмы и сериалы могут находиться в стадии постпродакшена или уже выйти на экраны в кинотеатрах, телеканалов, цифровых сервисов;

– требуется наличие согласия правообладателя картины на демонстрацию фрагментов в рамках фестивальной программы ORIGINAL+ .

V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ состоится в Москве с 18 по 20 марта 2026 года.

Фото: пресс-служба фестиваля