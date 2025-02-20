Фестиваль ORIGINAL+ представил жюри и шорт-лист конкурса «Номинация Инновация»

Жюри секции возглавит заместитель генерального директора по развитию Кинозавода МЕТМАШ Юлия Голубева

Организаторы IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ представили шорт-лист нового конкурса смотра «Номинация Инновация», который призван зафиксировать достижения в области применения новых технологичных инструментов (Virtual Production, AI и Motion Capture) для создания киноконтента на российском рынке.

Жюри секции возглавит заместитель генерального директора по развитию Кинозавода МЕТМАШ Юлия Голубева. Вместе с ней победителей выберут продюсер Екатерина Кононенко, режиссер Индар Джендубаев, медиапродюсер Павел Перегудов и главный редактор «ТехИнсайдер» Александр Грек.

Эксперты выбрали финалистов в «Номинации Инновация». В этот список попали:

Технология Motion Capture

• «Плевако»

Технология AI

• «Мирный атом»

• «Последний Богатырь. Наследие»

• «Тайны Карениной»

• «ИИскусство: Переход Суворова через Альпы»

Технология Virtual Production

• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

• ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ

• КРАСНЫЙ ШЕЛК

• «Челюскин. Первые»

Каждый из кейсов будет рассказан в деталях и представлен жюри и зрителям во вторник, 25 февраля с 15:30 до 18:00. Ведущими представления станут программный директор фестиваля Оriginal+ Сусанна Альперина и основатель студии XOVP Юрий Ярушников.

Фото: кадр со съемок фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК