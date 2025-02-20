Фестиваль ORIGINAL+ представил жюри и шорт-лист конкурса «Номинация Инновация»
Жюри секции возглавит заместитель генерального директора по развитию Кинозавода МЕТМАШ Юлия Голубева
Организаторы IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ представили шорт-лист нового конкурса смотра «Номинация Инновация», который призван зафиксировать достижения в области применения новых технологичных инструментов (Virtual Production, AI и Motion Capture) для создания киноконтента на российском рынке.
Жюри секции возглавит заместитель генерального директора по развитию Кинозавода МЕТМАШ Юлия Голубева. Вместе с ней победителей выберут продюсер Екатерина Кононенко, режиссер Индар Джендубаев, медиапродюсер Павел Перегудов и главный редактор «ТехИнсайдер» Александр Грек.
Эксперты выбрали финалистов в «Номинации Инновация». В этот список попали:
Технология Motion Capture
• «Плевако»
Технология AI
• «Мирный атом»
• «Последний Богатырь. Наследие»
• «Тайны Карениной»
• «ИИскусство: Переход Суворова через Альпы»
Технология Virtual Production
• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
• ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
• КРАСНЫЙ ШЕЛК
• «Челюскин. Первые»
Каждый из кейсов будет рассказан в деталях и представлен жюри и зрителям во вторник, 25 февраля с 15:30 до 18:00. Ведущими представления станут программный директор фестиваля Оriginal+ Сусанна Альперина и основатель студии XOVP Юрий Ярушников.
Фото: кадр со съемок фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК