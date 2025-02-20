top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль ORIGINAL+ представил жюри и шорт-лист конкурса «Номинация Инновация»

Фестиваль ORIGINAL+ представил жюри и шорт-лист конкурса «Номинация Инновация»

Автор: БК

20 февраля 2025

Жюри секции возглавит заместитель генерального директора по развитию Кинозавода МЕТМАШ Юлия Голубева

Организаторы IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ представили шорт-лист нового конкурса смотра «Номинация Инновация», который призван зафиксировать достижения в области применения новых технологичных инструментов (Virtual Production, AI и Motion Capture) для создания киноконтента на российском рынке.

Жюри секции возглавит заместитель генерального директора по развитию Кинозавода МЕТМАШ Юлия Голубева. Вместе с ней победителей выберут продюсер Екатерина Кононенко, режиссер Индар Джендубаев, медиапродюсер Павел Перегудов и главный редактор «ТехИнсайдер» Александр Грек.

Эксперты выбрали финалистов в «Номинации Инновация». В этот список попали:

Технология Motion Capture
• «Плевако»

Технология AI
• «Мирный атом»
• «Последний Богатырь. Наследие»
• «Тайны Карениной»
• «ИИскусство: Переход Суворова через Альпы»

Технология Virtual Production
• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
• ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
• КРАСНЫЙ ШЕЛК
• «Челюскин. Первые»

Каждый из кейсов будет рассказан в деталях и представлен жюри и зрителям во вторник, 25 февраля с 15:30 до 18:00. Ведущими представления станут программный директор фестиваля Оriginal+ Сусанна Альперина и основатель студии XOVP Юрий Ярушников.

Фото: кадр со съемок фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат
Подробнее
«Рэкетир. Новые времена» показал один из лучших стартов в истории Казахстана
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк. История Александа Пушкина» ожидаемо вырвался в лидеры
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 февраля 2025 года
Подробнее
В Берлине открывается 75-й международный кинофестиваль
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат
Подробнее
Калининградская область выделила 28 млн рублей на рибейты кинопроизводителям
Подробнее
«Сандэнс 2025»: достойный конкурс, тихий рынок
Подробнее
На Ямале впервые стартовал прием заявок на рибейты кинокомпаниям
Подробнее
Слияние Paramount Global и Skydance постепенно близится к завершению
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA поговорят о контенте и конкуренции российских стримингов
Подробнее
Касса России: «Пророк. История Александра Пушкина» стал лидером проката
Подробнее
Стали известны победители премии BAFTA за 2024 год
Подробнее
Пятый канал присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
Международная касса: сиквел франшизы «Нэчжа» готовится стать самым кассовым мультфильмом в истории
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 февраля
Подробнее
Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят отечественную анимацию и контент для детей
Подробнее
Вера Фетищева назначена заместителем генерального директора Arna Media
Подробнее
Российские телеканалы сохранили количество иностранного кино в эфире
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее