top banner

Фестиваль ORIGINAL+ представил состав жюри

Автор: БК

21 февраля 2025

Смотр пройдет в московском Loft Hall с 25 по 27 февраля

Организаторы IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ объявили состав жюри смотра в категориях в категориях «Сериалы» и «Шоу».

Проекты из программы, по традиции, оценивают два состава профессионального жюри: в первую группу входят эксперты из сферы кинематографа, а во вторую – представители СМИ и блогеры.

Председателем индустриального жюри в этом году стала генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева. Вместе с ней победителей выберут режиссер Антон Маслов, основатель и генеральный продюсер Black Box Production Константин Маньковский, актер Максим Стоянов и главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый.

Жюри СМИ возглавила руководитель российского направления в медиа «Кинопоиска» Ольга Белик. Также в команде работают – кинокритик «Правил жизни» Вадим Богданов, кинокритик «КИНОТВ» Максим Ершов, заместитель главного редактора интернет-портала «ПрофиСинема» Елена Трусова и Telegram-канал «Кино про тебя».

IV фестиваль ORIGINAL+ пройдет на площадке форума CSTB.PRO.MEDIA в московском Loft Hall с 25 по 27 февраля.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат
Подробнее
«Рэкетир. Новые времена» показал один из лучших стартов в истории Казахстана
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 февраля 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат
Подробнее
Калининградская область выделила 28 млн рублей на рибейты кинопроизводителям
Подробнее
«Сандэнс 2025»: достойный конкурс, тихий рынок
Подробнее
На Ямале впервые стартовал прием заявок на рибейты кинокомпаниям
Подробнее
Слияние Paramount Global и Skydance постепенно близится к завершению
Подробнее
Стали известны победители премии BAFTA за 2024 год
Подробнее
Касса России: «Пророк. История Александра Пушкина» стал лидером проката
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Красный шелк» обогнал «Тайну печати дракона» и «Балканский рубеж»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 февраля
Подробнее
Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии
Подробнее
Международная касса: сиквел франшизы «Нэчжа» готовится стать самым кассовым мультфильмом в истории
Подробнее
Вера Фетищева назначена заместителем генерального директора Arna Media
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят отечественную анимацию и контент для детей
Подробнее
Российские телеканалы сохранили количество иностранного кино в эфире
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» объявил предварительную программу
Подробнее
В Москве состоялась зрительская премьера триллера «Кончится лето»
Подробнее
От центра к периферии: динамика посещаемости кинотеатров в разных городах России в 2024 году
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль ORIGINAL+ представил жюри и шорт-лист конкурса «Номинация Инновация»
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее