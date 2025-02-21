Фестиваль ORIGINAL+ представил состав жюри

Смотр пройдет в московском Loft Hall с 25 по 27 февраля

Организаторы IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ объявили состав жюри смотра в категориях в категориях «Сериалы» и «Шоу».

Проекты из программы, по традиции, оценивают два состава профессионального жюри: в первую группу входят эксперты из сферы кинематографа, а во вторую – представители СМИ и блогеры.

Председателем индустриального жюри в этом году стала генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева. Вместе с ней победителей выберут режиссер Антон Маслов, основатель и генеральный продюсер Black Box Production Константин Маньковский, актер Максим Стоянов и главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый.

Жюри СМИ возглавила руководитель российского направления в медиа «Кинопоиска» Ольга Белик. Также в команде работают – кинокритик «Правил жизни» Вадим Богданов, кинокритик «КИНОТВ» Максим Ершов, заместитель главного редактора интернет-портала «ПрофиСинема» Елена Трусова и Telegram-канал «Кино про тебя».

IV фестиваль ORIGINAL+ пройдет на площадке форума CSTB.PRO.MEDIA в московском Loft Hall с 25 по 27 февраля.