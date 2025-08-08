Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу

Смотр пройдет с 23 по 26 августа в кинотеатре «Москино Музеон»

Организаторы третьего фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, который пройдет с 23 по 26 августа в кинотеатре «Москино Музеон» в рамках Московской международной недели кино, представили программу грядущего смотра.

Откроется смотр премьерой предоставленного стримингом кино viju и телеканалом viju Nature второго сезона документального сериала «Дикие убийцы: эволюция хищника» (Wild Assasins) Пола Дина, который рассказывает о представителях мира дикой природы.

В основной конкурс вошло 12 картин. Среди них проект, посвященный советскому министру культуры Екатерине Фурцевой, фильмы для взрослой аудитории «История русского секса» и «Секс в СССР», лента о финале Кубка Гагарина и многое другое.

В ближайшее время будут представлены составы индустриального жюри и жюри СМИ фестиваля.

Конкурсная программа

– «Народные художественные промыслы», реж. Борис Никлавис (Wink)

– «История игрушек. Из России с любовью», реж. Станислав Ахунов (VK Видео)

– «Русский Милан», реж. Ксения Казазаева (Premier, RUTUBE)

– «Рак. На пороге открытия», реж. Александр Македонский (KION)

– «В поисках Андрея Рублева», 2 серия, реж. Орхан Абулов (Start)

– «Секс в СССР», реж. Никита Кононов (KION)

– «История русского секса», реж. Андрей Маяцкий (Okko)

– «Пылающий горизонт», реж. Дмитрий Колобов (Premier, RUTUBE)

– «Подозревается еда», реж. Аслан Камбиев (Смотрим)

– «Кубок Гагарина. Верить в мечту», реж. Дмитрий Вингурский (Кинопоиск)

– «Пять чувств фотографа», реж. Наталья Кадырова (RT Doc)

– «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия», реж. Игорь Прокопенко (KION)

Программа «Кино с первого взгляда»

– «Ташкентская роща», реж. Ольга Андрианова

– «Тонкая грань», реж. Даниэла Григоренко

– «Гумилевские мистерии», реж. Алексей Юргайтис

– «Кода», реж. Антон Немов

– «Карусель. Мистический реализм Вальтера Шписа», реж. Константин Раенок

Программа «Специальные показы»

– «Восьмидесятники». Дети войны» (Кино1TV)

– «Гагарин. Человек, сошедший с небес» (Kino1TV)

– «Дорогая я больше не перезвоню» – фильм о фильме (стриминг будет объявлен дополнительно)

– «Дыхание глубины» (стриминг будет объявлен дополнительно).

Фото: пресс-служба фестиваля

