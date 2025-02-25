Стали известны победители премии «Большая цифра»

В зрительском голосовании в этом году приняли участие 134 397 человек

25 февраля в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра».

Наравне с профессиональным жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты в области телерадиовещания, известные журналисты, общественные деятели, крупнейшие представители медиаиндустрии, номинантов оценивали и телезрители. На сайте премии проходило открытое зрительское голосование, в котором приняли участие 134 397 человек.

Среди игровых сериалов стримингов профессионалы отметили такие проекты, как «Первый номер» (лучшая драма/мелодрама), «Трасса» (лучший детектив/триллер) и «Мамонты» (лучшая комедия/ситком). Зрители, в свою очередь, проголосовали за сериалы «Бедные смеются, богатые плачут» (лучшая драма/мелодрама), «Плевако» (лучший детектив/триллер) и «Новые Жуки» (лучшая комедия/ситком). Сериал «13 Клиническая. Начало» был признан лучшим фэнтези, как по версии жюри, так и по версии голосования в сети.

Оба жюри также единогласно выбрали лучшие картины в секциях «Художественный фильм» и «Фильм-сказка» – ими стали МАЙОР ГРОМ: ИГРА и КОРОЛЬ И ШУТ: СКАЗКА О ГОРШКЕ И КНЯЗЕ соответственно.

Специальными призами премии «Большая Цифра» в 2025 году были отмечены музыкальный телеканал Russian Music Box за «20 лет продвижения и поддержки российской музыки и культуры» и программа для детей и юношества «Футбол – шоу» телеканала Карусель.

Полный список победителей

«Инновационные технологии»

• Лучшее инновационное решение для ОТТ-вещания телеканалов и VOD – Wink

• Лучшее инновационное решение для ОТТ-вещания телеканалов и VOD – GetShopTv

• Лучший онлайн-кинотеатр – Okko

• Лучший онлайн кинотеатр по мнению зрителей – «Кинопоиск»

«ТВ и видеоконтент»

Телеканалы

• Документально-познавательный телеканал – Живая планета

• Музыкальный телеканал – Жара TV, Classic Music

• Спортивный телеканал – Удар

• Детский телеканал 0+ – Мульт

• Детский телеканал 6+ – Мультиландия, СТС Kids

• Развлекательный телеканал – Лапки Live

• Хобби и увлечения – Рыболов

• Новости и бизнес – Москва 24МОСКВА 24;

• Фильмовой телеканал – НСТ

• Телеканал сериалов – FAN

Приз зрительских симпатий

• Документально-познавательный телеканал – Неизвестная Россия

• Музыкальный телеканал – Музыка Первого

• Спортивный телеканал – Матч Премьер

• Детский телеканал 0+ – Мульт

• Детский телеканал 6+ – Киномульт

• Развлекательный телеканал – Ю

• Хобби и развлечения – Бобер

• Новости и бизнес – Мир 24

• Фильмовой телеканал – Мосфильм. Золотая коллекция

• Телеканал сериалов – Киносерия

Телепрограммы

• Документально-познавательная телепрограмма – «Это Москва. Дома, в которых мы живем» (Москва 24)

• Документально-познавательная телепрограмма – «[Не] Фантастика» (Мир 24)

• Музыкальная телепрограмма – «Музыкальная интуиция», сезон 4 (ТНТ)

• Музыкальная телепрограмма – «Это подкаст. Музыка» (Ля-минор. Мой музыкальный)

• Телепрограмма о спорте и здоровом образе жизни – «Титаны» (ТНТ)

• Телепрограмма о спорте и здоровом образе жизни – «Катлетика» (2х2)

• Программа для детей и юношества – «Развлечёба» с переводом на РЖЯ (СТС Kids)

• Развлекательная телепрограмма – «Будни роддома» (Ю)

• Развлекательная телепрограмма – «Большие девочки» (Пятница)

• Программа о хобби и увлечениях – «Долголетие Шоу» (Москва 24)

• Программа о кулинарии – «Битва шефов» (Пятница)

• Программа о кулинарии – «Покажи мне Азию» (Ключ)

• Программа о путешествиях и туризме – «Погнали» (Пятница)

• Программа о путешествиях и туризме – «А дома лучше» (Моя планета)

• Тревел-шоу – «Затерянная в Азии» (Моя планета)

• Тревел-шоу – «Повара на колесах» (Первый канал / Красный квадрат)

Оригинальные сериалы собственного производства

• Документальный сериал – «На крючке: когда звонит мошенник» (Okko) и «Русский музей: увидеть невидимое» (365 Дней ТВ)

• Драмы/мелодрамы – «Первый номер» (KION)

• Детективы/триллеры – «Трасса» (Okko)

• Комедии/ситкомы – «Мамонты» (Okko)

• Фэнтези – «13 Клиническая. Начало» (Иви)

Приз зрительских симпатий

• Документальный сериал – «Хит» (Wink) и «Мосфильм. Золотой век» (Мосфильм. Золотая коллекция)

• Драмы/мелодрамы – «Бедные смеются, богатые плачут» (ТНТ)

• Детективы/триллеры – «Плевако» (Premier)

• Комедии/ситкомы – «Новые Жуки» (ТНТ)

• Фэнтези – «13 Клиническая. Начало» (Иви)

Оригинальные шоу собственного производства

• Музыкальное шоу – «Царица» (Пятница)

• Развлекательное шоу – «Маска», 5 сезон (НТВ)

• Кулинарное шоу – «Битва шефов» (Пятница)

Приз зрительских симпатий

• Музыкальное шоу – «Конфетка», сезон 2 (ТНТ)

• Развлекательное шоу – «Шоу Воли» (ТНТ)

• Кулинарное шоу – «Адский шеф» (Пятница)

Оригинальные фильмы собственного производства

• Документальный фильм – АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ (Первый канал / Красный квадрат) и ПРИКАZ НА ВЫЛЕТ (360 RU)

• Художественный фильм – МАЙОР ГРОМ: ИГРА (Кинопоиск)

• Фильм-сказка – КОРОЛЬ И ШУТ: СКАЗКА О ГОРШКЕ И КНЯЗЕ (Кинопоиск)

Приз зрительских симпатий

• Документальный фильм – АРБЕНИНА (KION) и ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАД ПОБЕДЫ (Победа)

• Художественный фильм – МАЙОР ГРОМ: ИГРА (Кинопоиск)

• Фильм-сказка – КОРОЛЬ И ШУТ: СКАЗКА О ГОРШКЕ И КНЯЗЕ (Кинопоиск)

Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ И ШУТ: СКАЗКА О ГОРШКЕ И КНЯЗЕ