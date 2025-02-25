Стали известны победители премии «Большая цифра»
В зрительском голосовании в этом году приняли участие 134 397 человек
25 февраля в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра».
Наравне с профессиональным жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты в области телерадиовещания, известные журналисты, общественные деятели, крупнейшие представители медиаиндустрии, номинантов оценивали и телезрители. На сайте премии проходило открытое зрительское голосование, в котором приняли участие 134 397 человек.
Среди игровых сериалов стримингов профессионалы отметили такие проекты, как «Первый номер» (лучшая драма/мелодрама), «Трасса» (лучший детектив/триллер) и «Мамонты» (лучшая комедия/ситком). Зрители, в свою очередь, проголосовали за сериалы «Бедные смеются, богатые плачут» (лучшая драма/мелодрама), «Плевако» (лучший детектив/триллер) и «Новые Жуки» (лучшая комедия/ситком). Сериал «13 Клиническая. Начало» был признан лучшим фэнтези, как по версии жюри, так и по версии голосования в сети.
Оба жюри также единогласно выбрали лучшие картины в секциях «Художественный фильм» и «Фильм-сказка» – ими стали МАЙОР ГРОМ: ИГРА и КОРОЛЬ И ШУТ: СКАЗКА О ГОРШКЕ И КНЯЗЕ соответственно.
Специальными призами премии «Большая Цифра» в 2025 году были отмечены музыкальный телеканал Russian Music Box за «20 лет продвижения и поддержки российской музыки и культуры» и программа для детей и юношества «Футбол – шоу» телеканала Карусель.
Полный список победителей
«Инновационные технологии»
• Лучшее инновационное решение для ОТТ-вещания телеканалов и VOD – Wink
• Лучшее инновационное решение для ОТТ-вещания телеканалов и VOD – GetShopTv
• Лучший онлайн-кинотеатр – Okko
• Лучший онлайн кинотеатр по мнению зрителей – «Кинопоиск»
«ТВ и видеоконтент»
Телеканалы
• Документально-познавательный телеканал – Живая планета
• Музыкальный телеканал – Жара TV, Classic Music
• Спортивный телеканал – Удар
• Детский телеканал 0+ – Мульт
• Детский телеканал 6+ – Мультиландия, СТС Kids
• Развлекательный телеканал – Лапки Live
• Хобби и увлечения – Рыболов
• Новости и бизнес – Москва 24МОСКВА 24;
• Фильмовой телеканал – НСТ
• Телеканал сериалов – FAN
Приз зрительских симпатий
• Документально-познавательный телеканал – Неизвестная Россия
• Музыкальный телеканал – Музыка Первого
• Спортивный телеканал – Матч Премьер
• Детский телеканал 0+ – Мульт
• Детский телеканал 6+ – Киномульт
• Развлекательный телеканал – Ю
• Хобби и развлечения – Бобер
• Новости и бизнес – Мир 24
• Фильмовой телеканал – Мосфильм. Золотая коллекция
• Телеканал сериалов – Киносерия
Телепрограммы
• Документально-познавательная телепрограмма – «Это Москва. Дома, в которых мы живем» (Москва 24)
• Документально-познавательная телепрограмма – «[Не] Фантастика» (Мир 24)
• Музыкальная телепрограмма – «Музыкальная интуиция», сезон 4 (ТНТ)
• Музыкальная телепрограмма – «Это подкаст. Музыка» (Ля-минор. Мой музыкальный)
• Телепрограмма о спорте и здоровом образе жизни – «Титаны» (ТНТ)
• Телепрограмма о спорте и здоровом образе жизни – «Катлетика» (2х2)
• Программа для детей и юношества – «Развлечёба» с переводом на РЖЯ (СТС Kids)
• Развлекательная телепрограмма – «Будни роддома» (Ю)
• Развлекательная телепрограмма – «Большие девочки» (Пятница)
• Программа о хобби и увлечениях – «Долголетие Шоу» (Москва 24)
• Программа о кулинарии – «Битва шефов» (Пятница)
• Программа о кулинарии – «Покажи мне Азию» (Ключ)
• Программа о путешествиях и туризме – «Погнали» (Пятница)
• Программа о путешествиях и туризме – «А дома лучше» (Моя планета)
• Тревел-шоу – «Затерянная в Азии» (Моя планета)
• Тревел-шоу – «Повара на колесах» (Первый канал / Красный квадрат)
Оригинальные сериалы собственного производства
• Документальный сериал – «На крючке: когда звонит мошенник» (Okko) и «Русский музей: увидеть невидимое» (365 Дней ТВ)
• Драмы/мелодрамы – «Первый номер» (KION)
• Детективы/триллеры – «Трасса» (Okko)
• Комедии/ситкомы – «Мамонты» (Okko)
• Фэнтези – «13 Клиническая. Начало» (Иви)
Приз зрительских симпатий
• Документальный сериал – «Хит» (Wink) и «Мосфильм. Золотой век» (Мосфильм. Золотая коллекция)
• Драмы/мелодрамы – «Бедные смеются, богатые плачут» (ТНТ)
• Детективы/триллеры – «Плевако» (Premier)
• Комедии/ситкомы – «Новые Жуки» (ТНТ)
• Фэнтези – «13 Клиническая. Начало» (Иви)
Оригинальные шоу собственного производства
• Музыкальное шоу – «Царица» (Пятница)
• Развлекательное шоу – «Маска», 5 сезон (НТВ)
• Кулинарное шоу – «Битва шефов» (Пятница)
Приз зрительских симпатий
• Музыкальное шоу – «Конфетка», сезон 2 (ТНТ)
• Развлекательное шоу – «Шоу Воли» (ТНТ)
• Кулинарное шоу – «Адский шеф» (Пятница)
Оригинальные фильмы собственного производства
• Документальный фильм – АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ (Первый канал / Красный квадрат) и ПРИКАZ НА ВЫЛЕТ (360 RU)
• Художественный фильм – МАЙОР ГРОМ: ИГРА (Кинопоиск)
• Фильм-сказка – КОРОЛЬ И ШУТ: СКАЗКА О ГОРШКЕ И КНЯЗЕ (Кинопоиск)
Приз зрительских симпатий
• Документальный фильм – АРБЕНИНА (KION) и ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАД ПОБЕДЫ (Победа)
• Художественный фильм – МАЙОР ГРОМ: ИГРА (Кинопоиск)
• Фильм-сказка – КОРОЛЬ И ШУТ: СКАЗКА О ГОРШКЕ И КНЯЗЕ (Кинопоиск)
Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ И ШУТ: СКАЗКА О ГОРШКЕ И КНЯЗЕ