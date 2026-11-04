Премия «Большая цифра» открыла прием заявок на 2027 год

Торжественная церемония награждения состоится 16 февраля 2027 года

Организаторы XVIII Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра» объявили о старте приема заявок на участие в профессиональном конкурсе.

К участию приглашаются телеканалы и продюсерские компании, создающие телепрограммы, оригинальные шоу, фильмы, сериалы, анимационные проекты, а также те, кто применяет в работе новейшие технологии производства видеоконтента.

Подать заявку можно на официальном сайте премии до 25 декабря. Победителей определит профессиональное жюри. В отдельных номинациях, посвященных телеканалам и видеоконтенту, также пройдет зрительское голосование.

Торжественная церемония награждения состоится 16 февраля 2027 года в Москве в рамках медиафорума CSTB TELECOM&MEDIA.