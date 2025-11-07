Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Автор: БК
7 ноября 2025
Смотр пройдет в Москве с 1 декабря по 7 декабря
IV Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил о старте аккредитации для прессы и гостей.
Представителям СМИ нужно предоставить информацию об издании, заполнив форму. Аккредитация «Гость» доступна представителям киноиндустрии: подача индивидуальной заявки возможна через форму на сайте, а заявки от кинокомпаний заполняются на бланке организации и отправляются на почту службы аккредитации гостей.
Заявки принимаются до 24 ноября включительно.
Смотр пройдет в Москве с 1 декабря по 7 декабря. Сама аккредитация будет проходить в кинотеатре «Художественный».
