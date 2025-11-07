top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей

Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей

Автор: БК

7 ноября 2025

Смотр пройдет в Москве с 1 декабря по 7 декабря

IV Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил о старте аккредитации для прессы и гостей.

Представителям СМИ нужно предоставить информацию об издании, заполнив форму. Аккредитация «Гость» доступна представителям киноиндустрии: подача индивидуальной заявки возможна через форму на сайте, а заявки от кинокомпаний заполняются на бланке организации и отправляются на почту службы аккредитации гостей.

Заявки принимаются до 24 ноября включительно.

Смотр пройдет в Москве с 1 декабря по 7 декабря. Сама аккредитация будет проходить в кинотеатре «Художественный».

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Папины дочки» вырвались в лидеры
Подробнее
Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт
Подробнее
Фонд кино опубликовал список поддержанных мультфильмов
Подробнее
На условиях стопроцентной возвратности Фонд кино поддержит три фильма
Подробнее
Анастасия Чулкова назначена генеральным директором «Марс Медиа»
Подробнее
Okko представляет новинки ноября
Подробнее
Фонд кино назвал суммы поддержки национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Фонд кино поддержит 15 национальных фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
KION рассказал о новинках ноября
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2025 года
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 октября – 2 ноября 2025 года
Подробнее
1-2-3 Production запустил военно-исторический проект совместного производства со странами СНГ
Подробнее
«Горыныч» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Новый фильм Терренса Малика может так и не выйти в свет
Подробнее
Новое руководство Paramount составило «черные списки» звезд, поддерживающих Палестину
Подробнее
Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт
Подробнее
В Москве состоялась премьера сказки «Яга на нашу голову»
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом по итогам трех кварталов 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 ноября
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Зимний» объявил даты проведения в 2025 году
Подробнее