Предварительная касса уикенда: «Горыныч» и «Папины дочки» вновь на вершине чарта

Автор: Георгий Романов

10 ноября 2025

Лучшей новинкой стал отечественный триллер «Голосовой помощник»

Согласно предварительным данным, лидерами уикенда вновь стали семейные проекты ГОРЫНЫЧ (VLG) и ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK). К концу недели оба релиза подошли с похожими результатами в районе 145–155 млн рублей. Число проданных билетов у ГОРЫНЫЧА составило 369 тысяч, у ПАПИНЫХ ДОЧЕК – 342 тысячи.  

Лучшая новинка уикенда, отечественный триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (СР), стартовала с шестой строчки чарта. Проект записал на свой счет внушительные для жанра 44 млн рублей, показав при этом среднюю заполняемость лишь в 10 человек на сеанс. Аудиторию картины составили 86 тысяч человек.   

Гораздо ниже ожиданий начал свой прокат мультфильм КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (VLG). С сильными конкурентами за семейную аудиторию новинка не смогла выработать свой кассовый потенциал и записала на свой счет менее 20 млн рублей за четыре дня проката. Этого хватило, чтобы взобраться на седьмое место таблицы лучших релизов уикенда. 

Фото: кадр из фильма ГОРЫНЫЧ

