«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»

Автор: БК

7 ноября 2025

Мероприятие пройдет в «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря

14 декабря в рамках фестиваля «Comic Con Игромир» состоится презентация нового проекта «Плюс Студии» и Bubble Studios – сериала «Майор Гром: Игра против правил».

Ожидается, что он расскажет истории Игоря Грома, Сергея Разумовского и других персонажей, которые сыграют большую роль в дальнейших фильмах и сериалах киновселенной.

Гостей конвенции ждут встреча с актерами, автограф-сессия и эксклюзивная премьера одной из серий. Полный состав участников будет объявлен в соцсетях мероприятия.

Напомним, что «Comic Con Игромир» пройдет в «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря.

Фото: кадр из сериала «Майор Гром: Игра против правил»

