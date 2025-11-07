«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»
7 ноября 2025
Мероприятие пройдет в «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря
14 декабря в рамках фестиваля «Comic Con Игромир» состоится презентация нового проекта «Плюс Студии» и Bubble Studios – сериала «Майор Гром: Игра против правил».
Ожидается, что он расскажет истории Игоря Грома, Сергея Разумовского и других персонажей, которые сыграют большую роль в дальнейших фильмах и сериалах киновселенной.
Гостей конвенции ждут встреча с актерами, автограф-сессия и эксклюзивная премьера одной из серий. Полный состав участников будет объявлен в соцсетях мероприятия.
Напомним, что «Comic Con Игромир» пройдет в «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря.
Фото: кадр из сериала «Майор Гром: Игра против правил»
