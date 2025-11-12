top banner

«Comic Con Игромир 2025» представил первую часть кинопрограммы

Автор: БК

12 ноября 2025

Мероприятие пройдет с 12 по 14 декабря в Тимирязев Центре

Организаторы фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» опубликовали первую часть кинопрограммы грядущего мероприятия, которое пройдет с 12 по 14 декабря в Тимирязев Центре.

Гостей конвенции ждут презентация фильмов ЛЕВША, ЧЕБУРАШКА 2, КОРОЛЬ И ШУТ: НАВСЕГДА, сериалов «Майор Гром: Игра без правил», «Тайный город», ре-релиз ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА Люка Бессона, показ новых серий «Киберслава» и финала второго сезона «Кибердеревни», а также многое другое.

12 декабря
• Показ фантастического боевика ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Люка Бессона
• Эксклюзивный показ финала второго сезона «Кибердеревни»
участники: режиссер Сергей Васильев, актеры Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Влада Лукина, Ольга Жевакина и Рита Силаева

13 декабря
• Презентация приключенческого экшна ЛЕВША
участники: актеры Юрий Колокольников и Федор Федотов
• Презентация мистического фэнтези «Тайный город»
участники: создатели и актеры проекта
• Показ фантастического экшна АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА

14 декабря
• Презентация сериала «Майор Гром. Игра против правил»
участники: режиссер Соберсаша, продюсеры Артем Габрелянов и Михаил Китаев, креативный продюсер и режиссер Олег Трофим, актеры Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Александр Сетейкин, Андрей Атлас, Марк Юсеф, Елисей Чучилин, Кика Пан, Александра Черкасова, а также многие другие
• Презентация сериала «Дети перемен. Новый сезон»
участники: режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев, а также исполнители главных ролей
• Презентация фильма ЧЕБУРАШКА 2
участники: актеры Ева Смирнова и Илья Кондратенко
• Презентация фильма КОРОЛЬ И ШУТ: НАВСЕГДА
участники: актеры Влад Коноплев, Константин Плотников, Дарья Мельникова и Илья Гришин
• Презентация сериала «Вампиры средней полосы 3»  
участники: создатели и актеры проекта

Также на «Comic Con Игромир»
• Зрительская премьера новых серий сериала «Киберслав»

Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ И ШУТ: НАВСЕГДА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Арнольд Шварценеггер может вернуться к роли Датча в новом «Хищнике»
Подробнее
Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидировать
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Горыныч» и «Папины дочки» вновь на вершине чарта
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»
Подробнее
Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне «Фишера»
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» объявил конкурсную программу
Подробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»
Подробнее
Режиссер «Ники» снимет триллер с Нуми Рапас
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла прием заявок на 2026 год
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 году
Подробнее
Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей
Подробнее
«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико
Подробнее
В России обсуждают введение маркировки сгенерированного нейросетями контента
Подробнее
Издательство «Эксмо-АСТ» выступит соинвестором фильма по книге «К себе нежно»
Подробнее
«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 ноября
Подробнее
Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт
Подробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Огненный мальчик»
Подробнее
Официальная касса России: день единства с мамой
Подробнее

Новости по теме

На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»
Подробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»
Подробнее
Фамке Янссен станет гостьей «Comic Con Игромир 2025»
Подробнее
«Comic Con Игромир» начал объявлять гостей
Подробнее