«Comic Con Игромир 2025» представил первую часть кинопрограммы

Мероприятие пройдет с 12 по 14 декабря в Тимирязев Центре

Организаторы фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» опубликовали первую часть кинопрограммы грядущего мероприятия, которое пройдет с 12 по 14 декабря в Тимирязев Центре.

Гостей конвенции ждут презентация фильмов ЛЕВША, ЧЕБУРАШКА 2, КОРОЛЬ И ШУТ: НАВСЕГДА, сериалов «Майор Гром: Игра без правил», «Тайный город», ре-релиз ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА Люка Бессона, показ новых серий «Киберслава» и финала второго сезона «Кибердеревни», а также многое другое.

12 декабря

• Показ фантастического боевика ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Люка Бессона

• Эксклюзивный показ финала второго сезона «Кибердеревни»

участники: режиссер Сергей Васильев, актеры Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Влада Лукина, Ольга Жевакина и Рита Силаева

13 декабря

• Презентация приключенческого экшна ЛЕВША

участники: актеры Юрий Колокольников и Федор Федотов

• Презентация мистического фэнтези «Тайный город»

участники: создатели и актеры проекта

• Показ фантастического экшна АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА

14 декабря

• Презентация сериала «Майор Гром. Игра против правил»

участники: режиссер Соберсаша, продюсеры Артем Габрелянов и Михаил Китаев, креативный продюсер и режиссер Олег Трофим, актеры Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Александр Сетейкин, Андрей Атлас, Марк Юсеф, Елисей Чучилин, Кика Пан, Александра Черкасова, а также многие другие

• Презентация сериала «Дети перемен. Новый сезон»

участники: режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев, а также исполнители главных ролей

• Презентация фильма ЧЕБУРАШКА 2

участники: актеры Ева Смирнова и Илья Кондратенко

• Презентация фильма КОРОЛЬ И ШУТ: НАВСЕГДА

участники: актеры Влад Коноплев, Константин Плотников, Дарья Мельникова и Илья Гришин

• Презентация сериала «Вампиры средней полосы 3»

участники: создатели и актеры проекта

Также на «Comic Con Игромир»

• Зрительская премьера новых серий сериала «Киберслав»

Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ И ШУТ: НАВСЕГДА