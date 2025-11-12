«Comic Con Игромир 2025» представил первую часть кинопрограммы
Мероприятие пройдет с 12 по 14 декабря в Тимирязев Центре
Организаторы фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» опубликовали первую часть кинопрограммы грядущего мероприятия, которое пройдет с 12 по 14 декабря в Тимирязев Центре.
Гостей конвенции ждут презентация фильмов ЛЕВША, ЧЕБУРАШКА 2, КОРОЛЬ И ШУТ: НАВСЕГДА, сериалов «Майор Гром: Игра без правил», «Тайный город», ре-релиз ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА Люка Бессона, показ новых серий «Киберслава» и финала второго сезона «Кибердеревни», а также многое другое.
12 декабря
• Показ фантастического боевика ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Люка Бессона
• Эксклюзивный показ финала второго сезона «Кибердеревни»
участники: режиссер Сергей Васильев, актеры Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Влада Лукина, Ольга Жевакина и Рита Силаева
13 декабря
• Презентация приключенческого экшна ЛЕВША
участники: актеры Юрий Колокольников и Федор Федотов
• Презентация мистического фэнтези «Тайный город»
участники: создатели и актеры проекта
• Показ фантастического экшна АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА
14 декабря
• Презентация сериала «Майор Гром. Игра против правил»
участники: режиссер Соберсаша, продюсеры Артем Габрелянов и Михаил Китаев, креативный продюсер и режиссер Олег Трофим, актеры Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Александр Сетейкин, Андрей Атлас, Марк Юсеф, Елисей Чучилин, Кика Пан, Александра Черкасова, а также многие другие
• Презентация сериала «Дети перемен. Новый сезон»
участники: режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев, а также исполнители главных ролей
• Презентация фильма ЧЕБУРАШКА 2
участники: актеры Ева Смирнова и Илья Кондратенко
• Презентация фильма КОРОЛЬ И ШУТ: НАВСЕГДА
участники: актеры Влад Коноплев, Константин Плотников, Дарья Мельникова и Илья Гришин
• Презентация сериала «Вампиры средней полосы 3»
участники: создатели и актеры проекта
Также на «Comic Con Игромир»
• Зрительская премьера новых серий сериала «Киберслав»
Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ И ШУТ: НАВСЕГДА