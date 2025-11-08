«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на 17-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 05:00 (мск) 8 ноября, кассовые сборы ленты АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 17-й день проката ленты.

Музыкальная сказка Юрия Хмельницкого стала 39-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и восьмой – за 2025 год. Ранее в текущем году этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2. ДЕД, КРАКЕН, АВГУСТ и ГОРЫНЫЧ.

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС вышла в прокат 23 октября.

Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС