«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
8 ноября 2025
Покорение знакового рубежа случилось на 17-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 05:00 (мск) 8 ноября, кассовые сборы ленты АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Музыкальная сказка Юрия Хмельницкого стала 39-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и восьмой – за 2025 год. Ранее в текущем году этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2. ДЕД, КРАКЕН, АВГУСТ и ГОРЫНЫЧ.
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС вышла в прокат 23 октября.
Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
