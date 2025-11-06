top banner

Режиссер «Ники» снимет триллер с Нуми Рапас

Автор: Илья Кувшинов

6 ноября 2025

Главные роли в картине исполнят Нуми Рапас и Миллисент Симмондс

Постановщик байопика НИКА Василиса Кузьмина дебютирует за рубежом с полным метром – она выступит режиссером триллера НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ (No Man’s Land). Об этом сообщает Deadline.

Главные роли в проекте, описываемом смесью СОЛНЦЕСТОЯНИЯ и «Рассказа служанки», исполнят Нуми Рапас (ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА) и Милли Симмондс (ТИХОЕ МЕСТО).

Действие картины разворачивается в женском сообществе, которое было основано главной героиней после разрушительной гражданской войны. Однако, когда с фронта в этот мир без мужчин возвращается сын Магды, другие женщины встречают его враждебно.

Отмечается, что фильм вдохновлен реальными событиями, которые произошли в Венгрии в начале XX века – так называемые «ангелоделы из Надьрева» в период с 1914 по 1929 год отравили почти все мужское население деревни.

Съемки НИЧЬЕЙ ЗЕМЛИ начнутся в Испании в апреле 2026 года. Производством займется компания AF Films. Международные продажи проекта стартуют на следующей неделе на кинорынке AFM.

Фото: кадр со съемок фильма НИКА

