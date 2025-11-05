top banner
Гийом Кане и Ромен Дюриc сыграют в новой экранизации «Фантомаса»

Автор: Илья Кувшинов

5 ноября 2025

Съемки начнутся в Париже в январе 2026 года

Похоже, нас ждет еще один потенциальный французский хит – производственная и дистрибуционная компания SND объявила о том, что готовит новую экранизацию романов Пьера Сувестра и Марселя Аллена о приключениях преступника Фантомаса.

Главные роли в картине исполнят Гийом Кане (ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ), Ромен Дюриc (ТРИ МУШКЕТЕРА), Лина Кудри (ТРИ МУШКЕТЕРА) и Луис Перес («Часовые»). Режиссером проекта выступит Фредерик Теллье (ГОЛИАФ).

Действие фильма будет разворачиваться в Париже в 1914 году, когда серия жестоких преступлений приводит полицию и общественность в состояние паники – ведь Фантомас всегда оказывается на шаг впереди. Тем временем, охоту на мастера обмана и хаоса начинает инспектор Жюв.

Съемки начнутся в Париже в январе 2026 года, а французский релиз нового ФАНТОМАСА запланирован на 2027 год. Международные продажи проекта стартуют на следующей неделе на кинорынке AFM.

Фото: кадр из фильма ФАНТОМАС

