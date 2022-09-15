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В команду руководителей AFM вошли Мэтью Томпсон и Кэтрин Джирард-Кобб

Автор: Никита Никитин

15 сентября 2022

Стали известны подробности предстоящего Кинорынка

Независимый альянс кино и телевидения Америки обнародовал список подтвержденных компаний-делегатов, а также участников деловой программы предстоящего AFM, сообщает Deadline.

Также стало известно о пополнении в команде топ-менеджеров AFM. На недавно созданные должности со-управляющих руководителей Кинорынка назначены Мэтью Томпсон и Кэтрин Джирард-Кобб. Новые топы подчиняются генеральному директору Джин Прюитт. Новые руководители присоедились к опытным вице-президентам IFTA Дженнифер Гарник и Робину Берту.

Мэтью Томпсон  будет отвечать за удобства участников на AFM, в том числе их регистрацию, проживание, передвижение, организацию конференций, а также сетевую платформу MyAFM. Томпсон может похвастаться 25-летним опытом организации различных мероприятий, ранее он работал ивент-директором и консультантом для Adweek, кинофестиваля Tribeca, Nespresso и Культурного центра Skirball. Джирард-Кобб будет курировать выставочную часть AFM. В ее активе также 20-летний опыт проведения различных ивентов. На протяжении большей части карьеры она успешно руководила крупномасштабными выставками, очными и онлайн-ивентами, в том числе для Clarion Events, Quartz North America и Bobit Business Media с их двадцатью ежегодными маркетинговыми мероприятиями.

На сегодняшний день свое участие в ноябрьском AFM подтвердили 225 различных киноорганизаций, включая прокатчиков, продакшн-студии, международных сейлз-агентов, кинокомиссии, а также сервисные и производственные компании. Среди прочих свое участие в Кинорынке подтвердили компании A24, Altitude Film Entertainment, Charades, CJ ENM, Contents Panda, Emperor Motion Pictures, Film Mode Entertainment, FilmNation, Gaumont, Global Screen GmbH, Hanway Films, Lakeshore, Lionsgate, Magnolia Pictures, MGM Studios, Millennium Media, Pathé Films, Heritage Pictures, Screen Media, Sierra/Affinity, Studio Canal, Toei Company, Ltd., TrustNordisk, Unifrance, Voltage, WME Independent и XYZ Films.

Также AFM может похвастаться обширной деловой программой. На двух сценах отеля Loews пройдут различные дискуссии, в которых примут участие более 100 спикеров. К примеру, уже на самой первой деловой панели встретятся такие ведущие участники отрасли как учредитель и руководитель Creative Wealth Media Джейсон Клот, исполнительный директор FilmNation Милан Попелка, учредитель Rebelle Media Лора Льюис и основатель Thunder Road Pictures Бэзил Иваник.

43-й американский Кинорынок независимого контента пройдет в отеле Loews Beach в Санта-Монике и в кинотеатрах по всему городу с 1 по 6 ноября. Наряду с февральским EFM на Берлинале, майским Marche Du Film в Каннах и сентябрьским Кинорынком на кинофестивале в Торонто AFM является одним из ключевых рынков сбыта независимой киноиндустрии.

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