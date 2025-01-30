Кинорынок AFM вернется в Лос-Анджелес
Автор: Илья Кувшинов
30 января 2025
Мероприятие пройдет с 11 по 16 ноября
Организаторы крупнейшего кинорынка American Film Market (AFM) сообщили, что в этом году он вновь вернется в Лос-Анджелес.
Новым местом проведения рынка станет отель Fairmont Century Plaza в районе Сенчери Сити. Отмечается, что в гостинице достаточно места, а сама она находится недалеко от хороших ресторанов и офисов крупных кинокомпаний.
Напомним, что в прошлом году AFM впервые прошел в Лас-Вегасе, и новая площадка вызвала массу критики среди профессионалов индустрии.
AFM 2025 состоится с 11 по 16 ноября.
Фото: официальный сайт сети отелей Fairmont
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