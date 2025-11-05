top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Арнольд Шварценеггер может вернуться к роли Датча в новом «Хищнике»

Арнольд Шварценеггер может вернуться к роли Датча в новом «Хищнике»

Автор: Илья Кувшинов

5 ноября 2025

Об этом рассказал продюсер Фред Розенблат

Режиссер грядущего ХИЩНИКА: ПЛАНЕТЫ СМЕРТИ Дэн Трахтенберг уже несколько раз встречался с Арнольдом Шварценеггером насчет его потенциального участия в следующем фильме франшизы. Об этом Deadline рассказал продюсер Фред Розенблатт на недавней премьере научно-фантастического боевика.

«Очевидно, что возвращение Арнольда – это настоящий Грааль для серии. В глубине души мы всегда надеялись, что это произойдет, и он вновь сыграет во франшизе, которую он сделал культовым, а она его – знаменитым. Арнольд и Дэн несколько раз встречались, и, насколько я понимаю, ему нравится то, что мы делаем. Мы очень взволнованы. После выхода ПЛАНЕТЫ СМЕРТИ мы пообщаемся еще. Надеюсь, что у нас будет возможность поработать с Арнольдом, потому что это было бы потрясающе», – подчеркнул он.

Напомним, что в оригинальной картине 1987 года Шварценеггер играл майора Алана «Датча» Шефера – командира элитного отряда, который противостоит смертоносному Хищнику в джунглях. 

Последний раз 78-летний актер появлялся на больших экранах в 2019 году в боевике ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ.

Фото: кадр из фильма ХИЩНИК

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Папины дочки» вырвались в лидеры
Подробнее
Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт
Подробнее
Фонд кино опубликовал список поддержанных мультфильмов
Подробнее
На условиях стопроцентной возвратности Фонд кино поддержит три фильма
Подробнее
Анастасия Чулкова назначена генеральным директором «Марс Медиа»
Подробнее
Okko представляет новинки ноября
Подробнее
Фонд кино назвал суммы поддержки национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Фонд кино поддержит 15 национальных фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
KION рассказал о новинках ноября
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2025 года
Подробнее
«Синема Парк» отсудил у «Контент-Клуба» упущенную выгоду
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 октября – 2 ноября 2025 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Папины дочки» уверенно возглавили прокат
Подробнее
На IV фестивале «Зимний» вводится новая программа
Подробнее
1-2-3 Production запустил военно-исторический проект совместного производства со странами СНГ
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папины дочки. Мама вернулась» опережают «Алису в стране чудес»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 октября – 2 ноября
Подробнее
В Москве состоялась премьера сказки «Яга на нашу голову»
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом по итогам трех кварталов 2025 года
Подробнее