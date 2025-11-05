Арнольд Шварценеггер может вернуться к роли Датча в новом «Хищнике»

Об этом рассказал продюсер Фред Розенблат

Режиссер грядущего ХИЩНИКА: ПЛАНЕТЫ СМЕРТИ Дэн Трахтенберг уже несколько раз встречался с Арнольдом Шварценеггером насчет его потенциального участия в следующем фильме франшизы. Об этом Deadline рассказал продюсер Фред Розенблатт на недавней премьере научно-фантастического боевика.

«Очевидно, что возвращение Арнольда – это настоящий Грааль для серии. В глубине души мы всегда надеялись, что это произойдет, и он вновь сыграет во франшизе, которую он сделал культовым, а она его – знаменитым. Арнольд и Дэн несколько раз встречались, и, насколько я понимаю, ему нравится то, что мы делаем. Мы очень взволнованы. После выхода ПЛАНЕТЫ СМЕРТИ мы пообщаемся еще. Надеюсь, что у нас будет возможность поработать с Арнольдом, потому что это было бы потрясающе», – подчеркнул он.

Напомним, что в оригинальной картине 1987 года Шварценеггер играл майора Алана «Датча» Шефера – командира элитного отряда, который противостоит смертоносному Хищнику в джунглях.

Последний раз 78-летний актер появлялся на больших экранах в 2019 году в боевике ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ.

Фото: кадр из фильма ХИЩНИК