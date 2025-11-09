top banner

Обзор изменений графика релизов на неделе 3-9 ноября 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

9 ноября 2025

«Воскрешение» Би Ганя, новая сказка от Кинокомпании СТВ и многое другое

На минувшей «укороченной» рабочей неделе Кинокомпания СТВ заявила на 21 октября 2027 года сказку ИВАН ДА МАРЬЯ.

U Films поставил на 22 января 2026 года фэнтезийную драму ВОСКРЕШЕНИЕ. Картина Би Ганя получила на минувшем Каннском кинофестивале специальный приз жюри.

«КИНО.АРТ.ПРО» в рамках проекта «Театр в кино» покажет с 16 ноября киноверсию спектакля Александринского театра ВОСКРЕСЕНИЕ с Тихоном Жизневским в главной роли.

«Парадиз» временно убрал из графика комедийный триллер THE SCURRY. Релиз картины с Эллой Пернелл и Паапа Эссьеду был намечен на 13 ноября.

LOONAFILM выпустил на российские экраны отечественную комедию МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. Релиз ленты намечен на 25 декабря.

11 декабря в прокат также выйдет комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИГОВОР. Главные роли в фильме исполнили Колм Мини и Пол Райзер.

Фото: кадр из фильма ВОСКРЕШЕНИЕ

