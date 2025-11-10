ИРИ открыл конкурс на создание ИИ-контента

Подать заявку можно до 10 декабря

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе Института развития интернета (АНО «ИРИ») по созданию проектов, сгенерированных при помощи современных ИИ-технологий.

На конкурс принимается информационный, тематический и развлекательный контент, включающий в себя от 30 видео (продолжительностью в 30 секунд – 3 минуты каждое) и сгенерированный с помощью нейросетей.

Подать заявку можно до 18:00 (мск) 10 декабря. Участие в конкурсе могут принять организации и индивидуальные предприниматели, которые могут представить на конкурс до пяти проектов.

Более подробная информация о конкурсе доступна на сайте ИРИ.