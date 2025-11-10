top banner

ИРИ открыл конкурс на создание ИИ-контента

Автор: БК

10 ноября 2025

Подать заявку можно до 10 декабря

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе Института развития интернета (АНО «ИРИ») по созданию проектов, сгенерированных при помощи современных ИИ-технологий.

На конкурс принимается информационный, тематический и развлекательный контент, включающий в себя от 30 видео (продолжительностью в 30 секунд – 3 минуты каждое) и сгенерированный с помощью нейросетей.

Подать заявку можно до 18:00 (мск) 10 декабря. Участие в конкурсе могут принять организации и индивидуальные предприниматели, которые могут представить на конкурс до пяти проектов.

Более подробная информация о конкурсе доступна на сайте ИРИ.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Арнольд Шварценеггер может вернуться к роли Датча в новом «Хищнике»
Подробнее
Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидировать
Подробнее
Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне «Фишера»
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» объявил конкурсную программу
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла прием заявок на 2026 год
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»
Подробнее
Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Подробнее
Режиссер «Ники» снимет триллер с Нуми Рапас
Подробнее
Издательство «Эксмо-АСТ» выступит соинвестором фильма по книге «К себе нежно»
Подробнее
«Горыныч» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»
Подробнее
В России обсуждают введение маркировки сгенерированного нейросетями контента
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 году
Подробнее
«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико
Подробнее
Новое руководство Paramount составило «черные списки» звезд, поддерживающих Палестину
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 ноября
Подробнее
Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6–9 ноября
Подробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Огненный мальчик»
Подробнее

Новости по теме

ИРИ открыл конкурс по созданию молодежного контента
Подробнее
Господдержка кинопроизводства может быть слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов
Подробнее
ИРИ запустил конкурс для создателей детского контента
Подробнее