ИРИ открыл конкурс на создание национального контента

Автор: БК

17 ноября 2025

Подать заявку можно не позднее 18:00 17 декабря

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе национального контента от Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Проекты будут приниматься по четырем направлениям: видеоконтент для размещения в онлайн-кинотеатрах, блогосфера, программные продукты (игры и ПО), спецпроекты в СМИ. Рассматриваются как краткосрочные, так и долгосрочные проекты со сроком реализации до конца 2028 года.

Подать заявку можно не позднее 18:00 17 декабря. Отмечается, что результаты отбора будут оглашены не позднее 30 апреля 2026 года.

В числе заявленных тематических линий: «Защита национальных интересов и общественных ценностей», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России», «Многонациональность: единство в многообразии», «Духовно-нравственные ориентиры», «Семейные ценности, воспитание детей и подростков» и «Образ будущего».

Более детальная информация доступна на официальном сайте ИРИ.

