ИРИ открыл конкурс по созданию молодежного контента

Подать заявку можно не позднее 13 ноября

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе по созданию молодежного контента от Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Проекты будут приниматься в разных жанрах и форматах по двум направлениям: «Контент в блогосфере» (веб-сериалы и контент с участием блогеров или выходящий в популярных сообществах в соцсетях) и «Мультиформатный контент» (проекты с общей идеей, сочетающие разные форматы и площадки).

Отмечается, что дополнительные 0.5 балла в рамках отбора получат дебютанты ИРИ и выпускники программ «Россия – страна возможностей» (Мастерская новых медиа, ТопБЛОГ), а также победители чемпионата ArtMasters и участники профильных сообществ «Таврида.АРТ».

Подать заявку можно не позднее 18:00 13 ноября. Ожидается, что размер поддержки одного проекта составит не более 60 млн рублей.

В числе заявленных тематических линий: «Россия XXI века», «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй!».

Более детальная информация доступна на официальном сайте ИРИ.