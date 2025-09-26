ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов

Второй сезон «Ландышей», две экранизации братьев Стругацких, всемирная история

25 cентября в кинотеатре «Художественный» прошла презентация нового сезона Института развития интернета (АНО «ИРИ»), где были представлены грядущие проекты 2025-2026 годов. По традиции, ведущими презентации выступили генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.

С прошлого года, помимо общеизвестных конкурсов национального контента и молодежного контента, Институт также проводит конкурс с региональных проектами для блогеров и отбор проектов для детей до 11 лет. Ожидается, что через полтора-два месяца ИРИ объявит еще один конкурс – он будет посвящен контенту, сгенерированному искусственным интеллектом. Гореславский также напомнил, что 22 сентября стартовал очередной отбор для дебютантов, а в октябре будут подведены результаты предварительного сценарного конкурса и конкурса прототипов игр.

ИРИ продолжает поддерживать производителей контента по пяти направлениям: видеоконтент, контент в социальных сетях и блогосфере, мультиформатные проекты, спецпроекты в СМИ, а также игры и программные продукты. Всего за период с 2023 по 2025 год ИРИ поддержал 1122 проекта общим бюджетом в 63,3 млрд рублей. «Мы проанализировали динамику релизов оригинальных проектов на платформах по сезонам. Для вас не секрет, что после взрывного роста произошло снижение. Прежде всего это связано с удорожанием производства. Также многие игроки рынка стали смотреть в сторону совместного производства. На примере проектов, поддержанных ИРИ, мы посчитали, что в сезоне 2023-2024 всего 20% проектов были созданы в копродакшне, а в этом сезоне показатель стал уже 42%. Понятно, что это ведет к общему снижению количества релизов», – отметил генеральный директор ИРИ.

Тем не менее, несмотря на все это, смотрение российского контента увеличилось: по данным Mediascope, на всех устройствах, на которых смотрели любые сериалы на платформах, отечественный контент стали смотреть на 5% больше. Время смотрения российских сериалов, в свою очередь, увеличилось на 7%. Если говорить именно о проектах, поддержанных ИРИ, то их показатели растут: в этом сезоне количество уникальных устройств, на которых смотрели проекты Института, увеличилось более чем на 30% при общем снижении количества тайтлов.

Лидером по количеству просмотров в сезоне 2024/2025 стали «Последний богатырь. Наследие» (56,9 млн), «Ландыши. Такая нежная любовь» (52,6 млн), «Любопытная Варвара» (18,2 млн), «Между нами химия» (12,9 млн) и «Злые люди» (11,6 млн). Еще одним важным показателем для оценки проектов для ИРИ является досматриваемость. По словам Елены Лапиной, самые высокие цифры демонстрируют сериалы для детей, молодого зрителя, семейные проекты, а также исторические и военные сериалы. Абсолютным лидером по досматриваемости стал сериал «Любопытная Варвара» – проект не только смотрят целиком, но еще и пересматривают каждую серию по несколько раз.

Сам блок презентаций открыла секция, посвященная блогерскому контенту. Лапина напомнила, что подобного рода продукт перестает быть синонимом исключительно некачественного снятого на телефон материала и конкурирует с самыми лучшими индустриальными шоу. В числе представленных блогерских проектов – «Монастыринг. Православное реалити», «Владимироярд», «Цивилизация», «Ой, мамочки» и вторые сезоны «Дедсада» и «Возрождения».

Блок игровых сериалов открыл ситком «Горизонт событий», действие которого разворачивается в Российском квантовом центре и рассказывает о молодом физике, который работает над квантовым компьютером и выбирает между карьерой и отношениями с девушкой.

В центре повествования медицинской драмы «Фулл-хаус» – молодой хирург-трансплантолога, чьи прагматичные принципы подвергаются настоящей проверке во время практики в Заполярье. Главные роли в сериале, премьера которого состоялась на фестивале «Пилот», исполнили Мария Лисовая и Петр Федоров.

Спортивная драма «Игра на вылет» с Полиной Гухман и Данилой Козловским посвящена миру большого тенниса. По сюжету 17-летняя теннисистка Катя вынуждена бросить спорт, и теперь теннис стал для девушки способом выживания – притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает богатых любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится уставший тренер, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. «Это история про спорт как социальный лифт», – добавил Гореславский.

Семейная комедия «Мой папа – мэр» – это история про детские обиды взрослых и взрослые поступки детей. По сюжету, чтобы победить на выборах мэра, главный герой в исполнении Романа Маякина удочеряет девочку из детского дома. Однако находчивый подросток выдвигает требования за исполнение роли идеальной дочери. В актерском составе комедии также задействованы Дарья Урсуляк, Ольга Лапшина, Максим Белбородов, Сергей Городничий, Антон Кузнецов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Погосян и Сергей Степин.

Премьера сериала «Чудо» также состоялась на фестивале «Пилот». Алексей Гореславский описал данный проект, как «11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА в клубе анонимных алкоголиков». По сюжету, лейтенант полиции (Данил Стеклов) должен внедриться в группу анонимных алкоголиков в городке Электроспас. Именно в ней состоят бывшие члены ОПГ, лидер которой, Сапог (Филипп Янковский), в свое время украл и припрятал историческую реликвию, кубок царя Василия Шуйского. Чашу с тех пор вернули в местный музей – но, как выясняется, не настоящую, а подделку. А сейчас на носу выставка в крупнейшем федеральном музее, так что оригинал надо разыскать, и срочно.

Далее в рамках секции военных сериалов гостям презентации ИРИ представили материалы по сериалам «Свои», «10 историй о любви и смерти», «Марик» и «Центурия».

Блок исторических проектов открыл сериал «Царь ночи», премьера которого состоялась на днях на фестивале «Новый сезон». Остросюжетная драма Дмитрия Месхиева рассказывает о трагедии семьи на фоне политических интриг и заговоров начала XX века. В центре повествования – брат и сестра, которые после гибели отца теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит преодолеть множество испытаний. В актерском составе сериала задействованы Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Максим Митяшин, Александр Галибин, Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер и другие.

«Околоточный» – это совместный проект ИРИ и НТВ. Действие проекта разворачивается в конце XIX века. По сюжету в маленьком городе N совершаются большие преступления, раскрывать которые предстоит околоточному надзирателю Ивану Хватову – негласному хозяину местных улиц, и его неожиданной напарнице – скучающей княгине Ольге Добужинской. Съемки детективной истории с Александром Устюговым и Мариной Александровой сейчас идут, релиз намечен на 2026 год.

Сериал «Новороссия. Потемкин» расскажет о личности князя Григория Потемкина и его роли в жизни России в XVIII веке. Проект делается совместно с Первым каналом. В актерском составе исторической драмы заняты Иван Колесников, Анна Ковальчук, Виталий Коваленко, Алексей Гуськов и другие.

Драма «Князь Андрей» расскажет о жизни князя Андрея Боголюбского и его конфликте с отцом Юрием Долгоруким: наследник великокняжеского престола решается на бунт – объявляет себя самостоятельным владетелем. Главную роль в сериале исполняет Александр Голубев. Релиз намечен на «Кинопоиске», платформе «Смотрим» и в эфире канала «Россия-1».

ИРИ уделяет большое внимание детским и семейным проектам. Данный блок открыл сериал «Три друга, клад и матрос Кошка», который появится уже этой зимой в Okko. Это история об учениках Севастопольского Нахимовского училища, которые мечтают найти сокровища, спрятанные по команде адмирала Нахимова во время Крымской войны.

Ранее упомянутая «Любопытная Варвара» ожидаемо получит третий сезон. Гостям презентации продемонстрировали первый отрывок из продолжения, работа над которым еще идет. Продолжением обзаведется и познавательный ситком «Каникулы Светофоровых», в котором семью ждет большое путешествие по России.

Не обойдется в линейке ИРИ и без мультсериалов. Среди них – приключения «Герои Арктики», созданный при помощи нейросети «Как хитрый Лис с зайцами урожай делил», байопик «Пушкин и... Кавказ» и выполненный в стилистике аниме «Невский. Владычица морская».

В блоке документальных проектов гостям презентации ИРИ продемонстрировали материалы по нескольким проектам, которые поднимают важные для общества темы. Среди них – сериал-путешествие «Народные художественные промыслы», «История России. От Петра до Павла» от Сергея Минаева, реалити «Театр под обстрелом», проект о громких хитах 90-х и 00-х «Вирус попсы», научпоп «Теория невероятностей», «Птички» о жизни хищных птиц, «В поисках Андрея Рублева» о жизни великого иконописца, а также сериал о молодых художниках, музыкантах, архитекторах, поэтах и артистах цирка «АРТ – это Я».

Игровые «семейные саги», поддержанные ИРИ, охватывают истории семей длиной сразу в несколько десятилетий. Драмеди «Время Счастливых», которое появится в онлайн-кинотеатрах Start и Okko, расскажет об обычной семье, живущей на стыке трех эпох: в 1980-х у них рождается тройня и появляется собственная квартира, 1990-е приносят бедность, конфликты и утраты, и только в 2012 году она попробует начать все заново. Драма «Порода», в свою очередь, повествует о донбасской семье от начала ХХ века до середины 50-х.

В своеобразный «ретро-блок» можно объединить драму «Берлинская жара» из программы фестиваля «Новый сезон», которая уже дебютировала на стримингах Premier, Wink и KION; криминальную драму «Айда!» о зарождении первой советской преступной группировки, а также сериал «Дорогой Вилли» о тайной дружбе генсека Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта, основанный на реальной истории. В поддержку последнего релиза при поддержке ИРИ был создан документальный проект «Дорогой Вилли. Настоящая история» с эксклюзивными интервью участников тех событий.

В новом сезоне ИРИ делает большой упор на формат аудиосериалов, в которых слушатели погружаются в атмосферу истории через звуковые спецэффекты, музыку и голоса артистов. Гостям презентации продемонстрировали ролик проекта «Гоголь. Страшные сказки» от Дарьи Мороз. В центре повествования – заблудившиеся студенты, которые находят в заброшенном доме «Вечера на хуторе близ Диканьки», и события из книги оживают. В аудиодраме собран звездный состав молодых актеров: Лев Зулькарнаев, Мила Ершова, Владислав Тирон, Софья Лебедева, Софья Шидловская и Николай Романов.

В финале презентации Елена Лапина и Алексей Гореславский сделали акцент на пяти будущих масштабных проектах, работа над которыми поддерживается ИРИ. Первым стало фэнтези с рабочим названием «Молодая Яга», которое создается «МВ-Фильм» при участии «Яндекс.Студии». В центре повествования – две сестры: одна должна охранять границу между миром людей и миром теней, а вторая – работать в подмастерье. Однажды Злата оказывается в плену у могущественного колдуна, и у Марьи остается всего девять дней, чтобы вызволить сестру и бросить вызов тьме.

Съемки фантастики «Полдень», которая создается компанией «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами KION и Okko, еще идут. Сюжет, основанный на романе братьев Стругацких «Жук в муравейнике», перенесет зрителей в 2278 год. По сюжету, на утопической Земле будущего агент разыскивает прогрессора, который после контакта с другой сверхцивилизацией может повторить катастрофу, уже уничтожившую одну планету. По проекту гостям мероприятия продемонстрировали первый тизер.

Также первым роликом была представлена еще одна масштабная экранизация романа Стругацких «Трудно быть богом». Съемки проекта «НМГ Студии» и Team Films продолжаются в кинопарке «Москино», где для сериала был построен целый город площадью 14 тысяч квадратных метров. Выход сериала запланировал в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале НТВ.

Премьера исторической драмы «Константинополь» состоялась в рамках церемонии открытия фестиваля «Пилот». В центре сюжета – полковник Белой армии Сергей Нератов, который прибывает в Константинополь вместе с тысячами своих соотечественников. В чужом городе ему предстоит бороться за право своих людей на достойное существование и счастье. Главные роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин.

Закрыл презентацию музыкальный номер из второго сезона «Ландышей», получившего подзаголовок «Вторая весна». По словам Елены Лапиной, если раньше одним из главных референсов отечественных кинематографистов был триллер «Родина», то за минувшие полгода ситуация резко изменилась и в лидеры вырвалась именно история любви мажорки в бегах и вологодского лейтенанта. Она также отметила, что продолжение «Ландышей» среди зрителей является одним из самых ожидаемых проектов 2026 года.

