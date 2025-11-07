Официальная касса России: день единства с мамой

Семейный фильм ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ не только вывез за пределы ситкомовской квартиры главных героев, но и выманил в кинотеатры поклонников телесериала. Комедия собрала за первый уикенд 356 млн рублей, показав пятый старт этого года. Позади остались сказочные старты ГОРЫНЫЧА (341 млн) и АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС (339 млн), вышедших неделей ранее. Также лента показала рекордную посещаемость – 897 тысяч зрителей против 887 тысяч у сказки с Александром Петровым и 799 тысяч у мюзикла с Анной Пересильд. С учетом расширенных выходных проект совместного производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала СТС заработал 568 млн рублей. Среди полнометражных версий сериалов фильм обошел комедию ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (328 млн) по финансовому показателю, но уступил по числу зрителей – 1,176 млн.

ГОРЫНЫЧ с кассой 307 млн рублей за второй уикенд показал минимальное снижение сборов – на 9,9%. С учетом праздничных выходных касса фильма выросла до 1,079 млрд рублей. Фильм занял седьмую строчку среди самых кассовых релизов этого года. Для компании «Вольга» это третий по успешности результат после криминальной комедии Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (1,225 млрд) и мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (1,122 млрд).

Сборы музыкального фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС снизились на 26% и на второй неделе составили 251 млн. Суммарно за выходные британская сказка на российский лад заработала 781 млн, что немного выше сборов за аналогичный период у сказки ОГНИВО (746 млн после двух уикендов) и заметно больше сборов музыкального проекта ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (603 млн) и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (545 млн). Фильм привлек к вечеру воскресенья 1,971 млн зрителей, ОГНИВО на аналогичном отрезке посмотрели 2,346 млн, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ – 2,022 млн.

Взрослая аудитория без детей нашла себе отдушину на сеансах российского экшна МАЖОР В ДУБАЕ. Это первое полнометражное продолжение данного сериала, которое вышло в широкий прокат. За стартовый уикенд фильм с Павлом Прилучным и Павлом Чинаревым освоил 176 млн рублей, а с учетом праздников – 282 млн. Это больше, чем весной было у КРАКЕНА (169 млн) и у близкого по жанру МАЙОР ГРОМ. ИГРА (161 млн) в 2024 году, но ниже стартовых сборов зимнего ретро-экшена КРАСНЫЙ ШЕЛК (196 млн). Однако лента проиграла всем вышеназванным проектам по числу зрителей: 362 тысячи у новинки, против 384 у фантастики с Александром Петровым (384 тысячи), комикса с Тихоном Жизневским (399 тысяч) и детектива с Милошем Биковичем (410 тысяч).

Военный триллер АВГУСТ удержал позицию в пятерке лучших, потеряв за шестой уикенд минимальные 17%. Зрители принесли картине еще 89,9 млн рублей. На том же отрезке проката из отечественных релизов больше брали только МАСТЕР И МАРГАРИТА (99 млн), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (108 млн) и ЧЕБУРАШКА (268 млн). В общей копилке драмы с учетом длинных выходных – 1,324 млрд рублей. Это пятое место среди самых успешных картин 2025 года. Строчку выше занимает комедия БАТЯ 2. ДЕД (1,614 млрд). Средняя посещаемость продолжила расти и составила 44 человека на сеанс. Это вновь самый высокий показатель чарта.

ФИННИК 2 сместился в рейтинге на две строчки ниже, потеряв 30,7% от стартовых сборов. Приключения домовых привлекли 53,6 млн только за уикенд, а общая сумма сборов с учетом дополнительных двух дней составила 310 млн, что делает проект самой успешной анимацией в этом году. Втором место у сборника ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (226 млн). Однако большое число семейных релизов, которое будет только расти, снижает шансы сиквела заработать больше, чем смог освоить в 2022 году первый мультфильм (443 млн).

С учетом праздничных дней сборы спортивной драмы ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ достигли 374 млн рублей, приближаясь к тоталу выходившего в начале года исторического экшна ЗЛОЙ ГОРОД (394 млн).

Восемь недель держится в десятке лучших фэнтези ДРАКУЛА. «Сарафанный» хит стал самым успешным среди зарубежных релизов в официальном прокате с марта 2022 года, опередив ДЖОНА УИКА 4 (874 млн). В его сокровищнице уже 909 млн рублей с учетом расширенных выходных. Однако фильм с Киану Ривзом все еще побеждает бессмертного графа по числу зрителей: 2,377 млн против 1,678 млн.

Еще две новинки, приуроченные уже не к школьным каникулам, а к празднованию Хэллоуина, замкнули топ-10. Это слэшер ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (16,3 млн) и мистический триллер ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (14,7 млн). Первый обошел по стартовым показателям такие релизы «Экспоненты», как АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (12,7 млн) и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА (12,3 млн). А второй от дистрибьютора «Вольга» показал себя лучше, чем недавние РИТУАЛ (14 млн) и ХИЩНЫЕ ТВАРИ (14,7 млн).

Также в прокат вышли боди-хоррор ОБОЛОЧКА (12-е место, 4,3 млн), призер Каннского кинофестиваля драма СИРАТ (16-е место, 2,4 млн), документальный фильм БРАТ НАВСЕГДА (17-е место, 2,4 млн), криминальная драма ДЕТКА НА ДРАЙВЕ (18-е место, 2,1 млн), фантастический хоррор ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС» (19-е место, 1,7 млн) и перевыпуск мелодрамы Жан-Люка Годара ПРЕЗРЕНИЕ (20-е место, 1,6 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,343 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,396 млрд. Это на 30,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 52,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате лидировала сказка ОГНИВО.

Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

07.11.2025 Автор: Вероника Cкурихина