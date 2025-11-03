«Горыныч» заработал миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
3 ноября 2025
Покорение знакового рубежа случилось на 12-й день проката
Согласно данным ЕАИС на 20:30 (мск) 3 ноября, кассовые сборы ленты ГОРЫНЫЧ превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на 12-й день проката ленты.
Приключенческая сказка Дмитрия Хонина стала 38-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и седьмой – за 2025 год. Ранее в текущем году этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2. ДЕД, КРАКЕН и АВГУСТ.
ГОРЫНЫЧ вышел в прокат 23 октября.
Фото: кадр из фильма ГОРЫНЫЧ
