  • Новое руководство Paramount создало «черные списки» для поддерживающих Палестину звезд

Новое руководство Paramount создало «черные списки» для поддерживающих Палестину звезд

Автор: Илья Кувшинов

5 ноября 2025

Инсайдеры называют это ответом на открытое письмо против израильских киноинституций

Variety подготовил большой материал, посвященный первым ста дням работы нового режима студии Paramount – согласно ему, руководство во главе с Дэвидом Эллисоном не планирует работать с голливудскими талантами, которые выражают ярую антиизраильскую позицию.

Издание подчеркивает, что отец Дэвида – основатель корпорации Oracle и один из богатейших людей в мире Ларри Эллисон – является близким другом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и щедрым спонсором ассоциации «Друзья Армии Обороны Израиля». Именно поэтому в сентябре Paramount стала первой крупной студией, которая осудила открытое письмо, призывающее не сотрудничать с рядом израильских киноинституций в ответ на войну в Газе. Напомним, что его подписали более 4500 человек, включая Эмму Стоун, Хавьера Бардема, Марка Руффало, Хоакина Феникса, Йоргоса Лантимоса, Адама Маккея, Гая Пирса и многих других.

Инсайдеры сообщают, что в ответ на происходящее руководство студии создало некий «черный список» актеров, режиссеров и сценаристов, высказывания которых считаются «открыто антисемитскими, ксенофобными и гомофобными*». Стоит отметить, что конкретные имена не называются: в частности, неясно, попали ли в него звезды, подписавшие бойкот.

Помимо этого, Variety утверждает, что цель Эллисона заключается в том, чтобы превратить Paramount в студию, благоприятную для сторонников президента Дональда Трампа – в частности, некоторые из новых проектов, которые уже получили зеленый свет от руководства, описываются как «американо-центричные» и ориентированные на среднюю Америку, вроде штатов Огайо, Индиана, Айова, Миссури, Небраска, Канзас и Иллинойс.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

