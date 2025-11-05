Новое руководство Paramount создало «черные списки» для поддерживающих Палестину звезд

Инсайдеры называют это ответом на открытое письмо против израильских киноинституций

Variety подготовил большой материал, посвященный первым ста дням работы нового режима студии Paramount – согласно ему, руководство во главе с Дэвидом Эллисоном не планирует работать с голливудскими талантами, которые выражают ярую антиизраильскую позицию.

Издание подчеркивает, что отец Дэвида – основатель корпорации Oracle и один из богатейших людей в мире Ларри Эллисон – является близким другом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и щедрым спонсором ассоциации «Друзья Армии Обороны Израиля». Именно поэтому в сентябре Paramount стала первой крупной студией, которая осудила открытое письмо, призывающее не сотрудничать с рядом израильских киноинституций в ответ на войну в Газе. Напомним, что его подписали более 4500 человек, включая Эмму Стоун, Хавьера Бардема, Марка Руффало, Хоакина Феникса, Йоргоса Лантимоса, Адама Маккея, Гая Пирса и многих других.

Инсайдеры сообщают, что в ответ на происходящее руководство студии создало некий «черный список» актеров, режиссеров и сценаристов, высказывания которых считаются «открыто антисемитскими, ксенофобными и гомофобными*». Стоит отметить, что конкретные имена не называются: в частности, неясно, попали ли в него звезды, подписавшие бойкот.

Помимо этого, Variety утверждает, что цель Эллисона заключается в том, чтобы превратить Paramount в студию, благоприятную для сторонников президента Дональда Трампа – в частности, некоторые из новых проектов, которые уже получили зеленый свет от руководства, описываются как «американо-центричные» и ориентированные на среднюю Америку, вроде штатов Огайо, Индиана, Айова, Миссури, Небраска, Канзас и Иллинойс.

