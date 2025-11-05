top banner

Фамке Янссен станет гостьей «Comic Con Игромир 2025»

Автор: БК

5 ноября 2025

Мероприятие пройдет в Тимирязев Центре с 12 по 14 декабря

Звезда ЛЮДЕЙ ИКС и ЗОЛОТОГО ГЛАЗА Фамке Янссен приедет в Москву, чтобы принять участие в конвенции «Comic Con Игромир», которая пройдет в Тимирязев Центре с 12 по 14 декабря.

Организаторы отмечают, что гости мероприятия смогут встретиться с актрисой и моделью в течение всех трех дней фестиваля: она не только выступит на сцене и ответит на вопросы, но и раздаст автографы.

Напомним, что ранее «Comic Con Игромир» объявил первого участника грядущего мероприятия – художника Marvel Comics Эсада Рибича.

Фото: кадр из фильма ЛЮДИ ИКС

