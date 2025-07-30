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Comic Con Игромир начал объявлять гостей

Автор: БК

30 июля 2025

Первым анонсированным участником стал художник Marvel Comics Эсад Рибич

Организаторы конвенции Comic Con Игромир, которая пройдет в «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря, объявили первого участника грядущего мероприятия – им станет художник Marvel Comics Эсад Рибич.

В числе его наиболее известных работ для издательства – «Секретные войны» и «Чужие против Мстителей» Джонатана Хикмана, «Серебряный Серфер: Реквием» Дж. Майкла Стражински, «Тор. Бог Грома» Джейсона Аарона и многие другие комиксы.  

Гости мероприятия смогут встретиться с Рибичем в течение всех трех дней фестиваля на Аллее Авторов. Куратором площадки выступает издательство BUBBLE.

Фото: пресс-служба Comic Con Игромир

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